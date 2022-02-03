细分市场催生冷门职业 中国“新职人” 破壁出圈

来源：中国新闻网

走进客户家中，莫丽珊清洗食盆、放置新粮、清洁猫砂……她上门喂养留守宠物的情形，通过屋内监控或视频通话实时反馈至主人处。

作为一名“伴宠官”，莫丽珊提供上门陪玩、喂粮，甚至是剪指甲、喂药、送医等可定制化服务，解决主人外出时宠物因性格及年龄等原因无法离家居住、寄养费用昂贵等问题。其在“伴宠”期间还留意分析宠物行为，为顾客提供养宠建议。

春节假期，不少返乡家庭选择将萌宠留在家中，宠物喂养需求激增。“节前便陆续接到订单，农历初一到初五基本排满了。”莫丽珊告诉记者，2021年春节起她所在的流浪动物救助组织推出该项服务，以每天每只宠物60元(人民币，下同)起为收费标准。

中国社会经济快速发展，拥有庞大的国内消费市场，民众消费需求日益多样化细分化，催生了包括“伴宠官”在内的一系列新兴职业。

淘宝发布的2020、2021年度“冷门职业观察”，对出现的新职业进行集中盘点，上榜职业包括宠物入殓师、奶茶代喝员、玩偶医生、绘梦师、多肉寄养师、游戏捏脸师、整理收纳师、猫粮品尝师、铸甲师、手机入殓师等。

来自台北的李诚宗受其宠物离世影响，萌生创立宠物殡葬服务的念头。他与妻子朱继红在共同经营的宠物庄园设宠物焚化车、佛堂、墓园等设施，推出远程关怀人性化服务，并与全国多家宠物殡葬机构成立协会，旨在助推行业规范。

“整理收纳师”作为家政服务行业细分新工种，市场需求增长迅猛。曾是南宁一家家政服务公司老板的康娴介绍，过去很多市民在寻找家政员时，就提出帮忙收拾衣柜的要求。有着职业敏感的她，前往上海等地系统地学习整理收纳，归来创办自己的品牌。

为保证服务质量，康娴团队每月仅上门4到5户家庭，邀约客户主要是“80后”“90后”，有独居者，也有几代同堂的家庭。“要有空间规划能力，兼顾考虑陈列美感、方便实用，整理一户价格可能在几千或上万元。”她说。

生活娱乐和社交方式变化，也不断刺激新职业诞生。“剧本杀”游戏风靡，衍生出相关编剧、DM(主持人)、发行等岗位。“剧本杀”DM张一说，很多年轻人缺少时间和精力经营朋友圈，自己的工作就是带动玩家沉浸在剧本氛围中，实现零负担的短暂社交，完成情感宣泄。

玩偶医生、绘梦师、制云师、多肉寄养师的存在，亦无一不是为满足人们的情绪价值。“客人进入直播看看寄养的多肉，关注植物的成长变化，心情会比较治愈。”在云南经营多肉植物大棚的寄养师廖玉风说。

数字化技术发展潮流下，游戏捏脸师、游戏陪练师、直播间布景师等职业，更为直接服务数字经济而生。中国通信工业协会电子竞技分会已发布《中国电子竞技陪练师标准》，意味着这一职业“破壁出圈”，得到官方职业技能认定。

中国官方密切关注新职业发展。人力资源和社会保障部2021年发布调饮师等18个新职业，至此中国已有4批共56个新职业落地。

南开大学周恩来政府管理学院教授朱健刚表示，新职业大多关联着Z世代青年的职业发展方向，具有明显的时代特征。畅通新职业群体的诉求表达，提升他们的社会参与度，是必须妥善解决的现实课题。

当前在成都、杭州、深圳等城市，针对新职业青年的就业指导、职业规划等服务，在政府部门和社会组织中开展，促使没有先例的新职业走向正规化、专业化发展。分析人士认为，对新职业群体的引导和支持，意味着中国新的人口红利和人才红利不断挖掘。