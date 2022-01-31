今年的年夜饭有哪些新变化？

来源：新华社

除夕将至，家家户户都忙着张罗一年中最重要的一顿饭——年夜饭。一桌热气腾腾的年夜饭，饱含浓浓的年味、暖暖的亲情。人们怎么准备2022年的春节年夜饭，年夜饭有啥新变化？

不同地区订餐情况存差异

目前，中国疫情总体保持平稳，部分地区发生疫情，因此年夜饭订餐情况差异较大。

在天津、河南等地，中高风险区域依然在管控中，低风险区域已逐步恢复堂食。很多人对外出就餐态度仍较为谨慎，取消了之前预订的年夜饭，改为在家做或者餐厅外送、自提。“虽然堂食恢复了，但为安全起见还是选择在家吃。”郑州市民黄先生说。

“恢复堂食的消息出来后，马上联系了专业公司消杀、加紧采购，现在已开始接受年夜饭预订，但订单不及往年。”天津水晶宫饭店的餐饮经理表示。

在低风险地区，今年春节选择外出吃年夜饭的人比前两年明显增多。美团App“订座”数据显示，2022年1月1日至1月20日期间，提前预订除夕年夜饭餐厅的用户数量同比增长超95%。

“前年、去年春节都是在家吃的，今年终于可以大家轻松聚在餐厅吃点新鲜菜，聊聊家常话。”上海市民周彬说。

“不好意思，包间和大厅都订满了”“已经没有位置了”“除夕当晚两轮都订出去了”……近日，“新华视点”记者咨询北京多家品牌和老字号餐厅，发现除夕当晚多数餐厅包间爆满，部分餐厅尚余少量大厅位置。

“与去年相比，今年年夜饭市场需求明显增加。”旺顺阁集团副总裁崔余健说，“目前北京27家门店除夕夜的包房和散台已全部订满。”据北京市餐饮行业协会统计，截至1月25日，北京40余品牌近900家门店年夜饭包间预订率已超九成。

记者在走访中看到，大多数餐厅在门口处设置扫码登记、测温设施，减少大厅用餐桌数，并用屏风、绿植等隔开，确保消费者之间有足够的安全距离。

不少消费者表示，现在选择餐厅会特别关注卫生消毒情况，就餐时尽量间隔就坐，主动使用公筷、公勺，一切以安全为前提。

成都红杏酒家有限责任公司副总经理王永梅说，餐厅出入口会摆设免洗洗手液、喷洒消毒水、专人清洁公共空间和设施，“消毒清洁确保安全是最重要的”。

中小桌和外卖明显增多

与疫情之前餐馆年夜饭大桌不同，今年，消费者趋向订制人数较少的中小桌年夜饭，同时外卖需求明显增加。

一些餐饮企业将年夜饭的用餐人数下限放开，8人以下的中小桌年夜饭增多。

在北京就地过年的江先生告诉记者，今年春节只有他和爱人、孩子一起吃年夜饭，本以为人少无法预订，结果看到饭店有4人年夜饭套餐，“价格、菜量都合适”。

小份菜成为不少消费者年夜饭新选择。美团数据显示，今年春节期间售卖小份菜的商家同比增长126%。

“小份菜不但能满足顾客菜品多样化选择的需求，也能减少浪费。”一家创意粤菜餐厅负责人表示。

除了围坐在圆桌前的传统堂食，外卖年夜饭蹿红，成为多数餐馆、饭店的服务标配。不少商家联合外卖、快递平台推出多种规格年夜饭套餐配送到家，消费者收到后无需再次加工，省时省心省力。附带的配送卡上还会标注菜品制作、打包和配送人员的健康信息，每个环节均可追溯。

国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬说，外卖年夜饭火热，一方面反映出居民收入水平提高，消费观念更新；另一方面，在减少聚集的防控要求下，餐厅堂食缩减，就地过年人数增多，消费者对年夜饭产生了新需求。

美团相关负责人介绍，线上供应年夜饭套餐的餐饮商户数量，相比去年同期增长超118%。1月上旬，全国线上年夜饭团购套餐订单量也超过去年同期，外卖菜品中包含“年夜饭”“新年”字样的订单环比涨幅达1590.63%。

预制菜大火 “一人食”受追捧

受疫情影响，今年就地过年人数较往年增加，预制菜走红，成为不少厨房“小白”和上班族的心头大爱。

众多餐企推出的预制年菜大多属于即热、即烹。记者了解到，市场上售卖的预制年菜既有品牌餐饮推出的套餐，也有商超的研发款。从种类来看，包含冷菜、热菜、汤锅和甜品，覆盖本帮菜、川菜、粤菜等全国几大热门菜系。

上海一家饭店行政副总厨朱宏介绍，一些人春节期间无法返乡，期待能在上海吃到家乡菜，“我们今年升级了菜品，预制菜包括全国各地特色菜40余款”。

“年菜中很多‘硬菜’做起来都相当费时费力，我们把所有费工费时的部分都前置处理完了，消费者20多分钟上齐一桌菜，简单步骤吃出仪式感。”大润发熟食研发师徐丙炽说。

北京“90后”女生小刘告诉记者，今年家里人让她准备年夜饭，“一桌十几道菜，自己做肯定搞不定”。她已经想好对策，下单两套预制年菜，“到时候解冻、加热一下，摆个盘就能直接上桌，又快又方便，价格不贵”。

饿了么生鲜负责人杨子江认为，提供预制菜品的品牌商大多具备一定实力，卫生情况更让消费者放心，较外卖性价比更高。“更重要的是，预制菜除了便捷之外，还能让消费者享受到烹饪的乐趣和仪式感。”

叮咚买菜推出的“五福年夜饭”预制菜优惠套餐上线两天就全部被抢空。盒马预制年菜北京地区销量达到去年同期5倍。大润发预计今年预制年菜总销量同比增长50%。

除此之外，“一人食”的消费趋势也明显扩大，一些小份、小分享包装的预制菜品更受欢迎。一家超市推出的“佛跳墙”小份装目前单品销量占比20%。“我一个人过节，冰箱没有那么大空间，小份预制菜更合适，可以多买几样。”在广州独自过年的欧阳女士表示。

年夜饭拍照“晒”出来，在年轻群体中愈加流行。“95后”女生面面说，年夜饭不仅要好吃，还要好看。“冲着颜值，我在盒马上下的单，除了有花胶鸡等‘大菜’，还送‘上镜’锅具。”

中国饭店协会副会长金勇认为，疫情之下，小份菜、外卖、预制菜等新变化，反映出年夜饭消费的丰富、多元，也推动了餐饮企业线上线下融合发展。“但无论年夜饭形式如何变化，吃的是团圆，品的是亲情，爱与温暖不变。”