破除“面子”迷思 春节警惕“舌尖浪费”回潮

来源：北京日报

作者：胡宇齐

春节临近，亲朋聚会热络，商务宴请密集，“舌尖上的浪费”又大有抬头之势。中国社科院相关调研显示，城乡婚宴酒席浪费40%以上，出生、百日等“事件性宴聚”浪费30%左右，商务宴请浪费30%至40%，朋友聚餐浪费40%左右。

敬天惜物、勤俭节约是中华民族的传统美德。这些年，随着“光盘行动”持续推进，制止餐饮浪费已有法可依，简约适度也成为一种“新食尚”。但何以宴请还是浪费重灾区？可能有某些餐厅提醒劝阻不到位、相关执法力量有限等多重因素，但说来说去，最无法绕过的，恐怕还是某些人的“面子”心结——宴席上请的不是饭，而是体面；若饭菜扫净，或剩菜打包，就好像请不起一顿饭似的。在此心理驱使下，节约适度成了小气寒酸，哪怕向来勤俭持家之人，请客点菜也必以“吃不完”为标准，婚宴不能比别人家差，商务宴请更得高端大气上档次，如此“赶潮流”“讲排场”“兴攀比”，搞得“剩宴”比比皆是。

“‘面子’究竟是怎么一回事呢？不想还好，一想可就觉得糊涂。”仔细咂摸，餐桌上的“面子浪费”更是糊涂透顶。一则，糟践食物既不尊重劳动，也严重浪费资源，绝对是“耻”而非“荣”。二则，以“吃不完”“扔得起”表达“很热情”“有脸面”，与简约适度、绿色环保的现代生活理念相悖，怎么看都“土得掉渣”。事实上，不少人在做“主家”的时候“不计成本”，但轮到当“吃客”时也都曾表达过对于浪费食物的可惜。道理既然都懂，又何必自欺欺人，彼此绑架呢？

平心而论，讲求面子无妨，但也要看怎么讲，以浪费充面子，在如今的时代背景下，其实是一种很低端很掉价的“热情”，丢的是宾主双方的脸。狠刹餐饮浪费，关键就是要讲清楚这个道理，浪费实际没面子，适度方才有面子。当下，某些地方的红白理事会制定规约，对浪费严重的宴请公开通报批评，给予文明节约的宴请表扬和鼓励，就是要树立起正确的导向。另一方面，在攀比浪费的恶性循环中，每个人都可以是文明“变量”。破除“面子”迷思并没有想象中那般困难，做客人时，提醒主人“吃完再点”并自觉“光盘”；做主人时，大大方方按需点菜并将剩菜打包。当更多人选择解绑而不是加码，“以浪费充面子”之风就有望止息。

俗话说，惜衣有衣，惜食有食。“碗净”寓意着珍惜，是指对食物的尊重，对制食人的感恩，对自然馈赠的敬畏。新春佳节本就是感悟传统、祈福祈愿的时刻，当此之时更要讲讲节约是福、“碗净福至”的老理儿。诚意待客、理性待客，清清爽爽、宾主尽欢，这才是有里儿有面儿。