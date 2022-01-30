李时珍、唐伯虎……这些属虎名人出生那年发生了什么？

来源：华西都市报

十二生肖，又叫属相，是中国与十二地支相配的十二种动物，包括鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。十二生肖的起源与动物崇拜有关。据湖北云梦睡虎地和甘肃天水放马滩出土的秦简显示，先秦时期就有比较完整的生肖系统存在。最早记载与现代相同的十二生肖的文献，是东汉王充的《论衡》。

虎在十二生肖中位居第三，在十二地支配属“寅”。历史上，有很多名人的生肖属虎，如东汉时期的天文学家张衡，明代医药学家李时珍，著名画家唐伯虎、文徵明等。在他们出生的那年或次年，又有哪些有趣故事呢？

张衡：公元78年出生次年

大事记：《白虎通义》面世

张衡(78年-139年)，字平子，生于汉章帝建初三年，农历戊寅年，属虎。他是东汉时期杰出的天文学家、数学家、发明家、地理学家、文学家。与西方国家相比，张衡发明的地动仪早了1700多年，对中国天文学、地理学的研究有着举足轻重的作用。

汉章帝建初四年(79年)，朝廷召集各地著名儒生于洛阳白虎观讨论五经异同，这就是历史上有名的白虎观会议。白虎观当时是朝廷修缮儒学之所。班固等人根据会议结果加以总结，写成《白虎通义》四卷。《白虎通义》继承了董仲舒以后今文经学神秘的唯心主义思想。它以神秘化了的阴阳、五行为基础，解释自然、社会、伦理、人生和日常生活的种种现象，对宋明理学的人性论产生了一定影响。

李时珍：公元1518年出生

同年大事记：首辆消防车建造

李时珍(1518年7月3日－1593年)，属虎，字东璧，晚年自号濒湖山人，湖北蕲州(今湖北省蕲春县蕲州镇)人，明代著名医药学家。

李时珍出身于医生世家，自幼热爱医学。23岁随其父学医，医名日盛。李时珍在数十年行医以及阅读古典医籍的过程中，发现古代本草书中存在着不少错误，决心重新编纂一部本草书籍。李时珍自嘉靖三十一年(1552年)至万历六年(1578年)，历时27载，三易其稿，终成《本草纲目》52卷，近190万字，采用“目随纲举”编写体例，故以“纲目”名书。卷5-52为各论，收药1892种，附图1109种。

历史上，1518年发生的大事较少，其中，世界上有记载的第一辆消防车于这年在德国奥格斯堡被建造。这辆车由做金属工艺品的手艺人安特尼·布拉特纳制造。对这台消防车的详细情况，人们知道得甚少。据《奥格斯堡市工艺史》一书记载，这辆消防车是将杠杆操作的大型水泵装在车上，以马匹来牵引。

唐伯虎：公元1470年出生

同年大事记：好友文徵明出生

唐寅(1470年3月6日-1524年1月7日)，字伯虎，小字子畏，号六如居士，南直隶苏州府吴县(今江苏省苏州市)人，祖籍凉州晋昌郡，明朝著名画家、书法家、诗人。唐寅取名寅与寅年有关，有说法称他出生在寅年寅月寅日寅时，但真实情况是他仅为寅年所生，故名唐寅。

绘画史上，唐伯虎与沈周、文徵明、仇英等人合称“明四家”。唐伯虎一生坎坷，却丝毫不影响文学成就，不仅有诗文画，还有音律。其音律多采用民歌的形式。描写唐伯虎的影视剧有很多，最著名的是周星驰的《唐伯虎点秋香》。不过，唐寅的人生里从没有过什么秋香，甚至因为“江南第一风流才子”名声在外，第三任妻子“九娘”竟被认为是他的第九位妻子。沈九娘懂唐寅的才情，全力支撑起他的生活。苏州闹水灾时，唐寅的画滞销，家里困顿到连柴米都没有着落，沈九娘苦心操劳，终于一病不起，溘然长逝。

在唐寅出生的1470年，还有一位才子也出生了，他就是唐伯虎的好友文徵明。两人性格差别巨大。唐伯虎风流旷达，才气逼人；文徵明老实本分，为人严肃。谈起唐寅，文徵明在《简子畏》中说：“坐令端人疑阮籍，未宜文士目刘叉。”在文徵明看来，唐寅是像魏晋阮籍、唐代刘叉那样疏狂有才的人物。跟唐寅相比，文徵明像是一个“笨小孩”，但他却按照自己的节奏，踏实走好每一步，最终成为诗文书画无一不精的“四绝”全才，取得令人仰慕的艺术成就。

1523 年，唐寅走完丰富、起伏的一生，而54岁的文徵明还在小步前行，仍没中第。嘉靖三十八年(1559年)二月二十日，已90岁高龄的文徵明为御史严杰的母亲写墓志。写到一半的时候，他搁下笔，端然坐正，走完一生。此时，与他同年出生的好友唐伯虎，已经离开人世36年了。