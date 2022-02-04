今年中国春节电影票价为何这么贵？

来源：21世纪经济报道

作者：贺泓源

“杀鸡取卵、竭泽而渔。”

当谈到今年春节档现实面貌时，有影投高管直言。

背后是，史上最贵春节档已对大盘造成影响。灯塔数据显示，大年初三（2月3日），中国全国票房9.8亿元（人民币，下同，2亿0700万新元），而在去年农历同期，票房达到14.72亿元，跌幅超三成。

细分数据展示了实质区别。今年初三，总出票数为1846.52万张，而在去年，达到2932.99万张，仅一天跌幅就达到1086.47万张。

票价成为难以回避的核心问题。

据灯塔数据，2021年春节档平均票价48.88元，创下此前历史最高记录。2019年平均票价44.66元，更早的2018年平均票价为39.72元。今年，平均票价达到55.2元，再次创下历史高点。

在北京票房排名第一的石景山万达影城，看一场《长津湖之水门桥》的VIP厅最高票价达到199.9元，IMAX厅最高票价达到139.9元。事实上，石景山在北京消费水平很难说高位。在位于东五环外的朝阳区长楹天街卢米埃影城，看一场IMAX版《长津湖之水门桥》均价为159元。

高票价下市场冷淡是种显性问题。

“过剩”

客观上，影院是票价上涨主要推手。

多位影投高管向21世纪经济报道记者坦言，今年票价上涨不少，但背后有着迫不得已。

目前，由于影市冷淡，影院赢利能力每况愈下，更在疫情沉重打击后，到了苟延残喘地步。

以影院业务为主要收入来源的横店影视为例，其2021年业绩预告显示，当年预计将扭亏为盈，净利润1200万元至1400万元，但扣非净利润为-4300万元至-4100万元。

虎年春节档的超强阵容，成为影院们唯一希望。

影院们定价筹码来自，去年春节档的超级火爆，以及《长津湖》提价成功。

有影投高管并不讳言，核心问题，来自银幕过剩。

在政策推动下，大量影院继续入市，最终挤压市场。在今年初三，全国放映场次达到50.61万场，而去年同期，场次仅为46.21万场。

推动力就来自影院数持续增长，2月2日，全国共有11703家影院处于营业状态。

另据国家电影局的数据，2021 年底，我国电影银幕数已达 8.22 万块，增幅8%，位居全球首位。

“现在进退两难，政策补贴没有到位，市场冷到冰点，但钱也收不回来，只得硬着头皮经营。”有进市场不久的小影投老板称。

“短缺”

但另有影投高管表示，更关键问题在于内容短缺。

“平时缺片，我们没法活了，只能靠着春节档与国庆档续命。”他说。

缺片有着多重因素。一方面，由于疫情等缘故，好莱坞大片上映较往年有所减少，另一方面，则是国内影片产能不足。

事实上，在疫情前的行业整治中，电影业本就处于冰点，大量资本逃离，随着疫情后项目上映延迟，更加大现金流压力。且政策依旧存在不确定性。

由此，为数不多的复工项目，现金流难逃紧张状态，片方也只能既望效益最大化及稳妥，大片扎堆核心档期成常态。

这最终成为一种恶性循环。

“我看不到未来方向，目前项目以稳为准。”有头部电影公司高管对21世纪经济报道记者说。

另有电影上市公司人士表态，为了分散风险，该公司很少再主控项目，以参投为主。“总体很灰暗。”他称。

立春节气到了，但电影业离春天，仍有些距离。