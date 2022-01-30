“职业紧张”是因为心理素质差？

来源：工人日报

失眠、抑郁、内分泌紊乱、心血管疾病……如果你在工作压力下感到身心不适，很可能是“职业紧张”在作怪。

“一钻进格子间，我就胸闷头疼，喘不上气。”陆丹宁曾是知名媒体编辑，拿着不菲的薪水，近期却因压力过大选择离职。“电脑一盯就是一整天，加班到凌晨是常态，生物钟也乱了套，不吃助眠药很难入睡，失眠久了整个人都很焦躁。”

新型经济环境下，海量的信息、激烈的竞争打破了工作和生活的界限，带来无处不在的紧张感。相较于症状明显、多发于特定行业的传统职业病，“职业紧张”涉及的人群更加广泛，严重影响劳动者身心健康，但由于多是隐蔽性伤害，因此存在难界定等问题。

“职业紧张”算职业病吗？

根据《中华人民共和国职业病防治法》，职业病是指“企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病”。

企业心理咨询师王永杰介绍，《职业病分类和目录》包含10类132种职业病，基本限于工业生产范围，以尘肺、化学中毒等制造业的健康风险为主。因社会心理因素引发的“职业紧张”目前虽不在职业病范围内，但同样属于“工作相关疾病”。

“职业紧张”也叫职业应激，是指在某种职业环境下，客观需求与个人适应能力失衡导致的生理和心理压力。“职业紧张的诱因有很多，分为人际关系、职业发展、组织结构、社会支持等，例如轮班作业会影响血压、血糖和代谢率，付出与回报失衡让劳动者质疑自我价值，职场暴力、歧视和性骚扰也会引发心理问题……”王永杰说。

世界卫生组织称，“职业紧张”已成为全球范围的流行病。重庆市卫健委一项调查显示，国内汽车制造企业54.89%的工人有中度以上紧张反应；供电企业职工高度“职业紧张”检出率为52.9%，劳动密集型企业女工检出率为19.4%-28.6%；互联网企业员工中34.0%有“职业紧张”。

王永杰认为，适度紧张有益于激发劳动者工作潜能，但如果长时间处于高度紧张状态，并且无法获得及时修复，可能诱发焦虑、神经衰弱、肠胃失调、心血管病等身心疾病，不仅降低工作绩效，甚至影响职业生命质量。

袒露“职业紧张”会被视为心理素质差

“整个人每天就像一张拉满的弓，弓弦随时可能绷断。”90后程序员刘昊文的话道出了很多劳动者的心声。“心理压力太大了，老板比你更努力，优秀的新人一茬又一茬，怎么能不拼命？但越是紧张怕出错，脑子就越迟钝，干眼症、甲状腺结节等小病也找上了门，简直是恶性循环。”

在层出不穷的新业态之下，“职业紧张”给劳动者带来的困扰更加持久而隐蔽。华中师范大学社会学院副院长郑广怀说，部分企业过度追求绩效，甚至通过平台软件监控员工的工作状态，导致员工时刻不敢松懈，身心疲惫状态不断积累。

“职业紧张”让很多人深受其害，但却敢怒不敢言。“我不敢袒露自己的紧张不适，会被指责心理素质差、能力不够，没有人承认这是不合理的工作强度造成的亚健康。”刘昊文说。

郑广怀分析称，传统职业病集中在特定行业和工作场所，伤害较为显性而直接，所以医疗和制度能够作出系统性应对。而作为一种新型职业伤害，几乎所有劳动者均有不同程度的“职业紧张”，很难明确工作会带来哪些伤害，这让“职业紧张”不容易被察觉，也给应对和解决带来挑战。

做好职业健康兜底

“职业紧张”的伤害日益凸显，相关判定标准却难以突破，相应保障尚未纳入现行法规。多位受访专家认为，随着社会进步，对职业病的理解也在发生变迁，应及时修订劳动保护相关法律法规，凝聚合力为劳动者的职业健康兜底。

中国疾控中心职业卫生首席专家李涛说，一种疾病纳入《职业病分类和目录》需要经过系统分析论证。“我们正在开展调查，加强对于肌肉骨骼损伤、‘职业紧张’导致的身心问题等职业危害的研究、评价和控制，以应对产业转型、技术进步可能产生的新型职业健康风险。”

“防治‘职业紧张’，企业是第一责任人。”王永杰表示，即便“职业紧张”暂未进入“法定职业病”范围，但相关保障措施在劳动法中有迹可循。在现实中，一些企业不把国家规定的8小时工作制、休假制度当回事，用人单位必须扭转观念，意识到员工的幸福感和企业的长期效益相辅相成。

“除了完善政策、干预企业，真正为健康买单的还是劳动者自己。”王永杰说。“职业紧张”可防可控，劳动者要积极面对。一方面，与领导保持良好沟通，合理安排工作、不过分强求；另一方面，改善生活方式，保证充足睡眠和均衡饮食，强化社会支援网络，遇到困扰及时向家人、朋友倾诉。如果压力长期持续，而且症状严重，自我放松无效，务必就医或向专业机构求助。