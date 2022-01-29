年轻人患上“热度排斥症” 为啥热点不香了？

来源：中国青年报

微博热搜显示，越来越多的中国年轻人患有“热度排斥症”。

这是一种看上去冷静的“病症”，也叫审美版权，指对当下大热的东西持观望态度，更愿意用自己的节奏接受“安利”。受众开始对风头强劲的内容保持警惕心，并产生天然的排斥感了。

被吐槽的对象多数是电视剧。

拿最近备受瞩目的一部来说，一共上了300多个热搜。

即使你一集都没看过，也总能在各种社交平台上看见它的碎片。如若不想自绝于众人，你就得跟上热搜词条的脚步。

人们追剧不再是单纯为了放松和娱乐，一定程度上源于焦虑及恐慌。

宣传方敏锐地捕捉到了人们跟风的心理，开启强势的营销套路——买好大量细节的词条，霸占热搜榜单，请大V写下一水儿的好评，再熟练地运用大数据和算法刷屏推送，引起粉丝狂欢。

在讲求流量的互联网时代，信息的传播太过用力。

各平台熟知舆论的影响力，都宣布入局影视营销，KOL更是价格分明。

有媒体就曾曝出，多位营销方和剧宣表示，上热搜的次数是重要的营销KPI之一。

不过，不少热度事件的内容质量和获得的关注并不匹配。

有网友就发现，某段时间里讨论热度名列前茅的影视剧，在卫视的收视率连1都没破，在排行榜上也没占据第一第二的份额。

不光影视剧，在各种用户分享的平台上，路数雷同，都在进行病毒式的好评传播。

一些新式的概念在互联网上也热了，比如“刷酸”“干细胞化妆品”等，没多久，国家药品监督管理局亲自下场“拔草”。

在某平台，北京市东城区东直门内大街一个不起眼的角落突然火了，这里的背景墙由红白两色拼接而成，前面还有一颗枝桠分明的树，看着很复古。

朋友拉我探访，我才真正看清实际状况——所谓的景点处于车辆川流不息的街角，拍全景照时拍摄者要退至没有信号灯的人行横道上，严重干扰交通秩序。

几日后，标志性的红白背景被整改，近一半红色涂上白漆，墙上贴满大大小小的纸质广告。不过仍有人后知后觉去合影，把墙PS回原来的样子。

同样快速发酵的还有“爱心红绿灯”。

北京市某商场附近的信号灯，将原本亮灯的圆形换成爱心的样式，引得博主们纷纷赶去合影、发图分享，称其为“不可错过的藏在钢筋水泥里的都市浪漫”。

仅仅几天，这个网红灯就被迅速撤下，又一批博主开始争相发布“爱心红绿灯”被撤的消息，甚至与正在拆除的杂乱背景合影，成就新的素材。

一天后，这个“爱心红绿灯”被安装至另一路段。

果然，又有新的分享笔记诞生，文案和配图还是差不多的配方和熟悉的味道。

我实在好奇，赶去摆拍同款照片的人们，是真的觉得“爱心红绿灯”别致亮眼，还是受到流量的感召，觉得自己不能冷眼旁观这场轰轰烈烈的热闹？

说没看过挂在热搜上的电视剧需要勇气，错过热度、忍住不收割流量也不容易，在千篇一律的好评声中逆行更难，到头来，人们连娱乐的自由都没有了。

别说这届年轻人不会反思，连续多日的包场式热搜让人审美疲劳，实在不满被强制按头“安利”，人们造出“热度排斥症”这样的词，来反抗一些有名无实的虚张声势。

某位存在感不高的明星发一条日常琐碎的微博，隔三差五就上一回热搜，换来网友在评论区里留下大面积“败好感”的评价。

不容拒绝的刷屏强喂，只会让吃瓜群众觉得辣眼睛，调侃“是不是买了包年热搜的套餐”。

有网友留言说，为了躲避新剧的狂轰滥炸，她已连续几日不登微博，在平台点了好几回“不感兴趣”，仍有相关消息出现在手机的推荐页，她形容自己从“怕了”到“麻了”，最后仅有的一丝看剧欲望也被磨掉。

越来越多的受众选择等到宣传期过去，风平浪静，大量的评论沉淀下来，再去补课。

冷静来的是时候，毕竟娱乐嘛，不用选热的，选自己认为对的就足够了。