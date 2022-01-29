90后平均存款逾百万人民币？贩卖焦虑的“榜单”可休矣

来源：澎湃新闻

作者：李勤余

快过年了，一些来路不明的“财富榜单”“收入榜单”又如雨后春笋般冒了出来。

前两天，一份由所谓“粤港澳城市交流论坛”发布的《2022中国城市家庭平均年收入百强榜》显示，香港、台北和上海分别是155.7万元、127.0万元和106.0万元（人民币，下同）。

某抖音号发布的《90后人均存款榜单》显示，上海、北京、深圳的90后平均活期存款余额分别为126.7万元、122.8万元和109.9万元；一份《90后平均综合年收入调研报告》显示，2021年度，上海、北京、深圳的90后平均综合年收入分别为42.2万元、40.5万元和37.5万元。

你有没有觉得假，真假，特别假？只要是稍有点经济常识和媒介素养的读者，看了这些榜单都只能“呵呵”。

上述榜单当然都很不靠谱。据媒体盘点，一是来源不明，大多为编造，比如2022年1月1日至今，深圳并没有举办过“粤港澳城市交流论坛”；二是数据没有权威统计支撑，不知道怎么算出来的。

再进一步观察，又不难发现藏在假榜单里的小心思。首先是都把收入数字往高了写，越富有越好。不管是收入还是存款，动不动就上百万。其次是都把年龄往低了写，越年轻越好。估计再过两年，假榜单关注的就不是90后而是00后了。

这么做的用意，其实就是刺激读者：你看，人家的收入有多高，年纪有多轻，再比比自己，是不是又“拖后腿”了？说到底，这就是通过贩卖焦虑来吸引眼球、收割流量。

事实上，《2020年上海市国民经济和社会发展统计公报》显示（2021年公报尚未发布），2020年上海全市居民人均可支配收入72232元，和上述榜单里的数字相差甚远。商业机构也不可能掌握“家庭收入”“个人存款”之类涉及个人隐私的关键信息。所以，此类为博眼球而生造出来的榜单，毫无可信度。

不过，很多网友虽然知道上述榜单水分十足，还第一时间在朋友圈里转发分享。一方面，大家大多抱有调侃、娱乐的心态，也没太当真；另一方面也说明，大多数人对相关经济数据还是很有“细读”的愿望和要求。这大概就是各类假榜单明明假得很浮夸，仍能得到相当一部分人关注的真正原因。

也许有人会问，自己的收入水平怎么样，难道自己心里没个数？话虽如此，但生活在网络时代，各类数据、信息爆炸式地向我们袭来，确实令人眼花缭乱、难以分辨。

比如某扑论坛上有个梗：人均收入三十万，这属于“街薪”。这还不算什么，某乎上那可是人均百万起步，某某书上不是一身名牌都不好意思出境。网友不是不知道其中的“假”，但什么是“真”，恐怕就没有几个人能说清楚了。

水分十足的统计榜单，既不利于普通人自我定位，清醒地制定发展目标和规划，也不利于我们全面、客观地认识社会全貌，理性地判断经济发展状况。“真”与“假”之间的信息差，还会给许多浑水摸鱼者留下灰色空间，让他们有机会炮制出各种莫须有的产品，蛊惑人心、妖言惑众。

眼下，若想了解某地的居民收入状况，大可登录当地的统计局官网查询“居民人均可支配收入”，得到更权威、靠谱的数字，权威媒体也多有报道。对这些贩卖焦虑的假榜单和假榜单制造者，在坚决打击的同时，相关部门也不妨及时做出权威回应，以正视听，不让“榜单谣言”有滋生的空间。

另一方面，这也提醒相关部门和研究机构，如何用既专业权威，又具有个性化的“榜单产品”，通过活泼、接地气的发布，来满足公众的信息饥渴。