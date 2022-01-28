“手术室里都是钱”为何引人反感

来源：光明网

作者：光明网评论员

广东东莞一医院年终聚餐，会场悬挂的条幅“手术室里全是钱！”照片上传至互联网，一时哗然。

随即，涉事医院深夜通过公众号发出情况说明，并向社会道歉。医院表示，对相关责任人进行严肃批评教育，将对涉事科室和个人作进一步调查，并按照医院的相关规章制度严肃处理。医院将以此为鉴，杜绝类似情况发生，同时，进一步加强员工的思想教育。

道歉虽然很及时，但造成的影响确实很坏。医患关系是长久以来存在的问题，“手术室里都是钱”更使一部分公众强化了医院逐利的印象，由此在舆论场上掀起了“净说什么大实话”的波澜。

医生干的是良心活。“但愿世间人无病，何惜架上药生尘”，清末一个湖南老中医写的这副对联在“手术室里都是钱”的新闻留言中频频被提起。悲天悯人、悬壶济世的情怀与一切向钱看的利欲熏心形成鲜明对比。

逐利的医院的新闻还少么？兰州现代男科医院手术过程中加价，让患者托着半麻醉的伤口下楼缴费，钱不够当场网贷补齐；陕西安康，无病女生愣是给检查出“严重妇科病”，推上手术台中途又加钱……

医德之坏，莫过于手术室里漫天要价。病人开膛被加价，恰恰印证了那句古话——人为刀俎我为鱼肉矣。某些医生之举，彻底颠覆医生职业道德，不仅要受到道德谴责，更要承担法律责任。由此可见，“手术室里都是钱”真是一句大实话，多用个药是钱，多做个检查是钱，多解决个“并不存在的问题”也是钱，在这背后尽是患者的心酸与个别医者的“黑心”。

这样的事多了，破坏的不仅仅是个别医院、个别医生的名誉，更是整体的医患信任，抹煞的是所有医者的努力。疫情期间，广大医务工作者冒着生命危险，义无反顾奋战在抗疫第一线，医患之间相互关心的故事令人感怀。那些患者离开时的医生笑脸，那些医生离开时的市民泪目，以及夕阳中的驻足和方舱医院中的舞步，都是医患高度和谐的注脚。这样的和谐为公众展示了美好的愿景与可能性。然而这样的和谐轻易就被一句“手术室里都是钱”所撕裂，实在令人痛心疾首。

但事实上，有效的治疗需要建立在信任的基础之上。医生以其专业性与职业道德在患者面前享有绝对的权威，分析患者问题，推荐治疗方案，由此达成最佳治疗效果，这是一个正常社会中理想的医患交流过程。一旦信任失去，患者对医生所说都存疑，则影响医疗秩序和医疗效率；医生为了规避风险，保护自己，在一些专业问题上迁就患者，反过来也可能伤害患者的权益，这样的结果可以说是两败俱伤。

重塑医患信任，是一个长期的过程。去年11月中国国家卫健委发布《关于印发医疗机构工作人员廉洁从业九项准则的通知》为广大医务人员划清了基本行为底线。规范特别提出，严禁以单纯增加医疗机构收入或谋取私利为目的过度治疗和过度检查，给患者增加不必要的风险和费用负担。广大医务工作者也要恪守医德医风医道，修医德、行仁术，怀救苦之心、做苍生大医，努力为人民群众提供更加优质高效的健康服务。

相关暖闻当然也有。据媒体报道，近日在湖南省张家界市人民医院一台心脏手术上，51岁的患者在麻醉前将一张纸条递给主刀医生，纸条上写着：“我绝对对给我做手术的白教授抱已（报以）绝对的信任，感恩给我做手术的整个团队。”主刀医生说，看到纸条后，团队都觉得很意外也很感动，增加了团队要尽全力完成手术的信心。在10多名医护人员的努力下，手术历时八个多小时后终于顺利完成。

愿暖闻更多，信任更进。