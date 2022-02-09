李白肯定不是宅男，但会剑术就是武林高手吗？

来源：中国新闻网

《蜀道难》《将进酒》……唐代著名诗人李白曾写出许多脍炙人口的名篇，流传至今。有人在2月8日纪念李白，认为这一天是他的生日；也有人持不同观点。

抛开争论不谈，李白身上确实有不少冷知识。有人觉得他爱好剑术，是武林高手；也有人说他是个“旅游控”，甚至还有人觉得他是“双鱼座”，所以比较多愁善感。

他是武林高手吗？

李白在文学界有“诗仙”之称，但他应该不是个文弱书生。《新唐书》提到，李白“喜纵横，击剑为任侠”。

年轻时，李白确实练过剑术。他在《与韩荆州书》里说：“自幼好任侠，有四方之志，年十五而修剑术。”

据说，他曾经师从号称“大唐第一剑客”的裴旻，也曾写下“三杯拂剑舞秋月，忽然高咏涕泗涟”这样的诗句。

所以，很多人发出疑问：李白，是武林高手不？

学者张国刚认为：李白会剑术，但肯定不是武林高手。从现有记载来看，裴旻舞剑是当时的一种艺术，应该不算武功，“剑术于古人是艺术。”

确实，李白自己也在诗中记录过一段经历：他之前曾惹过一点麻烦，差点被“斗鸡之徒”围殴。关键时刻，朋友帮了他大忙，最终才得以脱困。

所以，有观点认为，李白不是什么武术界的高手，否则不至于如此狼狈。

酷爱旅行？

虽然没能成为武林高手，但李白曾凭借另一个特点出圈，那就是“旅行”。他年纪很轻时便先后出游江油、剑阁等地，见识随之增长。

二十多岁时，李白选择“仗剑去国，辞亲远游”，此后，有相当多的时间是在漫游中度过。查询“唐宋文学编年地图”可知，他的足迹到过重庆、岳阳、扬州、武汉、南阳等等。

关于李白的漫游经历，曾经有个说法是，“游踪所及，几半中国。”

他的朋友圈也在不断扩大。比如，李白从长安泛舟黄河东下。后来，在洛阳遇到诗圣杜甫，相偕漫游。之后又遇到诗人高适，三人结伴出游，兴致盎然。

张国刚认为，李白确实不是“宅男”，其漫游与访友、寻胜等多种因素有关，后来他在旅行中还要靠朋友接济、粉丝资助，比较贫困。

喜欢饮酒的诗人

旅行之外，李白给人留下的另外一个印象标签，可能是喜欢饮酒。一生中，他写下许多脍炙人口的诗句，其中不少与“酒”相关。

对李白来说，春风得意时喝酒，不开心时喝酒；独处时喝酒，出游时还是要喝酒。成婚后，他喜欢喝酒的习惯好像一点没改，经常喝醉。

比如，在《赠内》一诗中，李白曾经有过调侃之语，“三百六十日，日日醉如泥。虽为李白妇，何异太常妻。”

爱喝酒的李白，酒量似乎不小，“烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯”。他在《襄阳歌》里也写道：“鸬鹚杓，鹦鹉杯，百年三万六千日，一日须倾三百杯。”经常开怀痛饮。

其实，整体来看，李白一生并非一帆风顺，也曾有过仕途不得志的时候。但他的文学成就名满天下，许多诗句人们都耳熟能详。对他而言，这也是一种成功。