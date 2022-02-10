每逢佳节被催婚 68.2%受访未婚青年经历过“催婚催恋”

来源：中国青年报

虎年春节刚过，不少未婚青年都在春节期间被催婚催恋。有网友感慨“每逢佳节被催婚”。年轻人会如何应对催婚催恋？

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2021名未婚青年进行的一项调查显示，68.2%的受访未婚青年都经历过“催婚催恋”。80.6%的受访未婚青年坦言被“催”增加了春节走亲访友的压力。面对催婚催恋，59.2%的受访未婚青年会转移话题和注意力，53.0%的受访未婚青年会无论对方说啥都表示赞同。

受访未婚青年中，00后占17.7%，95后占39.8%，90后占32.0%，85后占10.4%。男性占40.6%，女性占59.4%。

68.2%受访未婚青年都经历过“催婚催恋”

22岁的陈可(化名)是天津某高校研究生，现在是单身。新年聚餐期间，总是被亲戚们催恋，“大家边吃边聊天，吃着吃着一定会问起我来，‘小可有男朋友了吗’‘今年都多大了，该找男朋友啦’……”陈可坦言，这是和亲朋们聊天永远绕不开的话题。

24岁的单身青年余齐(化名)介绍，在刚刚过去的春节假期，也经历了几次被“催”，“我爸妈、七大姑八大姨，无一不提及。大家直奔主题，告诉我‘年龄不小了，要考虑婚恋问题了’”。

68.2%的受访未婚青年都经历过“催婚催恋”。交互分析发现，受访90后未婚青年被“催”比例最高，为81.3%，其次是95后(74.8%)。男性(73.6%)被“催”比例高于女性(64.6%)。

社调中心2017年做过的相关调查显示，被长辈催过婚的适龄未婚青年占比为85.1%。如今这一比例(68.2%)有了明显的下降。

天津社会科学院原首席专家、天津婚姻家庭研究会会长潘允康表示，如今在婚育问题上，一个突出的表现是，年轻人不着急，父母着急、不断催。“这个现象体现出两代人的观念差异。都说‘男大当婚，女大当嫁’，在很多中国父母心中，抚养儿女有一套程序，生育、养育、教育、成家立业。只有当儿女成家立业了，才会放下心来。也担心儿女错过时机”。

80.6%受访未婚青年坦言被“催”增加了春节走亲访友的压力

陈可表示，每次和亲戚聊天，都会重复一遍相同的话题，“我被‘催’成了大家的重点谈资，现在自己都有些麻木了。但次数多了，心情多少会受到一些影响”。

余齐则表示，他已经对被“催”感到“无所谓”了，“我觉得现在年龄还小，一点也不着急。如果再长几岁，压力感和焦虑感应该会增加不少”。

在北京工作的29岁的楚婕(化名)目前有交往对象，还没有结婚的打算。但每次见到亲戚，都要被催婚，令她感到烦闷。“我始终觉得婚恋是自己的事情，也比较享受当下的生活状态。大家的催促只是提供建议，说明他们关心我。但频繁被催婚，导致我有时会动摇自己的决定，引发了一些思考，也感到心烦”。

80.6%的受访未婚青年坦言被“催”增加了春节走亲访友的压力。交互分析结果显示，受访90后未婚群体(85.0%)普遍感到压力大，其次是95后(84.0%)。

在本次调查中，谈到阻碍交友结婚的因素，32.8%的受访未婚青年指出，是对长辈催促的反感。

河北唐山退休居民张阿姨的女儿今年32岁了，一直没有对象。相比以前，这两年张阿姨的心态平和淡定了许多。“原来是真着急，逢年过节就和女儿念叨，我们娘俩经常因此闹不愉快，孩子回家也不开心。后来我想通了，儿孙自有儿孙福，做长辈的也要体谅儿女，得顺其自然”。

“现在的年轻人有独立的价值观、世界观，生活中追求自我和自立。父母要理解子女，强势地干预甚至决定子女的婚姻，就会产生一些矛盾。”潘允康认为，父母关心子女婚姻没有错，但要把握度，否则可能起到反作用。“要意识到，自己代替不了子女，适当提醒一下就可以。现在有些家庭催婚催得厉害，子女都不敢回家了”。

面对催婚催恋 59.2%受访未婚青年会转移话题和注意力

面对催恋，陈可的办法就是打“马虎眼”，通过别的事情来转移大家的关注点。“我感觉这招挺好用。比如我会把话题带到我的学习或即将面临的求职上去。说一说自己的学习计划、未来的工作打算，大家的注意力很快就被转移了”。

余齐对记者说，当他被催恋，他的办法就是会应和几句，搪塞一下，“比如，‘你们说得都对，但是我还小，还没有稳定的工作’，百试百灵”。

潘允康建议，父母应该顺其自然，不要把儿女的婚恋问题、生育问题等，当作相聚的首要话题，不然容易产生反效果。“作为子女，也应该理解父母。而且父母的阅历更丰富，很大程度上要比年轻人更有经验，听听也没有坏处”。

你的“防催指南”有哪些？调查显示，59.2%的受访未婚青年会转移话题和注意力，53.0%的受访未婚青年会无论对方说啥都表示赞同，44.8%的受访未婚青年会把自己变得很忙，42.6%的受访未婚青年会先发制人，关心询问对方。