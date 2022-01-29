“懒人年夜饭”没灵魂？媒体：纠结吃什么不如重视跟谁吃

来源：红星新闻

作者：曾颖

菜是否预制不重要，以一份欢欣的心情，为家人准备一顿年夜饭的心境，却是弥足珍贵的。吃什么，永远不如跟谁吃更重要。

马上就要过年了，就在很多人筹划着年夜饭怎么吃、吃什么的时候，一种名叫“预制菜”的奇异存在突然闯入“年夜饭界”，并且搅起一片惊呼和争议。

所谓“预制菜”也叫懒人菜，也就是将各种食材加好配料，再经过预加工，做成成品或半成品。消费者购买后只需要简单加工甚至无需加工就可以食用。这种菜在资本界和外卖界，正蔚然成为一种风气，如今闯入年夜饭界，也纯属是自然而然的事情。

就像许多新事物一样，受争议，是它的宿命。喜欢它的，觉得它是一种将人们从繁琐的厨房劳作中解脱出来，使厨艺更大众化普及化，让许多厨艺小白也体验一下秒变烹饪大师的感觉。单一的春节年夜饭食谱，也由此尽可能宽地向多元拓展。以往难得上桌的大菜硬菜，也可以毫无难度地出现在千家万户的餐桌上。当人们在自己家中，也吃到了自己亲手参与制作的佛跳墙、东坡肘子和金汤鱼头，该是一种怎样的快乐体验啊？

也有人认为，这种预制懒人菜，实际是一种消灭传统工艺，用工业手段将厨艺变成一种没有烟火气的复制流程，让菜失去了灵魂，让机器代替了人工，最终导致原本应该是各有特色的年夜饭，变得千家一面。长此下去，曾经丰富多彩的民间厨艺和食材运用手段，甚至家族中那些本可以凭着厨艺寻找到存在感的厨艺高手们，将会被埋没甚至消失。从长远来说，懒人菜对厨艺，是有百害无一利的。

有人甚至认为，这是资本向厨师们发起的一轮攻击。在传统餐饮行业里，一个餐厅的效益命脉，基本掌握在大厨们手中，这是让投资人心里最放心不下的东西。而消灭厨师，正在成为没有喊出口，却实实在在进行着的一场战争。其前锋，就是懒人菜和炒菜机器人。

还有一种观点认为，对于这样一种新生事物，现在下断语，还为时过早。说到底，它只是社会发展到当下，科学技术和物流水准支持下的一种全新现象，它究竟是像拍照手机一样，将许多原本只有专业人士才能做的事情，泛化成为大众都能做的寻常？还是消灭了专业化，让更多专业人士无路可走的一种技术阴谋？只能留待时间去回答这个问题。

支持和反对的意见，无论多么鲜明和热烈，都不能阻挡它汹涌而来成为一种潮流的事实——毕竟，“会烧开水就能成为烹饪大师”这样的口号，诱惑性实在太大了。多少烹调小白因此被解了锁，从不喜欢到喜欢甚至开始学习烹饪，为自己缺少实感的生活注入一些烟火气。而一些专业厨师，在汹汹而来的跨界竞争对手面前，另辟蹊径将厨艺往深往尖里做，最终使之更加专业和高端甚至艺术化，也未可知。因此，风物长宜放眼量，不妨让子弹再飞一会儿，不必急急忙忙地下结论。

不管持哪一种观点，都无法否认，这个春节，注定会因为“懒人菜”的出场，而打上一个鲜明的时代印记。菜是否预制不重要，以一份欢欣的心情，为家人准备一顿年夜饭的心境，却是弥足珍贵的。对于中国人来说，吃什么，永远不如跟谁吃更重要。只要带着一份向往美好温暖的心情，和对亲人朋友的爱，管它是预制菜还是功夫菜，都可以吃得欣喜若狂，笑逐颜开。

归根结底，食物是人做的，做给人吃的。而人，是最重要的。