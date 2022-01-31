春晚四十年，1983年的春晚演什么

来源：扬子晚报

2022年中国央视春节联欢晚会已经进入了倒计时，算起来今年央视春晚将迎来四十周年，每年除夕夜与大家准时见面的春节联欢晚会成了几代人的除夕记忆，《难忘今宵》一唱起，倒计时的钟声就快来了。今年春晚很高科技，那1983年的第一届春节联欢晚会，又给人们留下了什么记忆呢？

大咖云集，想看啥节目请打电话

和如今一样，第一届央视春晚也是在年三十晚上八点在中央电视台开始直播。1983年2月12日的猪年春晚由马季、姜昆、王景愚和刘晓庆联合主持。那时候的舞台造景走的是简单、大方喜庆风格，传统的中式宫灯，闪亮的霓虹灯就构成了春晚的舞台。

我们现在春晚总少不了和海内外观众朋友们连线，在互联网上开启实时互动。1983年的春晚观众互动也一样有，首届春晚设置有四台电话，观众们想看什么节目就打电话过来，节目组就跟出席的艺术家们说，实时点播也是时髦。这届春晚的开头也是很可爱，小猪乘着火箭来了，和小狗拥抱，小狗坐着火箭走了，象征着狗年和猪年的交替。

首届的春晚可真的是大咖云集，相声大师侯宝林、马季、姜昆，京剧艺术家马长礼，表演艺术家严顺开等一众文艺工作者都来到首届春晚的舞台，台湾演员林丽芳也为观众带来了诗朗诵《每逢佳节倍思亲》。从节目类型上来看也是丰富多彩，歌曲、小品、相声、魔术、杂技、京剧、武术等等，这些表演项目至今喜闻乐见。

在1983年春晚上，出现了不少传唱至今的经典歌曲，比如郑绪岚延长的《大海啊，故乡》，刘晓庆演唱的《绒花》，李谷一演唱的《春之歌》《年轻的朋友》等歌曲传唱至今，成为陪伴了几代人的回忆。

李谷一不压轴，她是首位春晚歌手

“难忘今宵，难忘今宵，不论天涯与海角。”这首李谷一演唱的《难忘今宵》绝对可以列入“看到歌词很难不唱出来”歌曲的行列，《难忘今宵》悠扬、舒缓的旋律和亲切动人的歌词将盛筵将散，来年再会的美好祝愿表达的淋漓尽致，成为春晚的压轴曲目，演唱者李谷一也成为压轴嘉宾。

不过在1983年的央视春晚上，李谷一是首位出场的歌手，《难忘今宵》的出现得等到1984年的春晚。首届春晚由赵忠祥致开幕词，随后主持人向观众介绍到场嘉宾，相声大师侯宝林介绍几位主持，主持人随后向全国人民百年，时年39岁的李谷一随后从观众席中起身走到台前，演唱了一首喜气洋洋的《拜年歌》，宣告了这一届春节联欢晚会的正式开始，这种喜气洋洋的热闹氛围是历届春晚不变的回忆。

恭贺新春，春节联欢早有先例

虽说我们一般认为，1983年的央视春晚是中国最早的在电视上播出的春节联欢晚会，其实真的要追溯起来，1956年的春节大联欢应称作是春晚的前身。

1956年，电视在中国还非常少，大家都是通过收音机来听春晚。这一次的春节大联欢有做影像录制，由人民日报、新华社等媒体主办，中央新闻纪录电影制片厂参与录制。虽说是春晚，实则更像是文艺界诸人士的一次欢聚。这届春节大联欢到场嘉宾的“咖位”都是顶级的，用流行话说来的都是如今教科书上的人，盛况空前。

当年的春节联欢主持人是红极一时的男演员“双枪李向阳”的扮演者郭振清，到场嘉宾每一个都是顶级的艺术家，著名戏曲艺术大家梅兰芳与周信芳同台，梅兰芳表演了《宇宙锋》，周信芳表演了《四进士》，这是梅派的经典曲目。歌唱家郭兰英演唱了电影《刘胡兰》的插曲《一道道水来一道道山》，越剧表演艺术家袁雪芬、王文娟、吕瑞英等人合演了《春香传》，新凤霞表演了评剧《刘巧儿》的选段。

到场的嘉宾还有数学家华罗庚，文学家巴金、老舍、郭沫若，左翼革命斗士、演员白杨、赵丹，相声大师侯宝林，科学家钱学森等都来到了现场。

走过这几十年，春晚的热闹与陪伴不曾改变，不论节目怎么变换，那份恭贺新春的美好祝愿都将陪伴我们走过一年又一年。