梦想暴富的年轻人，在虎年捅了“豹子窝”

来源：中国新闻网

“最近流行金钱豹头像，说是换了就能发财？谁信啊，我才不信！”

这几天你的朋友圈里，是不是也出现了不少写着这样文案的好友？但看他们的微信头像，无一例外，都“口嫌体正直”地换上了金灿灿的豹子头。

新年刚开始，怎么就被“豹围”了？

虎年到了，豹子火了

岁末年初，当《恭喜发财》的旋律如约在全国各大小超市里循环播放时，金钱豹已经悄无声息成为2022年的第一个“出圈”网红。

老虎：？？？

为啥虎年到了，火的却是豹子？还是《西游记》里一个平平无奇的小角色？当然是因为它名里带金钱，还是豹(爆)满的那种啦。

金钱豹的走红源自1月12日，有博主在社交平台上分享了与闺蜜的对话，闺蜜的新头像就是一只金钱豹，美其名曰“换了头像有金钱，因为这是金钱豹。”

虽然博主嘴上说着“闺蜜这奇奇怪怪的脑回路，真有人信吗？”但身体却特别诚实，已经第一时间换上同款头像了。

在这条社交动态底下，第一波金钱豹大军出现了。心里还纠结着“我受过的教育不允许我做出这样的事情”，行动上还是选择了感性与理性相融合，科学与玄学两手抓。

目之所及的互联网冲浪海域里，金钱豹的浓度在几天之内连连暴涨。几乎人人都是嘴硬“真的吗，我不信”“不信豹，不传豹”，但其实自己的金钱豹头像五六七八个社交账号都不带重样的，就看哪只豹子能“显灵”撞上财运了。

毕竟事关发财暴富，这可不兴比别人慢啊！

一个“龙套”的顶流狂欢

谁能想到，曾经在86版《西游记》里连三流咖位都混不上的艾叶花皮豹子精，在2022年的第一个月里可以火成这样。

这只金钱豹的原型——豹子精在《西游记》续集中原本是一个反派，自称“南山大王”，有山有洞有小弟，就是缺媳妇儿。明明可以安安稳稳做一个骄奢淫逸的无良山大王，却垂涎樵夫妻子的美貌，甚至在唐僧师徒路过南山误入妖洞时，愿意和她分食唐僧肉。

但樵夫妻子坚决不从，金钱豹既没得到美人，还丢了性命。最终的结局是在猪八戒的耙子下惨死，成为唯一一个真正被猪八戒杀死的妖王。

这样一个听起来相当悲剧的人物设定，却更成为了网友们寄托暴富希冀的萌点：“听说金钱豹连猪八戒都打不过，那我是不是也可以抢走他的钱了！”

原本是个有钱有势的大情种，在剧中惨遭“狠狠摩擦”，没想到摇身一变，成为了年轻人梦想发财的财富领袖，扛起了招财进宝的重任。更是有不少网友对其进行了现代技术的修饰，加了美颜换了新衣，各种“美女豹”“甜妹豹”霸总豹”“口罩豹”纷纷现身。

这画面，“连连看”游戏看了都得迷糊。

各大社交平台更是不会放过这次流量狂欢，“金钱豹热”一波未平一波又起。微博上，#金钱豹头像#一度冲上热搜，总阅读量超过2.5亿次；抖音上，#金钱豹富##西游记金钱豹#等话题也纷纷走热，推出的金钱豹自拍道具也吸引了超5.7万人使用。

开年第一个顶流非南山大王莫属了。毕竟都2022年了，发财的事不能再拖了！

年轻人的“暴富玄学”

“据说全世界有700只金钱豹，而我的朋友圈里有2000只。”除了屡玩不腻的谐音梗助力，春节将近的时间节点也为金钱豹的走红添了一把火。

“我之前从来不信这些，但是上周我们单位开年会抽奖，抽奖这事儿本来也需要些运气，同事们都换上了金钱豹，气氛烘托上去了，我也就跟风了。”有网友表示。

自古以来，祈福便是春节习俗的一部分，人们乐于在这一时刻讨一个新年的好彩头。到了互联网时代，年轻人对新年的仪式感也延伸至社交平台的方方面面，“拿头像当许愿池”也见怪不怪了。

毕竟现在换上金钱豹头像的，和当年转发锦鲤的，十有八九都是一批人。

展现了对于“一夜暴富”狂热渴求的年轻人，也成为了商家的财富密码。

中新财经在网购平台搜索“暴富”发现，可以搜索出各种喜气洋洋的小物件，从奶茶蛋糕到挂件手机壳，衣食住行方方面面没有它造不出的；社交平台搜索“暴富”，有运势博主帮你分析星座“暴富可能性”，有创业博主为你推荐“暴富捷径”，甚至连生活博主也能助你“养成暴富好习惯”。

但不可否认的是，暴富永远是小概率事件。深夜在互联网上“捅了豹子窝”，现实里还是要老老实实早起挤地铁。梦想可以有，但鼓吹让人“一夜暴富”的项目，更有可能是让人变得更穷的骗局。脚踏实地地工作，才是我们绝大数人获取财富的有效途径。

谁说努力没用呢？你看，30多年前兢兢业业的“龙套”金钱豹，都翻红成顶流了！