徐州生八孩男子竟成流量名人

来源：法治日报

这几天，江苏徐州丰县“生育八孩女子”事件中的孩子父亲董某民，和一些商家合拍的宣传短视频引发了网友们的愤慨。此前，有网友曝光，徐州丰县一女子被铁链拴住并生育8个孩子，引起网友强烈关注，“女子生育八孩”事件也就此进入公众视线。当地对此先后发布情况说明与调查通报，称对相关情况和违法行为展开调查，其中提到，男子董某民行为涉嫌违法，公安机关已对其展开调查。

一名涉嫌违法的人居然能作为“流量名人”承接“业务”，显然不能让人理解与接受，这也是引发网民愤慨的关键点之一。但也有网友指出，这些视频是在有关部门介入之前录制的，当时这些商家或许正忙于蹭流量做宣传，并未注意董某民是否违法。

这些蹭流量的商家究竟想起到什么样的宣传作用，想凸显产品或者服务的什么特质，我们不得而知。但就算拍摄、发布时间都在事件发酵之前，这些短视频也不会起到商家们预期的宣传效果。因为，一个将自己孩子的母亲用铁链锁住，只因自己有8个孩子而出名的“名人”，不仅与“正能量”无关，甚至与社会公序良俗相悖；指望其起到宣传作用的想法则更是荒谬。蹭这种“流量”，不仅不会让商家讨到任何好处，反倒暴露了相关人员为博取流量而毫无下限的难看吃相。

平心而论，商家为宣传自家产品或服务而选择蹭一蹭流量，其实无可厚非，但什么样的流量能沾能蹭，却是商家与网红们应该思考的问题。短视频应当以弘扬真善美，传播正能量为目标；打广告也应当符合社会主义精神文明建设和弘扬中华民族优秀传统文化的要求。因此，无论是“请流量”，还是蹭流量，商家们都应少些冲动、多些理性，要以不违反法律，不违背公序良俗为准则，对“流量”进行甄别与挑选。