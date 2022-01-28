“手术室里全是钱”，寒了患者的心

来源：澎湃新闻

作者：方圆

本月27日凌晨，东莞康华医院通过公众号发出情况说明，对该院手术室日前举行2022年会聚餐会场悬挂条幅“虎虎生威迎新年，手术室里全是钱！”一事表示道歉。但从众多的网民留言看，对此事不能仅仅是道歉了之。

东莞康华医院对“全是钱”一事的解释是这样的：经调查了解，1月21日晚，医院中心手术室部分人员自发组织在某餐厅用餐，为了营造轻松用餐氛围，有护士自行制作了横幅在现场悬挂，横幅内容表述极其不当，严重违背了医院的办院宗旨，经上传到网络后产生了恶劣影响。

显然，网民们是不太同意医院这样的“情况说明”。网友们以图为证：“手术室里全是钱”下面落款是“2022年康华医院手术室总结大会”。这样的“总结大会”能够被“自发组织”？让护士单方面“背锅”，显然无法服众。

年终岁初，不少单位组织员工按惯例举行年会之类的员工集体会议。其目的在于激励全体员工新年更加奋进。正如医院方面的情况说明所言，医院的有关人员制作“手术室里全是钱”的横幅，可能有调侃、娱乐的性质。然而，这恰恰是寒了患者的心。

“手术室里全是钱”的潜台词是什么？医院的道歉中没有说。但是，容易引发公众的联想。一般情况下，手术室是医院治病救人的重要关口，是医务人员履行人道主义的地方。怎么会在医务人中眼中“全是钱”？

是小病大治、过度治疗还是收取红包？不管是哪种，都是绝对不该发生的情况。手术室如果确实存在这三种“全是钱”的现象，当然需要严肃对待。

病人来看病，就是来钱了，这样的想法要不得。一些市民在朋友圈表示非常震惊，还有网友评论说，“这医务人员没有悬壶济世的道德心和职业使命感啊”。

东莞康华医院在公众号中表示，“第一时间对相关责任人进行严肃批评教育，将对涉事科室和个人作进一步调查，并按照医院的相关规章制度严肃处理”。相信，医院会吸取教训，以后也不会这样做了。但是，关键要从内心深处认识到错误，感觉到愧疚。

一名医务人员，一个手术室甚至一所医院的医务人员，倘若眼里看到的，心中惦挂的，脑子想着的“全是钱”，那是很难得到患者和公众的信任的。