下雪了，古人的朋友圈是这样式的

来源：北京青年报

作者：金陵小岱

每年的冬天，我们都会看到许多形态不同的雪，尤其是今年冬奥会，各项竞技比赛更是打开了我们的“冰雪新世界”。作为现代人，赏雪的流程自然是拍照拍视频发朋友圈，那么脑洞大的古人在雪天又会做什么呢？我们不妨从朋友圈穿越进古画与古籍中，与古人一同欣赏这飘落了千年的大雪。

“冰墩墩”“雪容融”……还不够，妥妥堆出一座动物园

作为冬奥会的吉祥物，冰墩墩和雪容融在一夜之间爆红，成为了名副其实的北京冬奥会顶流，尤其是冰墩墩，无论是线上还是线下，可谓是“一墩难求”。巧的是，此时国内多座城市大雪，于是买不到冰墩墩的网友们便用雪堆起了冰墩墩，许多网友在评论区大呼“有创意”。

其实现代人用雪堆冰墩墩这个举动才不是创新，反倒是追了一把“复古”的潮流，因为在古代的雪天里，古人们也会做这种充满童趣的游戏。不过他们堆的可不是雪人，而是以动物为主，比如狮子。据《东京梦华录》记载：“而富贵之家，遇雪即开筵，塑雪狮，装雪灯，以会亲旧。”是的，你没看错，古人玩起雪来就是这么浮夸，简单的雪人不堆，要堆就堆个雪狮子出来镇场子。

不仅是富贵人家喜欢堆雪狮子，就连宋代的皇宫里也对雪狮子充满了兴趣。南宋的周密曾在《武林旧事》中详细记载了当时皇宫里赏雪堆雪狮的基本流程：“后苑进大小雪狮儿，并以金铃彩缕为饰，且作雪花、雪灯、雪山之类。”宋代的皇宫里，不仅要堆起大大小小的雪狮，还要给它们佩戴首饰，比如在脖子上挂金铃铛，身上披彩色的丝线。为了应景，除了雪狮外，古人还要堆雪山、雪花、雪灯等。其中“雪灯”又让人联想到北京冬奥会的“雪容融”，它是一种用雪制作的灯，与“雪容融”挂着雪的红灯笼形象有着异曲同工之妙，看起来动静相宜。

不过话说回来，古人为何如此钟情于狮子？古人堆的雪狮跟我们现代人在动物园里看到的狮子是同一个品种么？

早在汉代，安息国为了与大汉朝建交，于是进贡了狮子和符拔，并称其为“瑞兽”。渐渐地，狮子的形象也渗透进了古人日常的民俗生活里，最典型的莫过于古代就出现了大量的“石狮子”，因为古人认为石狮子有灵性，可以镇守四方。唐代文人虞世南写了一篇《狮子赋》，其中提到了狮子是绝域之神兽；之后的医学家李时珍更是称狮子为“百兽长”。可见，狮子历来是吉祥如意的象征，在皇宫里更是一种身份的体现。至于古人在雪天里堆的雪狮子，总体来说是石狮子的模样：一是石狮子更为常见，古人不用开太大的脑洞；二是石狮子的形象比较稳固，堆完后不容易塌呀！

到了清代后，古人们就不再只专注于堆雪狮了，他们开始堆大象、堆骏马。清代的吴振械在《养吉斋丛录》卷十四中记载：“冬日得雪，每于养心殿庭中堆成狮、象，志喜兆丰，常邀宸咏。乾隆壬申、乙酉，以雪狮、雪象联句。嘉庆戊寅，又堆为卧马二，东西分列，有与内廷翰林联句诗。”当雪狮、雪象、雪马堆成后，皇帝与宫中的翰林学士还要以此为题材来吟诗作赋。光绪年间颜缉祜撰的《汴京宫词》中就有描述宫中赏雪游艺的诗句，如：“瑞雪缤纷盛上天，堆狮持象戏阶前。”

可见，古人在雪天里，对吉祥物也是爱到不行。

雪天仍然离不开“吃喝”二字，连兔兔都不放过

用雪堆吉祥物过瘾是过瘾，但终归是有些冷，一冷就会饿，于是古人玩过雪后，最喜欢的事情就是约饭。在雪天约饭，最经典的莫过于唐代白居易写的那篇《问刘十九》：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”在一个风雪飘飞的傍晚，家里新酿的米酒还没有过滤，酒面上泛起一层绿泡，香气扑鼻，而用红泥烧制成的烫酒用小火炉也准备好了，就等好朋友来干一杯啦！

有人约饭，自然也会有人上门蹭饭，重视礼仪的古人，上门蹭饭总不能空大两手吧？在正常情况下，古人上门蹭饭会带点好酒，或是一些点心吃食，但南宋林洪的食谱《山家清供》里记载了一件事，他带去串门的礼物可真是特别：“向游武夷山六曲访止止师，遇雪天，得一兔，无庖人可制。师云：山间只用薄批，酒酱椒料沃之。以风炉安座上，用水少半铫，候汤响一杯后，各分以箸，令自挟入汤摆熟啖之，乃随宜各以汁供。”

林洪在雪天拜访好友，半路上居然逮到了一只兔子，于是他这次访友的礼物就是这只兔子。奈何山间没有厨师，于是林洪的好友想到了一个法子，他对林洪说道：“万物皆可入火锅！我再准备点蘸料，今天我们就涮兔子火锅吧！”果然在吃货的眼里，兔子不是宠物，而是食物。

除了涮肉以外，古人在雪天里还特别喜欢吃鱼。在故宫博物院和纽约大都会艺术博物馆中，分别藏有一幅团扇画，前者名为《雪江卖鱼图》，后者名为《雪桥买鱼图》。在雪景山水图中，买卖活鱼这个看上去充满市井烟火气的细节给画面带来了生趣，尽管许多学者认为这是用来体现文人与渔夫理想的精神世界，但也从侧面坐实了古人在雪天喜欢吃活鱼的事实。不仅中原地区的古人在雪天爱吃活鱼，北方的游牧民族也喜欢，他们会在冬季冰冻的河湖上凿开冰洞，钩捕大鱼。在辽宁法库叶茂台辽墓出土了一种契丹族钩鱼用的鱼钩，钩尖甚锐，钩身较长，并装有木柄，这便是用来“凿冰钩鱼”的神器。

吃了肉，喝了酒，古人在雪天里也会喝点茶刮刮油。然而脑洞向来大的古人怎么会那么老实地只煮茶？是的，他们又搞出花样了。在古人眼里，正常的山泉水已经不能满足他们对雪天风雅事的追求了，于是他们把目标锁定为雪。

明代高濂曾在《扫雪烹茶玩画》中说道：“茶以雪烹，味更清冽，所为半天河水是也。不受尘垢，幽人啜此，足以破寒。”看来古人在雪天不仅要用雪烹茶，更要取梅花、兰花、青松上的雪，感觉只要喝了这杯雪烹的茶，就可以拥有雪的洁净、梅的傲骨、兰的高雅、青松的正直，这分明就是我们现代流行的“概念茶”！

雪天容易出狂人，张岱倾情收集有关雪天的奇葩段子

玩了雪，吃了饭，喝了茶，自然是需要“造作”一下。我们现代人常常会在雪天弄点噱头发个朋友圈，有人在雪地里练瑜伽，有人穿着汉服去故宫，也有人躺在雪地里模仿偶像片拍照……古人雪天里的“造作”自然很特别，堪称是行为艺术。

比如在宋代，有一个人叫王江，在陈州(今河南淮阳)一带流浪。别看他是个流浪汉，在当时可是有不少粉丝，像苏东坡、苏辙这样的士大夫都是他的忠实粉。除了粉他放荡不羁爱自由以外，这个叫王江的还有一个特异功能，那就是在雪天里，他会用雪将自己埋起来，然后再用一身热气将雪融化掉。雪融化后，王江一点事都没有，继续一边喝酒一边流浪。据传，当时见过此场景的人，都大为震惊。

可能这还不算雪天里最奇葩的，明末文人张岱在雪天除了自己去湖心亭看雪，并且写了篇小作文外，他还干了一件大事，那就是在《夜航船》这本书的卷一里，开了个栏目叫“天文部·雪霜”，专门收集有关雪天的奇葩段子。其中有我们所熟悉的“柳絮因风”“踏雪寻梅”“映雪读书”“啮雪咽毡”等，这都是比较正常的，其余的一些段子，只能让我们现代人表示震惊了。

比如“欲仙去”这个段子，说是越人王冕，在大雪天的时候，也不怕冷，赤脚去登炉峰，四顾环视后，大叫一声：“天地皆白玉合成，使人心胆澄澈，便欲仙去！”与王冕一样喜欢修仙的还有“神仙中人”，文中称晋王恭曾经披着一件鹤毛大氅在雪地里走路，孟旭见到后，对他进行商业吹捧：“哦！您真是一个神仙！”

还有一个叫铁脚道人的，他既不怕冷，也不怕拉肚子。一到雪天，他就爱赤脚在雪中走路，高兴的时候，还会大声朗诵《南华·秋水篇》，随后就摘一些梅花放进嘴里咀嚼，感觉有点干的时候，再弄点雪一起咽下去。对此，他解释道：“我要将这寒香沁入心骨！这样我就像梅花一样香，像雪一样洁净啦！”

这几位行为艺术家最后有没有成为神仙，有没有寒香入骨，我们不得而知，但有一个行为艺术家却在雪天拿到了offer(入职通知)。这个段子的名字很有诗意，叫“卧雪”，主人公是东汉名臣袁安。

说是有一年洛阳下起了大雪，其他人都外出乞食，只有袁安门前积雪如故。洛阳令按户查看时，以为袁安已经冻饿而死，就让人扫除他门前的积雪，再进屋察看一下。进门后，洛阳令和随从们发现袁安直挺挺地躺着，好像还没死，于是他就问袁安：“你为什么不出门啊？”袁安答：“这大雪天的，人人都饿，不应该去打搅别人，我再躺会儿……”此话一出，格局就有了：人在饥寒交迫之际，还能保持节操，这不容易啊！洛阳令认为袁安是个贤能之辈，就将其举为孝廉。

此后，袁安卧雪这个典故居然成为了一个千年超级IP(知识产权，引申为成名文创的统称)，不仅诗文中喜欢用到这个典故，文人们的雪景山水画中也喜欢增加这个元素。或许袁安自己都没有想到，一场大雪居然改变了他的一生。

刷完了古人在雪天里的朋友圈，必须给古人点个赞，他们实在是太会玩了！但对于古人的种种“会玩”，我们现代人还是要保持清醒理智，只品古意，不能一味模仿，毕竟我们不像冰墩墩那样拥有超能量呀！