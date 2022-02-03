来源：中国新闻网

2月2日的首都体育馆，两届冬奥会花样滑冰男子单人滑冠军羽生结弦依然没有现身。

按照现场分发的训练日程表，当日13时55分至14时30分是第五组男单选手合乐训练。原定有包括羽生结弦在内的6名选手出场，实际仅有2人上冰，偌大的冰场显得格外空旷，守候在此的人们有些意兴阑珊。

日本花滑队在本届冬奥会的男单项目获得满额参赛资格。平昌冬奥会男单银牌得主宇野昌磨、世锦赛男单亚军键山优真，被认为各有千秋。前者表现力丰富，且跳跃技术突出；后者的技术愈发稳定，成为新生代的佼佼者。

然而他们受到的关注与羽生结弦不可同日而语。当宇野昌磨等队员抵达北京时，外界普遍关注的是羽生结弦并未在列。“感觉全世界都在找羽生结弦”“羽生结弦还没来”等既是社交媒体的热搜词条，也成了工作人员与记者打招呼的“暗号”。

羽生结弦还没来。而在北京冬奥会赛场内外，围绕这位花滑名将的故事已有不少。

关于动作，预留了伏笔。2019年至今，羽生结弦已多次在公开场合挑战阿克塞尔四周半跳，包括近期在全日本花样滑冰锦标赛暨北京冬奥会预选赛上。尽管动作完成质量尚有瑕疵，但是，“并未摔倒”足以让练习这个动作不下千次的他看到曙光。近日他在受访时说“彻底完成四周半跳的心情非常强烈”，并认为自己正处于巅峰状态。

关于表现，将引人遐思。平昌时，羽生结弦以一曲和风《阴阳师》技惊四座，获得“翩若惊鸿，婉若游龙”的赞誉。这一次，他将在自由滑中讲述日本战国武将上杉谦信的一生。羽生结弦说，自己的世界观与这位日本“战神”走向彻悟的价值观有相似之处。他希望这一曲《天与地》成为点燃某种情感的契机。

如果羽生结弦在北京完成一次“真正的四周半”，再有出众的表现力加成，他极有可能成就冬奥会花滑男单三连冠。

对于这一点，许多冰迷热切盼望着。在他的家乡，人们高高挂起了意为“目标三连霸”的横幅，又涌入神社为他祈福。在北京，有的志愿者将他的名字读音写在防护服上，以此表达对偶像的支持。不少运动员也是他的“粉丝”，比如中国冰舞组合王诗玥/柳鑫宇，在紧张备战之余盘算着如何与羽生结弦再来一次“公主抱”。

对于这一点，对手们则是虎视眈眈。上届冬奥会时就被认为最有可能将卫冕冠军挑下马的美国选手陈巍，抵达北京不足24小时即出现在冰场。2日下午，这位近期在美国花滑锦标赛连续第六次称雄的名将按时来到首都体育馆，在30多分钟的上冰时间段里不曾懈怠。近日他更透露这次冬奥会上将做5个“四周跳”。

“这一次能现场看到羽生结弦和陈巍之间的竞争，这肯定特别有趣，而且看他们比赛是一种享受。”意大利选手丹尼尔·格拉斯尔对记者说。

因为多位名将缺席国际赛事，这名19岁的新秀目前位居国际滑联花样滑冰男子单人滑世界排名之首。但在他心中，首次冬奥之旅的目标就是积累经验，特别是与羽生结弦同场竞技“对我未来的比赛很有帮助”。

按照北京冬奥会花滑项目赛程，男单短节目比赛将于2月8日举行。

