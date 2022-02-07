连上七个热搜，“最火解说员”王濛是怎么炼成的？

来源：新京报

作者：张丰

“我的眼睛就是尺，不用回放了。”王濛和黄健翔搭档的冬奥会解说，连续上了七次微博热搜。这样的“霸气”和“萌”，深得年轻人喜欢。



从运动员转型为解说员，王濛看起来又赢了。网友调侃黄健翔，是不是从王濛的激情解说中看到了当初自己的影子。这种说法有点谦虚，在这对解说搭档中，王濛更像是主角，她甚至比当初的黄健翔更具个性。

2006年世界杯，黄健翔因为解说意大利比赛时突然“迸发”，从一个电视解说员成为了“网红”。他的激情怒吼，改写了中国体育解说的历史。体育解说不再只是“场上情况说明”，而是一种“个人表达”，是观众“观赛体验”的重要组成部分。



从那时开始，尽管充满个性的解说仍存争议，但如何探索更好的解说方式，也成为不少解说员的职业追求。



王濛这次的表现，是对2006年“黄氏解说”的超越。她更接地气，“我是不是凡尔赛了？”这样的语言，会让年轻观众一笑；她更有现场感，不仅告诉观众场上正在发生什么，而且是把观众带到场上；在冲刺的时候，王濛的解说和甚至赛道上的中国运动员融为一体，就像她自己在比赛一样。



王濛不仅是赛场成绩亮眼，也是充满个性的运动员，是同时代中国冰上运动项目中“最霸气”的一个。现在转型为解说员，她的东北方言自带“魔性”，“我的眼睛就是尺”，“我就是干这个的”，这种扑面而来的自信，根源仍在于她的专业和对这项运动的热爱。



最有特点的是，她大量使用第一人称单数“我”。作为一个解说员，她其实仍然是“素人”，没有资深解说员那种套路。但是，即便和其他担任解说嘉宾的前运动员、教练相比，王濛仍然是极其特别的。她不避讳第一人称，不刻意追求“客观公正”，而是坦诚地表达自己发自内心的看法。



而大量使用第一人称，并没有让人觉得她的解说显得“傲慢”或者有失偏颇。王濛首先支持中国运动员，有的运动员甚至是她以前的队友，但她对外国运动员的表现同样赞不绝口。她的“个性”解说，并非信口开河，而是完全来源于专业判断——这让她的解说自带一种“客观性”。

此次北京冬奥会赛事刚开，王濛的解说已然是其精彩的一部分。除了少数能在现场的观众，大部分人都是通过直播来观看比赛，而王濛的解说大大拉近了人们与赛场的距离。她的自信和对这项运动的热爱，和中国新一代运动员的精神面貌也是一致的。



在此次冬奥会中，我们会看到更多充满个性的表现，这一点即便是在开幕式中也体现得淋漓尽致。演出的小朋友，不再强调整齐划一，而运动员的入场式，被网友赞叹为冬季时装秀，这都让人们对这次冬奥会有了更多期待：更专业，更个性，也更平易近人。



在更广阔的背景上，我们必须认识到，中国观众已经进步很大，冬季项目现在已经大范围普及，即便是在南方城市，也有很多滑冰、滑雪爱好者。现在人们除了“观看比赛”，自己也能体会冬季项目的魅力，这无形中对比赛的解说也提供了更高要求，而王濛就是这种新潮流下的弄潮儿。



在一些体育平台，你可以付费选择你喜欢的解说。关键比赛，直播方甚至会提供两到三种解说供观众选择。这对观众来说是福音，但也对解说员提出了更高要求。



可以说，解说也面临竞争，某种意义上他们也是在“参加比赛”，王濛的成功，无疑给很多有志于解说的人提供了借鉴意义。