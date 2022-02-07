水庆霞为女足带来了什么？坚定不移，只做正确的事

来源：澎湃新闻

作者：蒲垚磊

女足亚洲杯决赛，半场0比2落后。是不是就此放弃？中国女足的球员们没有，坐在主教练位置上的水庆霞，更没有。

“（中场休息时）首先我让她们不要泄气，这样的比赛中任何情况都有可能发生，有（说）些稍微有一点激烈的话。”

但心理激励的同时，技战术的调整也是关键，水庆霞所做出的不管是球员的替换还是战术的调整，都收到了立竿见影的奇效，最终导演了这场神奇逆转。

从东京奥运会时的疑云密布、一盘散沙，到女足亚洲杯上的团结一致、坚韧不拔，就像队长王珊珊所说，“这是中国女足一个新的开始。”

事实证明，只要把真心实意投入足球，只要找到了正确的方向，一支球队就能真正有了魂。

要坚定去做正确的事

时间倒拨回到去年11月，当水庆霞接手中国女足之时，外界对于这支球队在女足亚洲杯的前景，或许更多的还是担忧。

东京奥运会上三场小组赛丢17球的惨败、贾秀全带队时让外界迷惑的奥运名单疑云、换帅过程中的竞聘闹剧……一切迹象都显示，中国女足并不处于一个正常状态。

但水庆霞还是站了出来。

她曾和澎湃新闻记者表达过自己对于执教女足国家队的渴望，并将其形容为“作为教练都会有的愿望”——但在现实中，真正热爱女足，愿意为其付出，不怕真正承担责任的教练，并没有那么多。

而水庆霞，就是最有底气也最敢于迎难而上的那一个。

于是，她接过了带领女足国家队打全运会这样一个“非常规”任务，并顺利取得冠军。其间她直接表示：“我希望能当女足国家队主教练，带队在世界舞台上展现。”

于是，在之后被风传“内定”的竞聘闹剧难以收场之后，一度拒绝参与竞聘的她又最终决定坐上帅位。她的任务，就是带领这支球队重回正轨。

这个任务，既困难又不困难——简单之处在于，只需要做正确的事；但难的地方也在于，要坚定去做正确的事。

好在对于水庆霞这位从老女足时代走来的老兵，做出选择并没有难度：召回老中青三代中能力和状态最好的球员，低调集训，放平心态。然后，厚积薄发。

面对这支刚刚经历了东京奥运会打击的球队，水庆霞给球员们的心理疏导一直就没有停过。亚洲杯开始时，面对同小组的弱旅，她说要“重视每一个对手”。八强战迎战越南，她说“要把困难想得充分”。

而来到半决赛和决赛的强敌日韩面前，她开始越来越多地提到信心的重要性，更多地提到对冠军的追求，随后球队的连续两场精彩逆转，没有让球迷失望。

东京奥运会赛场上的“麻木”，与亚洲杯赛场上的坚韧和团结，女足队员们精气神的变化，所有人都看在眼里。

“我和队友们未来肯定还会经历很多起伏，但我们给全世界展示了我们有多么团结，我们也会继续展示中国女足的精神。”这是女足队长以及亚洲杯赛事最佳球员王珊珊的赛后感言。

短短一句话所描述出的精气神，也是水庆霞工作成果的绝佳体现。

冠军球员，冠军教练

一座亚洲杯冠军，对于中国女足来说弥足珍贵，这是中国女足时隔16年重返亚洲之巅，也是包括王珊珊在内的众多球员的第一个大赛冠军头衔。

而对于主教练来说，也是同样，“这是我当（国家队）教练第一次（夺冠），很多队员也是第一次，我觉得和她们一起战斗的感觉很好”。水庆霞在赛后说。

球员时代，水庆霞五次参加亚洲杯，五次夺冠，如今来到主教练的位置，她的亚洲杯冠军路还在延续，甚至还保持着无论当球员还是教练，在亚洲杯一场未输的神奇纪录。

难度不可同日而语——水庆霞时代中国女足的实力称霸亚洲，而如今女足世界的格局风云变幻，中国女足早已不是世界强队，在亚洲也绝非冠军的最大热门。

但水庆霞证明了一点：一支球队能够发挥出自己的几成潜能，坐在主教练席位上的那个人，很重要。

决赛逆转韩国的比赛，就完美体现了临场指挥的重要性。

上半场比赛，王霜带伤上阵，王珊珊顶在后卫线上的战术安排明显没能奏效，水庆霞没有犹豫立刻更改计划，在中场就行换人调整填补后防漏洞，随即又换下状态不佳的王霜，让王珊珊重回锋线。

而每一处换人和战术调整，都起到了重要作用。调整之后中国女足的攻势立刻得到提升，替补上场的小将张琳艳贡献进球，同样被换上的肖裕仪更是打入绝杀进球。

这样的技战术能力，不是凭空得来的。退役之后，从上海队助教、国青队助教，到上海队青年队主帅、成年队主帅，水庆霞的执教之路堪称一步一个脚印，而她对于教练行业的钻研，也早已得到业内公认。

学习、看录像研究、实战、改进……这就是她几十年如一日的生活日常，这才是为什么来到国家队主帅这个新舞台，她丝毫没有必要怯场。

“当球员夺冠和当教练员夺冠有很多的不同，当运动员有很多技战术包括心理上的东西可能不会太注意，但当了教练员之后，先要对技战术有正确的理解，还要很好地表达给队员。”

水庆霞赛后的解读相当到位，而亚洲杯的征程，就是一次教科书般的展示。

中国女足，新的开始

更科学的选人，更具女足经验的技战术安排，更轻松和团结的队内氛围，三个因素对于女足的快速复苏，缺一不可。

而水庆霞带来的，正是所有这些不可或缺的积极改变，而有着老女足经验的她，带来的还有中国女足很长一段时间都难以找到的，属于冠军的心。

在近几任中国女足主帅的口中，人们已经一次次反复听到类似的强调——中国女足实力不如当年，要放低位置去冲击对手，向世界强队学习……

水庆霞口中，虽然也是同样的低调平和，但却没有退缩。“球员们要确立自信，去尽力展现自己的能力。即便明天我们夺冠，我也不认为这就是一个了不起的纪录。”这是她决赛前的发言，这样的发言在亚洲杯拿到手软的她口中，听起来也的确毫不突兀。

在半决赛就以一场精彩的逆转，点球击败日本之后，中国女足的球员们曾想把水庆霞抛到半空中庆祝，水庆霞赶紧躲开了。

她曾经是冠军，也永远都想拿冠军，下意识的反应，很容易让人看出内里的逻辑——只是赢了半决赛，最终想要的目标还没达成。庆祝胜利，早了点。

“我希望队员能够完全去放开打，不要有任何包袱，已经打到了这个程度了，就要去搏一下。”

于是，球队在战术和心理的双重调整下，两度“起死回生”——水庆霞被球员们高高抛到半空的画面，留到了决赛之后上演。

这是水庆霞想要的，而她还想和球队一起，得到更多。

“这个冠军对于我和整支队伍都是一件可喜的事情，也看到了今后努力的方向，在队员的心理上，包括技战术的细化上，也要去提高。”

“当然前进的道路不可能是一帆风顺的，可能顺利，也可能在过程中碰到很多的问题，我觉得只要方向正确，期待的结果应该不会太差。”

下一个“不太差”的结果，我们期待着。