冰墩墩走红背后的冬奥收藏热

来源：新京报

近日，冰墩墩成为“顶流”，在北京冬奥会的官方旗舰店里，冰墩墩创意玩偶已经售罄。

这种场面让一些有经验的奥运收藏家也有点惊讶。资深奥运收藏家卞岳望表示，历届奥运会举办的时候，被抢空的纪念品也很多，但这么大的场面还是第一次见。“举办冬奥会是中国的一件大事，总得有一个东西来纪念它，冰墩墩可能是最好的代表。”

中国体育集邮与收藏协会常务副主席、奥运收藏家侯琨则认为，每到奥运会来临，都会迎来一波购买热潮，这是比较正常的情况。“这说明老百姓关注北京冬奥会，关注奥林匹克运动，更多人真正参与进来了。”

与一般市民的购买热情不同，不少收藏家多年来持续关注奥运，收集徽章、邮票、瓷器等各种奥运纪念品，甚至将代表团用品也收入囊中。对他们来说，每一件藏品背后，除了独特的国家记忆和民族文化，更多是对奥运、对体育的热爱。

讲述

开闭幕式纪念徽章受追捧

2月4日，北京2022年冬奥会在国家体育场鸟巢盛大开幕，最后一棒奥运火炬最终成为主火炬，在晶莹的“大雪花”中间燃烧。“火炬代表了全世界，点火是低碳环保的理念。这会成为奥运史上的经典瞬间。”北京冬奥会开幕式总导演张艺谋说。

“雪花+微火”让人印象深刻，雪花形状的北京冬奥会开闭幕式纪念徽章也跟着火了起来。“因为题材重大，代表了一个重要节点，这套徽章受到很多藏友的追捧。2月4日上新的那天，我委托藏友帮我买了一套。”专门收藏奥运徽章的王舒告诉记者。

资深奥运收藏家卞岳望也觉得这套徽章比较难收集。“之前我在工美大厦预订了十套，结果到手只有三套，比较难抢。原价应该是400元，现在可能市场价已经上千了。”

除了开闭幕式大雪花徽章，2月4日开幕式当天，卞岳望还到工美大厦打造了一枚属于自己的冬奥会个性化徽章。“可以把照片印在徽章上，底下还刻了日期‘2022年2月4日’。在进不了冬奥闭环、不能现场观赛的情况下，这还是很有意义的。”

这枚徽章也成为了卞岳望心中一个特别的藏品。

“在我心里，这次北京冬奥会的徽章像四大名著、十二生肖徽章，还有现在最火的二十四节气徽章，都很能体现中华民族优秀的传统文化。”卞岳望说。

改变

开幕后收藏门票、比赛用品

“其实，2019年冰墩墩的周边产品就开始发行了，到现在已经两年多了。”卞岳望说，不仅这些纪念品他早已收入囊中，北京冬奥会的纪念币、玉玺、徽章、一些瓷器等，他基本都收藏了。

从2001年开始收集奥运会邮票和邮品的宋宁表示，北京冬奥会特许商品里的邮票、明信片，自己基本都有了。

王舒则表示，目前还在等待时机，丰富自己的收藏。他介绍，奥运徽章分很多种，有各个代表团的，有运动项目的，还有关于节日、民俗的徽章等。“我主要收集各个代表团的徽章，因为不能进冬奥村，只能等志愿者从冬奥村里出来，再跟他们交换。”

王舒说，他没有对某一个徽章有特别的偏好，比如要收集志愿者的徽章，就会把所有志愿者的徽章都集齐。

对于专门做收藏的人来说，冬奥会开幕，也意味着下一个收藏阶段的开始。“上一个阶段是收藏各种特许商品，目前这个阶段是收藏冬奥会上的东西，比如门票、冬奥会期间各个代表团的用品或比赛用品等。每收藏一件，我们都会非常开心。”卞岳望说。

回忆

7年前开始本届冬奥会收藏

在这些奥运收藏家的记忆里，北京冬奥会的藏品最早可以追溯到7年前。

2015年7月31日，在吉隆坡举行的第128届国际奥委会全体会议上，北京以44票获得2022年冬奥会举办权。侯琨戴着印有北京申办冬奥会logo的徽章参与了申办过程，这枚徽章也成为他的第一件关于北京冬奥会的藏品。“7月31日当晚，我们在马来西亚参加了招待晚宴。晚宴的那张请柬，也是我很重要的藏品。”侯琨说。

宋宁收集到了《北京申办2022年冬奥会成功纪念》邮票首日封，与其他首日封不同的是，这张首日封上有国际奥委会主席巴赫的签名。“北京冬奥会第一棒火炬手罗致焕的签名封，我也找到了。”说起最新收集到的冬奥藏品，宋宁十分高兴。

王舒则一直惦记着关于北京冬奥会申办的一套徽章。“我记得当时申办徽章里有一套是关于老北京文化的，特别精美。当时我在国外没有拿到，回国之后四处打听，费了好大劲儿才慢慢集齐这套徽章。”

卞岳望的第一件关于北京冬奥会的藏品，是北京2022年冬奥会首枚纪念徽章，于2017年12月开始预售。“它是一枚六边形的徽章，非常抢手，总共是2022枚，在网上都是‘秒光’。当时定价是99元，现在市场价应该在800-1000元左右，很难找到，只能在徽章圈里边换一换。”

动力

收藏源于喜欢体育、奥运

收藏需要持续的动力，对卞岳望来说，动力就是喜欢体育、喜欢奥运。“每枚徽章设计背后，都有它的故事。积累到一定程度，就能真正感受到藏品背后的文化。”

侯琨认为，奥运藏品的价值需要经过时间积淀。“藏品需要具备一定的艺术性，精益求精打造出来的产品，一定会受到大家追捧。”此外，“限量”也让产品更珍贵。“比如有些产品没有限量，大家都可以拥有；有些产品可能限量2022套、1000套，就会显得格外珍贵。”

王舒也认为，徽章能不能受追捧，要看能不能真正打动收藏爱好者，能不能打动国内外的运动员、教练员、观众。“除了收藏，从大家对冬奥会产品的购买热情可以看出，全民都非常支持冬奥会。因为购买冬奥会的纪念品，代表了大家对冬奥会的支持。”

在收集过程中，宋宁很高兴地看到，年轻人对冬奥藏品的热情非常高。“这次几家邮局推出了冬奥电子印章，我发现很多年轻人来盖邮戳，还有人拿专门的本子盖印章，能看出他们对冬奥会的热情，这也是比较好的普及冬奥文化的方式。”