一墩难求，冰墩墩是怎么火的

来源： DT财经

除了看比赛，普通人参与冬奥会最直接的方式是什么？答案是——爱上它的吉祥物。

这两天，日常生活和体育八竿子打不着的当代人，都迷上了这届冬奥会吉祥物，一个被冰壳包裹的大熊猫玩偶——冰墩墩。

2月4日，冬奥会开幕式当晚，冰墩墩在微博体育超话排行榜冲到第6。现在打开体育超话，冰墩墩已稳坐“体育明星” NO.1的位置，超越羽生结弦、樊振东、孙颖莎和马龙等奥运冠军选手。

不仅如此，和冰墩墩相关的周边产品，刚一放货就被抢光。不少人盯着时间抢预售，甚至起早挨冻排几小时长队。2月5日，冬奥旗舰店官方微信发文，提醒大家“不要着急！不要囤货！理性消费！”

这火热的架势引起了DT编辑部的好奇心，半个月前还“名不见经传”的冰墩墩，怎么一夜之间跃升体坛顶流？人们为什么被它吸引？

#01 今年冬天最火吉祥物，不是小老虎

要是一周前，有人敢说今年冬天最火吉祥物不是小老虎，一定会被当成是口出狂言。但随着冬奥会开幕，不管是朋友圈、微博还是其他社交平台，含“墩”量的日渐升高，见证了顶流的诞生。

就拿微博来说，据不完全统计，仅2月6日一天，和冰墩墩相关的热搜就有19个。

和冰墩墩有关的一切仿佛天然具有话题度。大家从冰墩墩的命名和设计，聊到表情包衍生再创作，从开幕式上呆萌可爱、被工作人员拉着离场的冰墩墩人偶，聊到只有获奖选手才能拥有的限定款非卖品。

迅速蔓延的热度引起了官媒的注意力。在@央视新闻 主持的热搜话题#别忘了冰墩墩的好伙伴雪容融#中，先火一步的冰墩墩借着热度劲儿，把冬残奥会吉祥物雪容融也带入人们的视野中，并引发了网友自发的追捧和点击。

面对实火无疑的冰墩墩，已经拥有它的网友们开始尽情嘚瑟，一边晒出早前冬奥周边无人问津时购入的冰墩墩，一边不经意的凡尔赛。

一墩难求的网友们，则提出“一户一墩”的宣传口号，把“落后的冰墩墩生产力与人民日渐增长的冰墩墩消费需求之间的矛盾”看作本届冬奥会的“基本矛盾”，鼓励特许产品生产商加紧生产，早日实现家家有“墩”、户户有“融”的美好生活。

#02 获得一只冰墩墩，需要几步？

想要明确冰墩墩顶流的地位，除了网络舆情，也要看人们买单的态度。

据冬奥旗舰店官方微信，在限量限购的情况下，冬奥会线下旗舰店2月4号的单日销售额达到近300万。人们对冬奥会的热情和野性消费的实力，在冰墩墩面前尽情释放。

从线上平台的官方售价来看，冰墩墩相关的周边价格从38元到108元不等。尽管戴着顶流周边的帽子，但售价还算谦卑，对价格敏感的朋友也愿意闭眼购入（说得好像能买到一样）。

目前，天猫旗舰店冰墩墩的相关周边基本处于断货和下架状态，部分产品每天限量预售，但很快就被抢空。2月5日，冰墩墩设计团队负责人曹雪连发两条微博，表示“我们团队也没有任何可以购买到冰墩墩的特别渠道”。

如此“一墩难求”，不禁让人想起去年的顶流玲娜贝儿的故事。由于限量抢购、供不应求，一个玲娜贝儿圣诞系列玩偶在二手平台被开出了上万元的价格，“飞天茅台换玲娜贝儿”成为黄牛胜利史上浓墨重彩的一笔。

现在在闲鱼搜索“冰墩墩”“冬奥会”，会发现相关词已被屏蔽。而在日本二手市场“煤炉”，这些周边的价格大约为原价的3-5倍。虽然没有特别夸张，但还是有溢价。

2月6日，在冬奥会例行新闻发布会上，北京冬奥组委发言人回应一墩难求：“我们高度重视这个问题，因为这个春节假期的原因，有些工厂工人回家去休假。所以在这个瞬间爆发的这种热度面前，我们供应这个正在加大协调。”

如果实在想要拥有一只冰墩墩，不妨等等工厂复工，待消费热度冷却后随心畅买。如果实在着急，这里也有一个曲线救国的小方案，比如多关注冬奥会各家合作伙伴的官方活动，开启为赠品而买单的副本模式。

#03 冰墩墩为什么大受欢迎？

有的人空对着冰墩墩照片，只实现了表情包自由，也有人翻出吃了两年灰、已经泛黄的旧墩墩，表示以前真是小看它了。

2019年11月2日，冰墩墩和雪容融正式首发，如今已过去2年零3个月。但从百度指数来看，网友们的搜索热情却是在最近几天才急剧飙升。从送人都“觉得拿不出手”到排3个小时长队抢着买，人们对冰墩墩的态度怎么发生了如此大的变化？

我们跟随着冰墩墩走红的时间线和社交平台评论，找到了三个原因：

1、中国国外记者和运动员充当“自来水”

如果你也关注冰墩墩，不会不知道日本记者的追星故事，这是广大观众第一次感受到冰墩墩的热度。2月2日，日本记者辻冈义堂在报道花滑现场时，大秀自己的6个冰墩墩徽章，并因此出圈。日本电视台甚至在节目中把他的署名改成了“义墩墩”。

辻冈义堂在接受《环球时报》采访时表示：“我对它是‘一见钟情’，没有‘冰墩墩’就没有现在的我。无论多苦多累，每每看到‘冰墩墩’，都会涌起一股干劲儿”。追星人眼中仿佛有光，不少人在义墩墩的安利下，也开始关注这位新晋国家偶像。这个有些好笑的追星故事，在冬奥会正式开始前，率先将冰墩墩推向瞩目的高点。

除了最出圈的义墩墩，匈牙利短道速滑运动员刘少林、捷克花样滑冰运动员娜塔莉·塔施莱罗娃、巴西钢架雪车选手妮可·西尔维拉等多个外国选手，也都被熊猫buff吸引，自愿给冰墩墩当自来水（因为喜爱而自发地宣传），成为冰墩墩走红路上的重要推手。

2、冬奥会开幕，吉祥物热度水涨船高

不同于2008年福娃出道即高光，冰墩墩起初只是一个不太被注意的“无名小卒”，随着冬奥会的不断预热，才逐渐展现在公众视野中。

从百度指数可以看出，近一周以来，冰墩墩的搜索热度呈不断增长的态势，并在2月4日——冬奥会开幕日收获了第一次飙升。在开幕式前后一周内，网络热度从1万出头上涨到45万，让人很难不把它的走红和冬奥会拉开帷幕互相关联。

2月4日晚，热搜“张艺谋太懂中国人的浪漫了”刷爆屏幕。2月5日，短道速滑队夺得中国首金，振奋人心。

冰墩墩能大火，离不开冬奥会本身的高热度。冬奥会给人们提供了一个情感迸发的窗口，普通人也想沉浸式参与其中，于是制造话题、玩梗造梗、发表情包、晒冰墩墩成为人们体验冬奥会最直接的方式。

3、可爱即正义

在小红书搜索“冰墩墩”，相关笔记下，“可爱”是人们评论最多的词。笔记中，人们被冰墩墩可爱的外形击中心房。买到的朋友捏着它胖嘟嘟、软乎乎的身体，直呼“太好rua了”。买不到的也积极参与创作，冰墩墩汤圆、冰墩墩粘土、冰墩墩咖啡拉花各式周边层见迭出，甚至猫咪也能P成猫墩墩，把可爱贯彻到底。

知乎问答“北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”被抢购一空，为何如此受欢迎？”发布不到3天，已经有550万阅读量。在几百份回答中，“可爱”也是无法反驳的答案。毕竟“冰墩墩不只穿衣可爱，褪去冰衣也是一个可爱的小胖子”“小纪念品又不贵，谁能拒绝一只穿冰糖葫芦外壳的大熊猫呢？”

再来看微博，“冰墩墩被大门卡住了”“冰墩墩雪容融又双叒叕卡门”等词条接连上热搜。套上冰墩墩的充气外套，就仿佛吃了变可爱的灵药。看着被门卡住的呆萌身影，网友们毫不吝啬自己的目光：“他们好像真的知道自己很可爱”“突然懂了那个痴迷冰墩墩的霓虹记者”。

冰墩墩用自己的颜值再一次告诉世人：可爱不一定能出圈，但没有一个顶流不可爱。