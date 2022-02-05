张艺谋：主火炬点燃方式是“一叶知秋” 

来源：中国央视新闻客户端

2022年北京冬奥会开幕式以现代科技与艺术的深度融合，将仪式与表演有机连接，令人耳目一新。那么众所周知，在每届奥运会的开幕式当中，主火炬点燃是必须完成的规定动作，也是历来奥运会主办国创意的比拼与集中体现。张艺谋领衔的总导演团队，大胆创新，以“不点火”代替“点燃”，以“微火”取代熊熊燃烧的大火，传递低碳、环保的绿色奥运理念，实现了奥运历史上的一次点火创新。一起来看记者专访。

央视记者：那么您在这几个规定动作上，这次是怎么考虑的？

张艺谋：我觉得最重要的规定动作就是主火炬和点火，我们2008年有一句口号叫表演是好坏，点火是成败。所以点火是最重要的规定动作，而且也是万众瞩目的，全世界的创意团队、导演们其实比拼的都是最后怎么点火，所以其实一开始就是我们创意的重中之重。那我们想体现新时代、体现现代才能体现新的感觉，想体现“一起向未来”这样的主题。

首先是主火炬，主火炬是一朵雪花，燕山雪花大如席，但是这一朵雪花是由90个参加国家的小雪花共同构建的，而且是在你眼前构建完成的，是在表演的环节中，一开始就存在的，就像一个卧底一样，一次一次地出现，让你完全想不到，他们的主火炬早就亮相了，早就参加到构建环节中，早就向世界亮相了它的功能，一起向未来的理念，早就表现出来了，一直到最后。

我觉得看奥运会的历史，倒回去看所有的资料，所有主办国的主火炬都是他们的文化和历史的元素设计的，没有一个主火炬是把所有参加国家的名字都大大地放在上面，是一个大家共同的一个主火炬，又那么轻盈浪漫的一个造型，从来没有的，这是第一。

张艺谋：第二就是点燃方式，从奥林匹克山底下（古奥林匹亚遗址）采集了圣火，远涉重洋送到中国，不能熄灭，然后在中国进行传递，最后一棒到了鸟巢，生生不息，它是一个象征，是奥林匹克精神的象征，已经延续百年。那么这一次我们是这样设计的，最后一棒进来以后，把它往上一放，它就是主火炬，就是做了这样的观念转换，就只是最后一棒，传递到今天，往上一放就可以了，不再点任何大火。那手持火炬的最后一棒，它的火苗很小，低碳环保，体现了这样的理念，大大出乎所有人的意料，我认为看到这一块的时候，所有人都在想，怎么点？他看到这朵雪花，他还会想你们怎么点？要变魔术还是怎么燃烧一下等等，实际上都没有，不炫技，仅是轻轻地放上去，雪花升起来，就是如此简单，直接，而且理念非常鲜明，就是明火，就是低碳环保。

我觉得这两个，一个是主火炬，一个是点燃方式，这两个是最大的一个创新。而这个创新一百年历史上没有过，所以这就是新时代，这就是今天新的中国人，他的文化自信，他用这样的方式讲出中国故事，也向世界讲出我们共同的理念，我们是一家人，我们是一个共同体，我们爱护环境，低碳环保。

记者：您一直在用离经叛道这个词，可是在我看来，我认为这次这个其实是“不点”的这样的一个方式。

张艺谋：对，是“不点”。

记者：它其实是非常非常回归中国人传统的价值观和哲学观、世界观的。

张艺谋：中国古老的哲学，中国人的美学观念从来就是这样，一叶知秋，一滴水看太阳，从来就是以点代面，中国人讲的是意境，讲的是从一个最小、最细节的角度来看整个世界，我觉得是很美的。其实是很浪漫的，一叶知秋，我们都熟知这句话，一片叶子会想象整个秋天的璀璨和金黄，很美，很有诗意。所以严格意义上来说，你也可以看作这一次的主火炬的点燃方式是“一叶知秋”，一个小小的手持火炬，一个小小的火苗，但是你想到的是伟大的奥林匹克精神，是全人类的一个熊熊燃烧的激情和浪漫。