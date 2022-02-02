中国足球，必须换个活法

来源：澎湃新闻

作者：李勤余

知道中国队的这场球会很艰难，但踢出这样一个结果，依然突破了大多数球迷的想象。在大年初一的晚上，1比3的刺眼比分确实给大家添堵了。

朋友圈里，前国家队队长范志毅的那句名言刷了屏，队形之整齐、话术之统一，无不显示出无数中国球迷的失望之情。今夜，也许会成为很多人的不眠之夜。

男足国家队的教练和队员也很想赢球，在场上使出了吃奶的力气，但赛场上越南队员灵巧的技术、娴熟的配合说明了一个略显残忍的事实：中国队的失利不是偶然，而是纯粹的技不如人。

不难想象，潮水般的批评之声很快会涌向中国队。然而，严厉的指责或者尖酸的讽刺只能是一时的情绪发泄，更急需得到解答的问题是：中国足球该怎么办？以后的路该怎么走？

必须提醒大家的是，这支越南队中的很多队员，都是2018年u23亚洲杯亚军的成员。近年来，我们的亚洲近邻在青训上狠下功夫、卧薪尝胆，才能取得有目共睹的进步。

这就提醒我们，首先，中国足球应该“开眼看世界”，清醒地意识到自己的差距，客观地评估自身实力。就在这届十二强赛之前，还有很多中国足球从业者不把越南队放在眼里，甚至在第一回合的险胜之后依然认为对方不过尔尔。

其次，必须痛定思痛，拿出切实有效的长期规划，制定正确的发展道路。归化球员的有心无力、“金元足球”的一地鸡毛、球员收入的泡沫虚高都证明，方向不明确、有偏差，中国足球的发展就不可能有出路。

最后，必须低调务实，切忌好高骛远，眼下不妨将“冲出亚洲”之类的宏伟目标暂时搁置，踏踏实实地培养一批青年球员，提高中国足球职业联赛的竞技水平。

当然，我们也必须尊重足球规律，保持足够的耐心。足球水平的提高，是一项涉及全社会方方面面的系统性工程，绝非一朝一夕之功。日本足球在世界赛场上取得的优异成绩常常让很多中国球迷艳羡，但别忘了，日本校园足球的发展已有百年历史。

爱之深、责之切，比一时的失利更可怕的是，大多数球迷还不知道中国足球的“希望”和“未来”到底在哪里。中国足球，已经到了必须“换个活法”的时候了。