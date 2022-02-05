冬奥开幕式成大型羽绒服种草现场 各国运动员都穿什么品牌？ 

来源：钱江晚报

昨晚的2022年北京冬奥会开幕式上，随着各个代表团逐一亮相，他们的入场服装也成为了网友们的讨论热点话题。

小红书上不断有人感叹：“冬奥会入场式成为了羽绒服时装秀。”“看个开幕式被疯狂种草羽绒服。”

不少代表团的入场服装成为大家询问的焦点。

作为冰雪强国，加拿大代表团出场人数众多，他们身上的红色羽绒服套装也非常吸引眼球，已经在网络刷屏。

这次加拿大代表团的服装是由Lululemon提供，这个牌子近年深受女生喜爱，以瑜伽服起家的运动品牌，但却不一定了解它起源于加拿大。

此次这个品牌为加拿大代表团设计的开幕式服装，包括一件夹克，如果太热的话，可以以“背包”的形式戴在身上，而大衣被描述为“超级可转换”，而与外套搭配的带有加拿大字样的围巾和帽子，也成为询问度非常高的冬季配件。

美国代表团的服装一直保持着他们一贯的色调风格。自2008年北京奥运会以来，Ralph Lauren一直是美国奥委会的官方合作服装品牌。

本次北京冬奥会，Ralph Lauren十分用心地为设计了不同场景的服装，其中开幕式出场服装方面男女有别，男运动员将身着饰有红蓝色块的白色夹克，女运动员们的上装则以海军蓝色为主调。

日本的服装以大红色为主，品牌标识非常明显，是起源于日本，专注冰雪近70年的高端运动品牌DESCENTE 迪桑特。

DESCENTE与世界上许多顶级冰雪强队保持着长期合作，本届北京冬奥会上将有来自瑞士、德国、加拿大、西班牙等多支冰雪国家队身穿DESCENTE出战。开幕式上，日本冬奥代表团「TEAM JAPAN」身穿DESCENTE的服装亮相。

去年东京奥运会上，阿玛尼为意大利代表团设计的印有圆形意大利国旗的白色出场服非常显眼，到了北京冬奥会，阿玛尼并没有发挥出更好的设计创意，仅仅是使用了中规中矩的蓝黑配色，不过开幕式上他们身披意大利国旗配色的披风，倒是十分显眼。

芬兰是冬季奥运会的常客，他们在开幕式上银灰色的外套也十分显眼。这套服装来自源自芬兰，拥有百年历史的户外运动品牌ICEPEAK在国内，该品牌以滑雪运动装备而为滑雪爱好者所熟知，甚至还赞助了包括自由式滑雪U型场地国家队等6支国字号滑雪队。

此次北京冬奥会是ICEPEAK继东京奥运会后，再次为芬兰奥运代表团打造官方服装。服装以冷灰色及芬兰经典色白色和蓝色为主色调。