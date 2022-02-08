为什么蚊子偏爱叮你？原来红色更有吸引力

来源：科技日报

我们期待热烈的夏日，却又讨厌烦人的蚊子。蚊子到底喜欢叮咬哪类人群？这是科学家们一直在研究的问题。一项近日发表在《自然·通讯》杂志上的新研究表明，一种常见的蚊子——埃及伊蚊在探测到人类的气息后，会飞向特定的颜色，包括红色、橙色、黑色和青色。研究人员认为，这些发现有助于解释蚊子是如何找到宿主的，因为人的皮肤，无论整体的色素沉着程度如何，都会向蚊子眼睛发出强烈的橙红色“信号”。

“吸引蚊子的主要因素有三个：人体的呼吸、汗水和皮肤温度。在这项研究中，我们发现了第四个线索：红色。这种颜色不仅可以在你的衣服上找到，也可以在每个人的皮肤上找到。”该研究资深作者、美国伊利诺伊大学生物学教授杰弗里·里菲尔说，“你的肤色无关紧要，因为我们每个人都在发出强烈的红色信号。过滤掉皮肤中这种诱人的颜色，或者避免穿这些颜色的衣服，或是另一种防止蚊子叮咬的方法。”

在实验中，研究小组跟踪了埃及伊蚊的行为。他们向微型测试室中喷洒特定的气味，并展示了不同类型的视觉模式，比如一个彩色的圆点或一只人类的手。

在没有任何气味刺激的情况下，蚊子基本上忽略了房间底部的圆点，无论是什么颜色。在向室内喷二氧化碳后，蚊子继续忽略这个圆点，无论它是绿色、蓝色还是紫色。但如果这个圆点是红色、橙色、黑色或青色，蚊子就会朝它飞去。

研究人员表示，大多数人都有“真彩色”视觉：将不同波长的光看作不同的颜色，如650纳米波长显示为红色，而450纳米显示为蓝色。研究人员尚不清楚蚊子对颜色的感知方式是否与人类的眼睛相同。但蚊子闻到二氧化碳后喜欢的大多数颜色——红色、橙色和黑色，这几种颜色都对应着较长波长的光。而人的皮肤，不管有没有色素沉着，都会在红橙色范围内发出长波信号。

这一研究揭示了蚊子的嗅觉如何影响蚊子对视觉线索的反应。了解哪些颜色会吸引饥饿的蚊子，有助于设计出更好的驱蚊剂、捕蚊器和其他方法来阻止蚊子叮咬。