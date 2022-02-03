来源：中国新闻网

俗语有云，“头孢就酒，说走就走”。为什么头孢和酒不能同时服用？头孢就酒，真的说走就走？

头孢遇酒，天旋地转

“感情深一口闷”，春节的饭桌上，少不了吆五喝六、推杯换盏，但不少人在力证感情深厚之后，得到的却是头晕头痛、恶心呕吐、呼吸困难、全身红肿、过敏性休克甚至死亡。出现这些症状可能并不仅仅是喝多了，还可能是头孢在悄悄“作祟”。

北京市海淀医院药剂科副主任李静介绍，头孢遇酒，会发生双硫仑样反应，即含有甲硫四氮唑的头孢菌素类药物，会抑制乙醇在人体内的正常代谢，致使少量饮酒也可引起乙醛蓄积的不良症状。

轻则头晕头痛、面部潮红、恶心呕吐，严重的还会出现血压降低、呼吸困难、心脏衰竭、肝功能衰竭、过敏性休克甚至死亡等症状。

因此，医生提示，在服用头孢菌素类药物前3天、服用药物期间、服用药物以后的5-7天都不建议摄入酒类或者是其他一些含有酒精的食品、饮品及药物。

这些药和食物也要注意！

需要注意的是，并不只有头孢菌素类药物才会发生双硫仑样反应。

医生介绍，除了头孢菌素类的药物外，牙疼时常吃的甲硝唑、替硝唑以及奥硝唑等抗厌氧菌的药物，格列本脲等磺酰脲类的降糖药也可能会和酒精发生双硫仑样反应。

同时，还要注意的是，有一些食物和药物也暗藏酒精，如酒心巧克力、含有料酒的菜、发酵类食物如腐乳以及腌制类食物等，都含有一定量的酒精。

而我们常用的一些止咳类的药物如止咳糖浆、复方甘草合剂、夏天消暑常用的藿香正气水等药物也含有酒精，需要注意。

头孢就酒，说走就走？

“头孢就酒，说走就走”，并非玩笑话，严重的双硫仑样反应确实会致人死亡，但医生也表示，如不小心将上述药物与酒精同服，也无须过度担忧。

“按道理来说，吃了上述种类的药物后饮酒会产生乙醛蓄积的不良反应，但是出现症状的严重程度与饮酒的量、饮酒的时间以及服药量成正比关系。”

同时，双硫仑样反应的轻重程度也和个人代谢能力相关，一般情况下，比较轻的双硫仑样反应可以自愈，同时可以通过大量饮水、休息等方式缓解症状至自愈。如果症状比较严重或不缓解，则要及时就医。

最后，悄悄告诉你一个春节挡酒小妙招——如遇劝酒，可大声疾呼：“我刚吃了头孢！”