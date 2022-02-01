热搜爆了！“还得是沈腾马丽”，撒贝宁“虎虎祟祟”笑坏网友

来源：每日经济新闻

作为除夕之夜的“新民俗”，自1983年播出以来，春晚已伴随中国人走过近四十年。现如今，春晚已经不单单只是一场文艺表演，还是一家人共聚一堂，阖家欢乐的一种精神寄托。

随着社交媒体的兴起，拿春晚的“梗”制作“表情包”等“二创”行为成了年轻人看春晚的最大乐趣。

今年春晚，又有哪些精彩瞬间击中了年轻人的笑点呢？

“还得是沈腾马丽”

来自开心麻花团队的小品《还不还》，是沈腾马丽第六次在春晚的舞台上合作，这次还拉上了常远、艾伦齐上阵。

作为第二个语言类节目，《还不还》可以说是备受期待，沈腾、马丽一上台就收到观众阵阵掌声，两人的打扮也是非常接地气，一个身穿花色毛衣，另一个穿着黑色高领打底和蓝色长开衫毛线外套。

沈腾果然不愧是喜剧界的明星，“打点滴”的造型一出，瞬间引爆了现场的气氛。

不少人发自肺腑地表示：“让我们说一声谢谢沈腾，今晚终于笑出来了。”“沈腾马丽YYDS！”

整个小品表演的过程中有很多包袱和谐音梗，恰到好处，而且引得观众席传来阵阵笑声，几乎每个包袱和梗都有观众买单，虽然是讲述欠钱不还的老赖故事，但结尾却升华了主题，一句“借钱不是因为我们脸皮薄，是因为我们感情深”触动了不少观众。

小品还取得了一些特别的效果，比如有人看完小品之后还钱了！

“打工仔从小崽就得打工”“没人有时间看你，他俩忙着洗头呢”……

小品结束后沈腾也是被网友截了不少表情包，可见他的表演真的非常丰富，《还不还》表演过程中就有不少网友互动，结束后也有网友不断开玩笑作梗，笑点发挥到了极致。

在小品结束后，“还得是沈腾马丽”登上了微博热搜榜第一位，热度达到1229万，成为今年春晚的“顶流”节目。

有电商火速上架“张小斐同款大衣”

另外一个笑点保证，就是贾玲、张小斐的神仙组合了，她们在小品《喜上加喜》中依旧扮演了一对母女。

“人参公鸡”“勾心豆角”“小杜鸡肠”……谐音梗算是让贾玲玩明白了

“哈啤酒吃蛤喇”“我就是觉得山东人特别豪迈”……在春晚说着山东话的贾玲，是不是让你听到了熟悉的乡音！

还记得去年春晚，张小斐的衣服登上热搜。今年大家再次讨论起#张小斐的大衣#。

小品刚结束，“张小斐同款”的大衣就出现在了电商平台上。

大家还在关心#张小斐的大衣到底是什么颜色#，所以你的电视机里看到的是绿色还是蓝色呢？

“马凡舒好漂亮”登上热搜 撒贝宁“虎头虎脑，不会嘴瓢”

除了语言类节目，今年春晚的主持人也频频登上除夕夜的热搜榜。

今年央视春晚，央视全新主持阵容登场。不少网友一眼发现不少网友一眼发现，“新面孔”马凡舒小姐姐好漂亮。

1993年出生的马凡舒，2014年因担任央视体育频道《天下足球》栏目的主持人而被众多球迷认识。

对于马凡舒主场春晚，球迷们纷纷表达了期待之情：网友感叹：“中国足球上不了春晚，足球主持人可以先上。”

主持人团中，不光马凡舒上了热搜，撒贝宁因为“嘴瓢”连上了两次热搜。

不少观众表示，撒贝宁的嘴瓢才是今年春晚语言类最佳。

在嘴瓢上了热搜后，撒贝宁在魔术节目里登场。他的表现立即引起了网友的注意，有网友表示撒贝宁才是春晚的最佳演员。

最后，撒贝宁从墙里钻了出来，还表示：“祝观众朋友和我一样，虎头虎脑，不会嘴瓢。”

随后，撒贝宁就凭借“虎头虎脑不会嘴瓢”，立即又登上了一次热搜。

邓超表现引孙俪调侃

1月31日，邓超首次登上春节联欢晚会，与李宇春、易烊千玺合唱歌曲《时代感》。

以邓超的谐星体质，即使献上歌曲，仍十分有喜感，连“头号黑粉”孙俪都忍不住调侃：“超哥，你冷静点，跳出画了。”

当晚，邓超穿一身喜庆红色西装，上台时便十分活跃，与身旁的李宇春、易烊千玺对比明显，他全程又蹦又跳十分活跃，孙俪还找到一张邓超跳出画面的照片相当搞笑。

亦有网民找到邓超其他搞笑瞬间，李宇春和易烊千玺都在摆头聆听时，邓超却还沉浸在自己的世界里，扭动身姿十分妖娆。

不少粉丝调侃他“第一次上春晚没经验”，不过这次春晚对邓超来说，是个不错的开始。

邓超在接受访问时，还被问到上春晚的感受，邓超直言十分开心，上台对他来说有些激动也很高兴，拥有丰富舞台经验的他，根本不会因舞台大而胆怯，事实证明舞台越大，只会让他发挥更好。

三星堆青铜大面具亮相春晚舞台

1月31日晚，农历春节除夕夜，为纪念中国现代考古学诞生一百周年，中央广播电视总台邀请国家文物局在2022年春节联欢晚会合作设置“文物展示”特别环节，以三星堆为代表展示近年来考古工作取得的丰硕成果。春晚现场，四川省文物考古研究院三星堆考古研究所所长冉宏林搭档著名演员张国立发布一件三星堆“重量级”文物青铜大面具，与全国人民共庆新春佳节。

据红星新闻，这件亮相春晚的青铜大面具宽131cm、高71cm、深66cm，重131斤，是目前已知三星堆遗址出土的体量最大、保存状况完好的大型青铜面具。其宽颐广额、棱角分明，眉部、眼睛、嘴唇等线条流畅、皆突出于面部，粗长眉作扬起状，面具的两侧上下及额部正中有方形穿孔，可能是用于固定用途。青铜大面具是三星堆文化典型器物，距今已有3000多年的历史，体现了古蜀先民对自然万物与人神世界的理解与思考。

三星堆遗址位于四川省德阳广汉市，南距成都市区约40千米，是西南地区先秦时期最重要的古代遗址之一。1986年，一、二号“祭祀坑”发掘出土青铜神树、青铜大立人、青铜面具、黄金权杖等珍贵文物数千件，三星堆遗址遂“一醒惊天下”，举世瞩目。

2019年12月以来，在国家文物局的指导支持下，四川省文物局组织四川省文物考古研究院等单位，又在一、二号“祭祀坑”所在区域新发现六个“祭祀坑”，分别编号为三至八号坑。

2021年伊始，考古工作者开启对三号“祭祀坑”的发掘。至1月30日，开始有较完整青铜器显露。3月16日，坑内埋藏文物全面呈现出来，有青铜器、玉石器、金器、象牙等多种类珍贵文物。青铜大面具位于三号坑中部偏南的位置，是最早露头的青铜器物，格外引人注目。

2021年6月23日，青铜大面具提取出坑。考古和文物保护人员对青铜大面具的铸造工艺进行分析研究后认为，其制作先分铸成型，由面部、脸颊后部、眼睛、耳朵等多部位分别铸造，再组合成一体，大面具右侧眼部还发现有经纬组织的丝绸织物残留。

作为“考古中国”重大项目，三星堆遗址发掘也是中国百年考古成果的典型代表，从1929年发现以来，几代考古工作者接续百年奋斗、探寻文明根脉。截至2021年底，三星堆仅新发现六个祭祀坑共出土编号文物一万多件，包括黄金面具、顶尊人像、圆方尊、大面具、神坛模型、跪姿铜人、500余根象牙等许多精美文物，其中一些在三星堆开放式文物修复馆已可近距离观赏。铜尊、铜壘、玉璋、玉琮等众多文物显示蜀地与中原和长江中下游地区文化的紧密联系，实证中华文明多元一体的历史发展进程。

春晚上令人震撼的青铜大面具不仅让人领略了青铜文明的绚烂多彩，更感叹中华文明的博大精深，同时也进一步增加了公众认识考古、了解考古，从考古中汲取精神滋养的浓厚兴趣。

历数往届春晚上的创意节目

近四十年的春晚，是每年除夕中国老百姓最好的年夜饭，而每场诚意十足的晚会背后，凝聚了主创人员守正创新、不断追求卓越的创作精神。近些年来，春晚上的创意类节目，也为观众带来了惊喜。

2019创意类节目《绽放》登上春晚舞台，节目中，身穿芭蕾纱裙的林志玲在花瓣中缓缓走出，坐上美丽花环升入空中，随后她纵身一跃跳入水中，穿梭过一个个由花样游泳运动员组成的象征着希望与和谐的“春之环”。《绽放》的最大亮点是展现了水、陆、空多层次的舞台空间变换，同时也将水上芭蕾、花样游泳、高空特技三种表演形式充分融合，是春晚节目形式上的一次全新尝试。

2019年由演员李易峰、朱一龙携手扣篮、花式蹦床扣篮等表演队带来的创意表演《青春跃起来》深受年轻观众喜爱。通过糅合花式篮球、体育、舞蹈等多种形式，配以动感的音乐，被观众评为春晚舞台上最“燃烧”的节目。

2021年春晚舞台上，时尚走秀节目《山水霓裳》华丽亮相，在高科技摄像技术和多媒体手段共同配合下，观众的视觉感官从一号厅舞台之外延展向祖国的山水林田湖，身临其境般地感受自然之美、大地之美、人文之美。伴随着李宇春的歌声，张梓琳、何穗、奚梦瑶和四十多位模特款款走来，在五分钟的时间变幻展示59套国风华服，表达着丰富的春节文化内涵，现场通过20次的舞台机械升降，将演员与虚拟现实特效完美组合，达到天衣无缝的效果。

今年春晚，由孟庆旸等优秀舞蹈演员带来的舞蹈诗剧《只此青绿》（选段），以匠人之心致敬传统美学，大气恢宏，成为很多观众心目中的“最美瞬间”。

舞蹈诗剧《只此青绿》由中国东方演艺集团青年编导周莉亚、韩真共同执导，这也是两人继《永不消逝的电波》《沙湾往事》等经典舞剧后的又一部精品力作。该剧通过“展卷、问篆、唱丝、寻石、习笔、淬墨、入画”七个篇章，讲述了故宫一位青年研究员“穿越”回北宋，以“展卷人”视角“窥”见画家王希孟创作《千里江山图》的故事。用舞台重现大宋美学，连线千年静与动，为观众开启沉浸式“赏画”体验。

总编导周莉亚、韩真早前曾透露，《只此青绿》仅前期创作就耗时一年多，创排用了5个月，团队多次与故宫博物院专家座谈交流。“团队里的每一个人都怀着最大的虔诚创作这部舞蹈诗剧。”

在看完这个节目后，有网友说：我直接文化膨胀了！

从节目内容到表现手法的不断创新让央视春晚年年有新意，不断运用新的艺术形态、技术手段和融媒体传播形式创新表达，让不同的观众群都能从节目中收获惊喜与感动。

