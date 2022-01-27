“您想家了吧？”信赖也是可贵的防疫措施

来源：成都商报

这两天，微博上一则回家帖火了。一位老家在浙江嘉兴港区的北漂姑娘，讲述自己咨询家乡疫情防控办有关春节回家事宜时，得到暖心回应，瞬间破防。

据报道，由于行程卡带星，这位北漂姑娘拨通了嘉兴港区疫情防控办的电话，对方告诉她，“您所在的地区没有被列为中高风险地区，只需提供48小时内核酸检测阴性证明”“除非是中高风险地区或者全域封闭管理地区回来的才要集中隔离”……不仅解答专业，最后还安慰她，“您想家了吧？想回来就回来吧。”

这样的春节返乡政策，这样的态度，这样的回复，可不是让老乡感到骄傲吗？毫无疑问，北漂姑娘在放下电话后，心里悬着的石头一下子就落了地，既放心也安心。因为通过这席话，通过明确的解释和肯定的承诺，她信赖老家。在这样的友好沟通中，老家防疫部门也相信北漂姑娘是如实报告了自己的所在地及疫情情况，这也是一种信任。

这种双向信任，其实就是在外务工人员和家乡之间，可贵也有效的防疫措施。它既节省了沟通成本，也便利了防疫工作。

个别地方，用“一律”“凡是”“全部”来阻拦老乡的回家路，这是一种对老乡不信任的表现。法治时代，信用并不是自说自话的，核酸报告、健康码、行程码等，本身就是一种信用凭证，在返乡人员具备相应证明和条件的情况下，要给予起码的信任。

而“您想家了吧？想回来就回来吧”又是一个明显的加分项。在国家层面给出明确的返乡政策标尺和方向后，各个地方具体的疫情防控和出行政策，只要不是搞了层层加码，区别并不大。但是浙江嘉兴的这一通电话，还给老乡留下了温情和问候。

这就提醒一些地方，尤其是在那些需要和人沟通互动的岗位，要主动提高自己的服务意识，少一些管制思维。俗话说，良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒，本可是锦上添花的事情，千万不能搞成火上浇油。

嘉兴港区防控办有关负责人说，他们对所有来港返港的重点人员，都会采取精准管控，不一刀切，也不提级管控；确保春节期间，想回老家过年的可以顺利回去，想回港区的能够安全安心地回来。一个“确保”，才是真正的为群众解决问题，想群众之所想，急群众之所急。

想念家乡和亲人，盼望春节和家人团圆，这是一种情感刚需，它并不是“必要”和“不必要”可以简单衡量划分的。让那些符合出行政策的归乡人，旅途顺利一些、温暖一些，也是老家的责任。