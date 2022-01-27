00后洞察报告：超七成大学生自认受到网络暴力影响

来源：中国青年报

你印象中的新青年是什么样子？从2015年至今，《中国青年报》校媒版每期刊出校园调查，至今已发布新青年调查报道180余篇。

在过去的一年中，我们将目标瞄准00后。他们的身上有哪些特质？他们对社会生活、消费习惯、学习工作有怎样独特的观点？这份属于00后的年终盘点，为你打开——

受访大学生期待两会议案提案为青年发展赋能

中青校媒调查显示，80.42%的受访大学生表示关注全国两会。他们不仅对个人发展、婚恋健康、就业创业等议题兴趣浓厚，也强烈关注科技创新、乡村振兴、媒介素养等宏大社会议题。

近九成受访大学生反对世卫组织第二阶段病毒溯源工作计划

中青校媒调查显示，86.9%的受访大学生对第二阶段溯源计划持反对意见。72.3%的受访大学生认为，溯源工作要本着科学原则，按科学规则推动。受访大学生认为，这场全球抗疫中，没有任何人可以独善其身，携手抗击病毒才是不二选择。

近八成受访大学生愿为家乡方言代言

中青校媒调查结果显示，92.11%被调查大学生会说方言，84.77%被调查者会使用“方言梗”。东北话、四川话、广东话在“最受欢迎的方言”排行榜中位列前三。方言作为中华语言文化的重要组成部分，具有相对深厚的文化根基，通过青年的创意表达，在网络的沃土得到发展和传承。

超九成受访大学生认可党史学习教育深远意义

中青校媒调查显示，92.01%受访大学生会较多地主动学习、研读党史。近七成受访大学生喜爱的党史教育形式为观赏型，如《觉醒年代》《山海情》类相关影视剧推广等。

大学生的思政关键词

中青校媒调查显示，受访大学生对思政课整体评价较高，平均分数为4.345分(总分为5分)。思政课促进00后将个人理想融入中国梦，他们认同“幸福是奋斗出来的”“激扬青春梦想”，要“为中华民族之伟大复兴而读书”。

超八成受访大学生认为自己轻微“社恐”

中青校媒调查发现，69.86%受访大学生因害怕社交场面变得尴尬而“社恐”；52.65%受访大学生表示害怕自己说错话。华南师范大学心理学院副教授迟毓凯建议青年，要调整自己的心态，不要害怕犯错、没面子，不要担心自己的举止不完美。

超九成受访大学生认为匿名社交存在风险

中青校媒调查发现，90.69%受访者认为匿名社交存在一定风险。有网友将实名社交软件比作“精修版自己”的展览版，将匿名社交App看成与他人分享真实生活的共享屏，但是匿名社交作为刚开启的秘密花园，仍然荆棘丛生。

超七成受访大学生自认受到网络暴力影响

中青校媒调查显示，88.44%受访者认为，网络暴力是一群人凑热闹所产生的非理性行为。86.07%受访大学生希望对青少年从小开展媒介素养教育，增强独立思考和理性表达能力。

近九成大学生期待新兴运动课

中青校媒调查显示，89.63%受访大学生期待学校开设又潮又酷的新兴体育课程。有助于锻炼身体、掌握运动技能(33.58%)，新型运动形式激发大学生参与、增加运动人口(24.24%)是大学生从新兴运动中得到的收获。

超九成受访大学生认为体育运动很重要

中青校媒调查显示，受访大学生认为，便利的运动场地(70.78%)、专业的运动指导(56.04%)、来自外界的督促(48.31%)等，能够提高他们的运动积极性。

省钱有方，“抠抠族”引领“新节俭主义”

中青校媒调查显示，64.61%的受访大学生都有过“薅羊毛”的经历，甚至因此而感到一种特别的快乐。消费不盲目追求价格，注重性价比和消费体验，这代表当下大学生务实、理性的消费观。

近八成受访大学生愿意支持国货

中青校媒调查显示，79.83%受访大学生愿意支持国货，对国产品牌发展怀有期待。这既是青年的理性选择，亦是感情流露。

兴趣圈消费涌上受访大学生的账单

中青校媒调查显示，83.02%被调查者会因收获喜悦和内心满足，为自己的兴趣爱好消费，可以实现梦想与心理诉求(46.20%)、获得实体产品(44.76%)。值得一提的是，95.26%受访大学生认为，为小众爱好花钱是值得的。

超八成受访大学生支持高校开设理财课

中青校媒调查显示，82.66%受访者表示支持大学开设理财课程。75.15%受访者认为大学生培养自己的投资理财意识、方法十分重要；66.67%受访者表示大学生应以学习建立理财意识为主，并适当加以实践。

近八成受访大学生有网购不实用物品的经历

中青校媒调查显示，对买回来用不到的东西，有50.13%的受访者选择放在角落“吃灰”。回顾自己买不实用的东西时的心态，68.77%的受访者认为是“心血来潮”，19.22%的受访者是为了优惠而凑单。

超八成受访大学生看好国产影视剧

中青校媒调查显示，受访者主要因为贴近生活有共鸣(63.14%)、影视作品本身质量高(51.72%)、具有社会关照意识和人文关怀(51.47%)而喜欢国产剧。受访者希望国产影视剧能够更深层次地反映社会生活，刻画社会现实。

超八成受访青年享受弹幕文化

中青校媒调查显示，61.34%受访者观看视频内容时经常选择开启弹幕，最受欢迎的弹幕形式为“字幕君”等功能性弹幕(73.07%)，其次是“吐槽”“造梗”等互动型(57.40%)、评论型(45.32%)、狂欢型(38.59%)。

“玩梗”能成为社交“快捷键”吗

中青校媒调查显示，72.48%的受访者愿意主动“玩梗”；26.61%表示“顺其自然”。青年热衷于“玩梗”的原因包括：利于语言表达更有趣(75.71%)，方便与朋友交流(47.78%)。

受访00后向往在职场中乘风破浪

中青校媒调查发现，50.58%受访者重视个人成长速度，公司创新力、薪资待遇、晋升机制、工作自主性等也是受访大学生较为在意的择业标准。

近七成受访大学生考虑过到粤港澳大湾区发展

中青校媒调查显示，68.43%的受访大学生毕业后可能考虑到粤港澳大湾区发展，其中13.87%意愿强烈，认为这一城市群将成为飞速发展的经济圈。在受访大学生眼里，粤港澳大湾区年轻、有活力、同龄人多，是年轻人一起奋斗的地方。

七成受访大学生对新兴职业兴趣浓厚

中青校媒调查显示，新兴职业的吸引力主要在于工作更自由(77.34%)、可以将兴趣作为职业发展方向(76.59%)，此外，岗位缺口大、人才需求量多(43.14%)和薪酬待遇好(41.64%)也是新兴职业的优势。