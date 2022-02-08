破解“老年节后空巢症” 孝心呵护至关重要

来源：北京青年报

作者：张玉胜

春节期间，亲友、子女像燕子归巢一样从四面八方聚到老人身边；节后，他们又像燕子外出觅食一样，纷纷从老人身边飞走。喜庆热闹的家庭氛围突然消失，一些老年人在情绪和心理上一时适应不了这种反差，便出现了心情低落、情绪抑郁、疲惫无力、食欲不振、失眠、烦躁等症状，专家谓之“老年节后空巢症”。

中国有句老话儿，叫“相见时难别亦难”。尤其是对于儿女在外打拼的空巢老人家庭，每一次团聚之后的分离，都成为老人们情感最脆弱、最无助的节点。这实际上反映出老人在衣食无忧的生活背后还存在着情感缺憾，同时也向社会指明了尊老敬老爱老助老的重点时段和工作方向。老人们渴望亲情陪伴、期盼精神赡养，希冀我们用多方面的亲情爱心填充其“空巢”，愉悦其身心。这需要政府、家庭和社会多个方面的齐心协力、共谋共担。

首先，儿女孝心呵护至关重要。鉴于当下我国社会保障体系还有待进一步完善提升，赡养老人的方式仍以家庭亲情照顾为主，这其实也是许多老人乐见乐居的生活环境。为人儿女者不仅要依法履行好“常回家看看”的责任义务，也要尽可能促成春节期间的亲情团聚，同时也要对老人的节后失落保有足够警惕和妥善应对。比如，要提前和委婉地做好节后上班的安抚工作，托付亲友或邻舍关照，帮助他们适应生活变化；经常与老人保持电话沟通、视频连线，随时关注老人的情绪变化；要尽可能作出下一次返家的时限承诺，让老人常有“盼头”。

其次，老人自我调适不可或缺。异地打拼的工作特性，注定了儿女对老人的亲情陪伴离多聚少。特别是在疫情防控的背景下，孩子们说好的“回家过年”可能会不得不搁浅。老人们要学会调低举家团聚的“期望值”，对儿女的回乡返家顺其自然，尤其要对儿女们的节后上班拥有心理预期。节后要善于调适环境，自我“寻乐”，多参加些户外活动或与同龄人交往，走出相对封闭的生活空间，量力而行地拓展自己的兴趣爱好，从看书、习字、种花、健身和饲养动物等活动中获得乐趣，保持健康、开朗的心态。

其三，社区情暖“空巢”势在必行。儿孙不在身边，社区就是老人的家。这就需要各级政府不断完善社区服务功能，并发挥好志愿者作用。要建立起“空巢”家庭的关爱档案，保持与“空巢”老人的电话沟通、定期巡访，积极为其创造与人沟通的交流平台。要留有其子女的联系方式，适时督促亲情陪伴；有条件的地方，可由政府全部或部分买单，为“空巢”老人提供保姆类的服务。