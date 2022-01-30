“跳车”等事件多发 网约车的行驶路线须依法立规矩

来源：法治日报

网约车司机持续偏离路线，与其交涉无果并报警后，河北省容城县的魏女士选择跳车。从网约车偏航开始，以女乘客跳车为终，此次魏女士的遭遇与此前发生的多起“跳车”事件相类似。

实际生活中，网约车司机不按导航路线行驶的情况时有发生，如果司机事先未与乘客进行有效沟通，随意偏航极易造成乘客恐慌，引发“跳车”等事件的发生。

《法治日报》记者调查发现，要让偏航的网约车回归“正轨”，不仅需要建立良好有序的司乘关系，加强专业沟通等文明自觉，更需要网约车平台不断完善优化管理流程和规则指引，持续开展对司机的相关培训，从制度角度和技术角度给网约车行驶路线立下规矩。

司机持续偏航乘客跳车自救

“晚上，路上没人，多次质疑没有回应，一键报警了都不停车，换成是我，我也跳！”魏女士遭遇网约车偏航一事被爆出后，一位网友如是留言。

2021年12月4日晚8时许，魏女士从火车站出来，使用滴滴出行打到一辆网约车，返回位于容城县城的住所。因为魏女士选择拼车单，司机在送同车一位男乘客到达目的地后，继续送她。但在男乘客下车后，司机却并没有按照导航向魏女士的目的地行驶。

魏女士告诉媒体，在她乘车期间，司机一直没有说话。发现司机偏航后，魏女士多次质疑其行驶路线，但司机并未回应。魏女士随后要求司机停车，司机没有回复也未停车。

魏女士拨打了网约车平台的一键报警，就在与警方保持通话过程中，她发现司机仍未停车且准备转向一条漆黑的小巷，趁车辆转弯减速时，她从车窗跳车。魏女士回忆，她跳车后，网约车司机短暂停车后，径直开走了，并没有下车确认她是否受伤。

对此，网约车平台很快成立了专项调查小组，全面停止了涉事司机的服务并接受调查。据专项调查小组向魏女士家属反馈，涉事网约车在离终点约800米的位置时出现了偏移，经调取当晚录音核实，魏女士第一时间质疑司机的行驶路线，当时司机并没有给出正面回应，在魏女士继续质疑的过程中，在录音中能听到司机“嗯”了一声，但是并没有给出言语上的回应。

事发后，魏女士及家属与网约车平台进行了多次交涉，但直到2021年底此事被媒体曝出后，对于网约车司机偏航的真实动机，网约车平台始终没有给出答案。事发后，当地警方已介入调查。

跳车事件多发引发社会关注

由于网约车偏航而引发的“跳车”事件，已经不是简单一起两起。

2021年2月6日发生的“货拉拉女乘客坠亡案”引发社会极大关注。该案中，货拉拉签约司机周阳春通过平台接到被害人车某某搬家订单，因等候装车时间长，且车某某拒绝接受付费装车服务并支付延时等候费，导致订单赚钱少，周阳春心生不满。途中，周阳春又向车某某提出可提供付费卸车搬运服务，再遭拒绝，更加不满。

行驶途中，周阳春未按平台推荐路线行驶，自行选择一条相对省时但人车稀少、灯光昏暗的偏僻路线。车某某4次提示偏航，周阳春态度恶劣，与车某某发生争吵。车某某心生恐惧，把头伸出窗外要求停车。周阳春发现车某某用双手抓住货车右侧窗户下沿，上身探出了车外，可能坠车，虽打开双闪警示后车，但未采取制止或制动措施。随后，车某某从车窗坠落，经抢救无效死亡。

2021年9月10日，湖南省长沙市岳麓区人民法院对该案作出一审判决，认定周阳春犯过失致人死亡罪，综合考虑其具有自首、自愿认罪认罚、积极对被害人施救等情节，依法判处其有期徒刑一年，缓刑一年。周阳春提起上诉。2022年1月7日，长沙市中级人民法院作出二审裁定，驳回上诉，维持原判。

2021年6月12日，浙江省杭州市的高女士打了一辆首汽约车，途中她认为司机企图跟她搭讪，且两次更改路线偏航，高女士越想越怕选择跳车，导致左臂骨折。对此，网约车平台回应称该事件系司乘沟通不畅引起乘客误解所致。

2021年6月21日，杭州市富阳区人民政府新闻办发布《关于首汽约车平台网约车事件的情况通报》。通报称，根据涉事车辆录音，司机和乘客高女士之间就“车辆不按导航行驶”有过简短交流和分歧，但未有明显争执等异常情况。经调查，公安机关未发现网约车司机涉嫌刑事犯罪或有违反治安管理行为。该网约车司机的行为违反了《杭州市客运出租汽车管理条例》相关规定，交通部门将依法依规对网约车司机和首汽约车平台进行处理。

乘客权益优先强化技术支撑

“有一段时间晚上根本不敢叫网约车。”家住河北省石家庄市的李女士告诉记者，几起“跳车”事件引发舆论讨论后，她和身边的朋友仿佛患了“偏航后遗症”，一度不敢独自打网约车。

李女士表示，由于网约车司机对实际路况更为熟悉或者驾车有路线偏好，开车偏航、更改路线也能够理解。但是，在网约车这个密闭空间里，面对陌生的异性，如果没有有效沟通，单身女性极有可能产生紧张和恐慌，难免出现跳车这样的极端自救举动。“‘偏航后遗症’的存在，会加剧女性乘坐网约车时的紧张和敏感，更容易沟通不畅产生误解。”李女士说。

想要治愈“偏航后遗症”，就要让偏航的网约车回归“正轨”，以刚性制度和技术手段约束网约车司机行为，行驶路线不能说变就变。

“应当坚持乘客有知情权和决定权的原则。网约车公司应当制定制度，要求司机在发车前应当告知乘客所有路线方案，由乘客自行选择路线，并对自选路线所产生的车费负责，由行车记录仪记录告知过程，避免司乘双方的误判。”河北省河间市检察院检察长吴梦书认为，网约车行驶路线的决定应坚持乘客权益优先。

事实上，乘客对网约车和传统出租车的心理预期不同，对网约车平台给出的导航路线规划更加信赖。然而，在乘客和网约车司机之间通过平台建立起的运输合同关系中，平台给出的导航路线，到底是合同里的具体条款还是仅作参考，相关法律法规和行业规范均无明确。

“行驶路线的更改必须得到驾驶员和乘客的一致同意，这是毋庸置疑的。不论是保障乘客合法权益还是谋求行业健康发展，网约车平台都要充分考虑乘客的心理预期和安全需要，从制度和技术层面作出规制，并制定相应的程序规范，对路线规划和偏航应对给予更多技术支撑和防范措施。”河北地质大学法政学院副院长孙日华说。

据了解，滴滴出行公开表示，其在安全领域已构建相应的订单风险识别策略，一旦检测到订单出现相应险情，会有安全专家及时介入提供帮助，为司乘的出行保驾护航。然而，滴滴安全专员坦陈，直到河北魏女士“跳车”事件发生后，他们才将跳车纳入平台安全场景当中。

杭州高女士“跳车”事件发生后，首汽约车平台发布《致歉声明》，提出将对司机行驶路线制定更加严格的规则；重点加强司机沟通方式方法的培训，增强司机沟通意识与沟通能力；强化提示乘客行程分享、一键报警等安全中心各项功能的使用，保障人身安全。这些都是治理网约车偏航的努力方向。