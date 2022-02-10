元宇宙在落地过程中会遭遇哪些困难和挑战？如何解决？

来源：科技日报

作者：左鹏飞

在大量算法的加持之下，元宇宙所产生的新型视觉场景，会让更多的人沉浸在虚拟世界中不能自拔。如何维系现实世界和元宇宙之间的正面互动关系，发挥元宇宙的积极作用，抑制消极作用，妥善解决未来数字成瘾问题，是元宇宙未来将要面临的一大挑战。

今年以来，元宇宙相关话题继续保持较高热度。国内外数字科技巨头，加快在硬件、软件、系统、应用等产业核心环节对元宇宙进行布局；地方政府对元宇宙产业未来预期进一步提升，上海、浙江、武汉、合肥等省市纷纷把元宇宙纳入未来产业发展体系。那么，当前具有良好发展态势的元宇宙，在落地过程中会遭遇哪些困难？未来还将面临哪些挑战，又该如何解决好这些困难和挑战呢？

“萌新”元宇宙需要突破的五大瓶颈

作为一种新兴产业，元宇宙的发展可以分为萌芽、成长、成熟3个阶段。从发展现状来看，目前元宇宙处于萌芽阶段，产业基础相对薄弱，距离成熟应用仍有较大差距。在萌芽阶段，除了技术制约以外，元宇宙的场景落地仍有很多现实瓶颈需要突破。

第一，元宇宙基本框架的设计问题。经济社会系统的正常运转需要一系列规则和制度来支撑。元宇宙是现实经济社会的数字化场景模拟，将以更加形象、具体、生动的方式展现给用户，这其中会涉及制度设计、法律规范、文化习俗等一系列基本框架的选择和确立。比如，现实中城市风格多种多样，而元宇宙中的城市形象采取哪个国家或地区的城市风格，选取的风格是否适宜，用户是否能够接受，就容易引发争议。

第二，数据安全和隐私保护问题。近年来，伴随全球数据安全形势日益严峻，加大数据安全治理力度成为各国的共同选择。元宇宙场景需要满足个体对智能感知的更高需求，因而对个人工作和生活相关数据的收集规模将呈指数级增加，这一过程会涉及大量的个人隐私和信息。在当前数据监管趋严的背景下，元宇宙相关数据的收集和使用也会面临更多限制。

第三，应用入口便捷化问题。当前，元宇宙的主要应用场景多为展示性的，人机交互、人人交互的应用场景相对较少，主要原因是元宇宙的应用入口仍不成熟、不便捷。综合用户的体验感需求和企业的可视化功能展示要求，未来元宇宙主要应用入口将是虚拟形象或者虚拟人。换句话来说，未来在元宇宙中，我们点击的不是App，而是一个个虚拟形象。然而，目前虚拟形象应用的开发设计仍处于初级阶段，导致元宇宙应用的基本入口问题缺乏有效解决方案。

第四，生产端有效应用问题。由于元宇宙具有显著的动态可视化特征，并且数字孪生、混合现实等技术在产业链上具有深度应用前景，因而业内对元宇宙未来应用预期更多是在生产端，尤其是制造领域。然而，当前元宇宙主要应用于娱乐、游戏等领域，缺乏与生产领域深度融合的切入点和着力点，尚不能在生产端形成示范性、标杆性的落地应用。

第五，元宇宙的能源供给问题。当前全球经济绿色转型步伐不断加速，现在及未来一段时期，能源供给短缺现象有可能将加剧。作为一种大规模连接的虚拟现实应用场景，元宇宙的平稳运行离不开数据中心、算力中心、网络设备、通信基站等新型基础设施支撑，而这些基础设施的运转需要更庞大的能源供给。能源供需矛盾有可能在元宇宙建设过程中更加突出。

成熟元宇宙或将面临的三大挑战

受益于用户规模、政策支持、创新经验等有利因素，未来我国元宇宙产业有望在多领域加速拓展与延伸，并以可视化革命的方式重塑传统产业体系。当元宇宙进入稳定成熟期，其发展也将面临更多的新挑战，概括起来主要包括以下3个方面。

一是元宇宙基础设施被攻击问题。未来元宇宙将演化成为一个超大规模、极致开放、动态优化的复杂系统，这一系统将由庞大的数字基础设施和传统基础设施进行合力支撑。同时，由于元宇宙将比互联网更深度融入人们的日常工作和生活，因此如果元宇宙相关基础设施受到攻击、侵入、干扰和破坏，将对正常经济社会发展产生严重冲击。

二是高度垄断问题。成熟运行的元宇宙体系，需要实现超大规模用户的连接交互、海量标准规范的对接统一，以及大规模基础设施的投入运营，因此前期建设过程需要有实力的企业投入巨大的人力和物力，这也导致了元宇宙具有一种内在垄断基因。同时，元宇宙的成熟运营也需要相对稳定的服务提供商。因此，如何避免形成高度垄断，在未来元宇宙产业发展过程中将是一个非常重要的课题。

三是数字成瘾问题。伴随元宇宙的深入发展，其“双刃剑”特征将更加突出。从积极方面来说，元宇宙将打破人们所习惯的现实世界物理规则，在虚拟世界重新定义绝大部分的生产生活方式，对宏观社会、中观产业和微观个体三个不同层面产生显著影响，以全新的生产方式和合作方式提高全社会生产效率。然而，从消极方面来说，在大量算法的加持下，元宇宙所产生的新型视觉场景，会让更多人沉浸在虚拟世界中不能自拔。如何维系现实世界和元宇宙之间的正面互动关系，发挥元宇宙的积极作用，抑制消极作用，妥善解决未来数字成瘾问题，也是元宇宙未来将要面临的一大挑战。

发展元宇宙应从四方面提前谋划

元宇宙承载着真实世界的延伸与拓展，随着对其认知程度的加深，企业和用户对元宇宙未来应用场景将有着更加清晰的目标和预期。为解决好当下元宇宙发展的现实瓶颈，更好应对未来元宇宙的风险与挑战，推动我国元宇宙产业健康有序发展，应从以下4个方面着手：

首先，把握规律，积极引导。元宇宙产业目前处于萌芽阶段，但其发展前景巨大。一方面，元宇宙产业模式尚未成熟、产业格局尚未形成、产业创新空间巨大；另一方面，元宇宙在社会治理、公共服务等领域具有巨大的应用前景。因此，要尊重新兴产业发展规律，积极引导元宇宙领域相关企业聚焦技术创新，稳步提升技术成熟度，鼓励相关企业在追求商业目标的同时，积极履行相应社会责任，推动企业建立健全合规经营制度。

其次，科学监管，推动自律。坚持科学监管才能更好推动元宇宙发展。一方面，应该坚持监管规范和促进发展并重，在发展中研究解决元宇宙产业面临的突出问题，在规范中推进元宇宙企业加速形成行业自律；另一方面，对元宇宙这样的前沿科技领域进行监管，需要大量使用区块链、大数据、人工智能等新型科技手段，相关监管部门要与时俱进地推动传统监管手段和方式升级，不断增强监管的科技化、智能化水平。

再次，标准先行，生态发力。元宇宙的建设和发展需要实现超大规模连接，这就需要配套一系列关于数据、接口、平台、代码等方面的标准和协议，以此来推动实现元宇宙不同生态系统的大连接。因此需要鼓励企业、科研单位加快标准研制工作，通过先行构建标准规范，加强生态体系建设，推动元宇宙产业进入发展的“快车道”。

最后，完善规范，前瞻立法。伴随元宇宙应用场景和范围的不断扩大，未来各种类型的问题可能层出不穷，只有在法律的保驾护航下，元宇宙产业才能培育壮大和平稳运行。因此，要在保障元宇宙领域创新活力的前提下，及时跟进和完善数据、算法、平台等方面的法律法规，加强前瞻性的科学立法，提前思考如何防范和解决元宇宙发展可能产生的法律问题。

作者系中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副研究员