王敬先：“雪如意”蕴藏哪些“黑科技”？

来源：中国新闻网

在中国新闻网与全球百家华文媒体联合推出的“冬奥24小时”全球全媒体大型直播中，北京冬奥组委规划建设部场馆建设二处副处长、古杨树场馆群设施经理王敬先表示，国家跳台滑雪中心的建设蕴藏诸多“黑科技”。

跳台滑雪中心的助滑道，是运动员在起飞之前通过自身的重力滑行的设备，是跳台滑雪项目特有的、非常重要的设备设施。王敬先介绍说：“这个速滑道是四季的速滑道，不仅可以在冬季实现跳台滑雪的运动，由于里面有陶瓷片，注水之后还可以实现夏季的跳台滑雪运动。这样就可以实现我们四季运营、四季跳台滑雪的目的。”

360度环绕拍摄手段在全球跳台滑雪项目上的应用是另一项“黑科技”。“在我们运动员起跳点的附近，会设置一组环形的摄像机，在运动员起跳的瞬间可以定格画面，通过360度4G影像，可以让观众看到运动员起跳的全方位表现。”王敬先说。

据悉，这是全球首次在跳台滑雪项目中运用这样的转播画面。同时场馆内还设计有“飞猫”，即通过一些钢索，从空中的视角，俯拍运动员起跳，一直到飞行、着陆的全过程。

王敬先表示，“黑科技”的使用为普通老百姓提供冰雪运动的便利条件，大大增加了以北京为核心的城市人口来享受山地场馆的机会。这也大大提高了整个城市参与滑雪运动，以及城市来使用古杨树场馆群的机会。