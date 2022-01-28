应聘网约车司机，当心这些“套路租车”陷阱！

来源：工人日报

作者：裴龙翔

“工作时间自由，月薪过万，做满3个月有五险一金，有驾照就行……”一些公司以诱人的条件招聘司机，诱导司机签订陷阱租车合同，然后刻意制造违约，骗取受害司机的押金和租金。

近日，上海警方召开新闻发布会，披露破获系列“套路租车”新型诈骗案。目前，上海警方已成功捣毁19个“套路租车”新型诈骗犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人190余人，涉案金额1500余万元（人民币，下同，319万新元）。

《工人日报》记者梳理发现，在这些“套路租车”新型诈骗犯罪中，不法分子分工合作，已形成一套模式。

签订陷阱合同，设置苛刻条件谋取押金

“乙方不按规定履行合同、提前解除合同、违约、不提车、未做满1年、虚报实情等情形，无权要求公司退还管理费。”记者在警方提供的一份汽车租赁合同中看到，某新能源汽车公司以驾驶员车辆/信息服务费和车辆/安全保障费为名，向求职者收取了3000元押金。

上海市公安局局刑侦总队三支队支队长陆炜介绍说，此类“套路租车”公司通过在互联网招聘网站以及社交平台中的老乡群、朋友圈发布高薪招聘司机的虚假广告，以“月薪1万元，有五险一金”等条件吸引司机到公司面谈，依照精心设计的话术剧本，诱使司机形成“容易获得高收入”的错误认知，并以各种理由催促司机在未全面知晓合同内容的情况下，匆忙签约并缴纳数千元至上万元不等的押金。“应聘司机如果签完合同交完押金后反悔，之前交的押金便归嫌疑人所有。”

调查发现，与涉案公司签合同的司机没有不违约的。以周某和费某为首的犯罪团伙诱导司机签订陷阱合同，几天之后以司机违反合同中一天内平台流水要超过600元的条款为由，强行收回车辆、吞掉押金，再将车辆租给其他司机，以此牟利。由于团伙提供的车辆绑定的是小众出行平台，一般司机很难达到流水标准。

断油断电，谎称故障收车造成违约

“拿到车刚开回去是好好的，到第三天早上起来就打不着火了。”司机张林发现自己租来的车存在故障后，无奈之下只能打电话向租车公司的车管求助，被告知“车有点线路问题”，随后公司派人取走了车辆。

每天的经营指标压着，张林一直在询问公司，什么时候能让他开回车辆继续工作，没想到最后对方信息不回、电话不接，仿佛“失联”。时间一天天过去，最终张林因为无车可开，被迫违约。

车辆是否真的存在故障？据张林所租车公司的负责人金某交代，公司每辆车收取8000元的押金以及每月6000元左右的租金。在车辆租出去之前，他们会在这些车上安装远程断油断电装置。随后即便司机不主动报告车辆有故障，或是断油断电装置没有生效，金某也会想办法强行回收车辆。有时甚至直接在晚上偷偷开走，对司机则谎称车辆故障需要维修。

“只要有一条违约，我就有理由去收回车子，这就叫‘杀司机’。” 金某说，回收来的车辆很快被再次租给其他司机，继续骗取租金和押金。

故意制造事故，收回汽车再租赁

2021年10月，上海市民张先生在网上看到一则高薪招聘网约车司机的信息，即前往应聘。没过几天，他就在司机群内看到有的司机说突然无法行驶，公司说要回收修理且不退租金和押金的消息。

为避免车辆被强制收回，张先生索性睡在了车内。11月4日晚，他发现有人靠近车辆，见自己在车内才离开。第二天，张先生出车时有辆白色轿车始终尾随，并在他靠边停车时，故意碰擦引发事故。张先生报警后经警察盘问，车主王某承认受租车公司老板金某所托，故意制造碰擦事故，金某承诺给他500元好处费。

据了解，涉案租车公司通过设置苛刻运营指标、提供故障车辆、制造交通事故等方式迫使承租人违约，随后强占全额或部分押金。有的公司将本身有划痕的车辆租借给司机，在收车时要求司机以一片划痕500元的价格进行赔偿，还利用合同中“有违法即为违约”的条款，故意谎称车辆有交通违法来骗取司机的押金。