从股市大跌中应该学到什么？

来源：证券时报

作者：付建利

说好的“春季躁动”行情，一下子就没了！2022年开年以来，中国A股市场经历了大幅波动，本月以来，上证综指下跌7.65%，个股跌幅30%的也不少，尤其是此前大涨的赛道股，比如新能源汽车、新能源、元宇宙等概念股。这波下跌，让很多投资者账面损失惨重，市场信心也从乐观转向谨慎。实际上，无论哪个股票市场，经历波动都是投资者的宿命，要想在这个市场中生存下来，唯有从下跌中不断反思，检视和改正自己的投资理念、投资策略，学会从容应对波动。与其说我们从上涨市中成熟，毋宁说，我们要从跌市中成熟起来。

本轮下跌的内在逻辑

2022年开年以来，虽然新能源汽车等赛道股已经提前调整了，但市场整体上仍然沉浸在赛道股的狂欢之中。投资者对新的一年新能源汽车的销量、风光电产能的继续释放、宽松的货币政策、美股继续牛市等仍然抱有极大期待，但从A股市场的内在结构来看，本身也在发生变化。结构性牛市是A股去年的典型特征，但结构性牛市也产生了结构性泡沫，比如新能源汽车、新能源、元宇宙，这些主题投资板块在经过狂飙后，本身积累了一定的估值泡沫，未来的故事再好，如果企业业绩增长的速度跟不上估值提升的速度，股价就会出现调整。

本轮A股市场下跌的内在原因，是赛道股在经历过结构性牛市之后，出现了结构性估值泡沫，存在着内在调整的需求。任何调整，事后总可以找到一大堆理由，但根本的理由，还是估值。

无论是去年的芯片股狂涨之后的调整，还是此前医药股狂涨之后的调整，以及更早前核心资产大涨之后的调整，涨的时候市场极度乐观，仿佛未来若干年的投资机会都在这些黄金赛道，但投资者忘记了一点：再好的赛道和企业，如果估值过高，都不值得投资。A股市场的一个特征，就是哪一个赛道好，市场就会在短时间，比如一两个月内，资金的疯狂涌入让这些赛道股估值急速飙升，甚至透支未来三五年的成长。这样的故事一再在A股上演，一次又一次大涨之后的下跌告诉我们：当市场对某一个板块或者某些赛道形成高度一致乐观时，往往就是风险最大的时候。谁都以为，自己不会是最后接棒的人！但遗憾的是，往往自己都是最后接棒的人。

第二，A股市场本轮调整的外部原因：一是美联储明确表示加息、美股调整，给A股带来情绪面的负面影响；二是俄罗斯和乌克兰冲突导致地缘局势不稳，对全球股市也有一定心理压力。

第三，从资金面来说，开年以来，市场持续下跌，基金净值下滑，不排除部分基金持有人赎回基金，导致基金被迫卖股票换成现金应对赎回。在机构化的市场，虽然会强化价值投资的风气，但一旦遇到市场持续下跌，基民的赎回压力会带来基金被迫卖股票，由此形成一定的踩踏效应。

无论如何，A股市场已经发生了这次比较大的调整，这是市场自发和正常运行的特征，任何股票市场，都避免不了调整，即便经历了十几年超级牛市的美股市场，开年以来也在调整，可以说，作为投资者，经历下跌和调整是我们的宿命。比下跌和调整更重要的是，我们该如何从一次又一次的调整中汲取经验教训，让自己的投资理念、投资策略更适应市场，而不是周而复始地追涨杀跌，被一次又一次的调整和下跌挫伤，甚至开始对A股市场失去信心。

合格的投资者 要从跌市中成熟

实际上，牛市考验投资者的主要是胆量，敢于买入就是最好的策略。所以每一轮大牛市，老手基本上都跑不赢新手，因为老手的风控内植于心。而新手没有经历过熊市，以为股市遍地是黄金，买入的股票涨慢了都不行，什么概念热追什么，所以牛市到处是股神，每天都有涨停板的神话，各种财富传奇如雨后春笋般出现。但下跌市是最大的试金石，经历过下跌市后，新手往往“从哪里来到哪里去”，赚的钱全部吐回去，有的甚至因为用了杠杆导致爆仓，不仅血本无归，还欠了一大堆债，而风控强的老手却受伤很小，而且心态从容，持续进化。

看看老手们如何应对下跌。

首先，老手们在牛市时会极其重视安全边际，买入的股票不会出现太高的估值泡沫，尤其是在牛市的后期，市场对某些赛道出现高度趋同性乐观情绪时，老手们要么开始卖股票，要么忍住坚决不追高。老手们布局的品种，一般都是市场不太关注、估值很低但企业业绩增长又确实不错。也就是说，老手们开始买入时，根本不是所谓市场的热门品种。比如新能源汽车概念股在2021年涨势如虹，但真正的高手早就在2020年甚至更早就开始布局了，2021年下半年后，他们基本上不会在高位重仓买入新能源汽车概念股，他们必须保证持仓成本低于市场的平均水平。投资老手必须有前瞻性布局，不会随便跟风。

比如眼下，投资老手可能开始布局农业这个不太被市场关注的品种，核心逻辑是：每一轮全球通胀，首先是工业原材料开始涨，比如锂电、大宗商品，最后大概率是农产品涨价，而农产品行情的一大受益品种，就是农药。

其次，投资老手在下跌市中不会轻易恐慌，反之，真正的高手遇到下跌甚至暴跌的时候是非常高兴的，因为他们看好的品种出现了白菜价，这是千载难逢的机会。所以投资高手很少满仓，在牛市后期时他们会逐渐把仓位降下来，这就让他们在市场大跌时有大量资金逢低布局看好的便宜股票。而新手最致命的是随时保持满仓，牛市后期高位买入，下跌市中只能被动挨打，成为“被动股东”。这种强烈的反差中，考验的是投资者的认知水平，包括对大势、产业和个股的深度研究，以及心态的锻炼。

这些说起来都很虚，但要成为真正的投资高手，就必须做到这样，而且没有一步到位的灵丹妙药，只能靠我们不断反思、持续学习、学会克服自己人性中的弱点。在投资的世界里，认知水平和心性修为决定一切！

每一次市场级别比较大的下跌，都是市场内在运行结构的一次调整，也是投资者财富的一次重新分配，认知水平高的投资者会利用下跌市捡便宜货的机会，让自己的财富快速增长，而投资新手或者认知水平原地踏步的投资者，只能在“追高买入-惨遭被套-等待解套”的循环往复中嗟叹，这是市场的残酷吗？其实也不是，市场是最公平的！它总是奖赏认识它、适应它的人。世间万物，殊途而同归、一致而百虑。