冰墩墩“开口说话”，为何遭遇网友一致抵制？

来源：澎湃新闻

作者：华璐月

某节目中冰墩墩开口说话事件让网友直呼“下头”“塌房”，北京冬奥官方接连回应，称“那是假的”“吉祥物不能说话”。

冰墩墩作为北京2022年冬奥会吉祥物，因其憨态可掬的形象一跃成为新晋“顶流”。由于购买者众多，冰墩墩玩偶供不应求，一“墩”难求的盛况无疑证明了大家对它的喜爱。

然而这次冰墩墩“开口说话”，却遭到了网友的一致抵制。从北京冬奥官方的回应可以看出，冰墩墩、雪容融作为吉祥物是不能说话的。根据国际奥组委的规则，吉祥物不能有性别的差异。而一旦说话就很容易分辨性别，因此，北京冬奥组委在与相关机构签订协议时，就把“使用‘冰墩墩’‘雪容融’形象时不能说话且应当性别中立”的条款写了进去。

于理，冰墩墩不能说话；于情，冰墩墩不该说话。

对冰墩墩的喜爱，源于冰墩墩这个玩偶本身，正如网友所说“冰墩墩是冰墩墩，跟人无关”。

其实，对于冰墩墩有扮演者这件事，大家都心照不宣。毕竟北京冬奥会开幕式中卖力表演、与观众互动的“冰墩墩”们，其内胆中需要有人支撑。但大家对冰墩墩的喜爱不是因为其扮演者，诚如网友留言“冰墩墩就是冰墩墩，我管你内胆长啥样”，“冰墩墩皮下是谁我一点都不关心，每天是不同的皮下都行”。

冰墩墩的广受欢迎，既是因为它可爱的中国国宝形象，也源于它给予公众的想象空间。没有性别、不会说话，单纯无辜的玩偶形象召唤出人们在它身上的无数幻想。有人将其比作宠物，“小小一颗抱在怀里很是怜爱”“养只熊猫宝宝当宠物的心愿终于实现了”；有人将其当作小精灵，“它的冰晶外壳在阳光下会发光，像小时候幻想的那种有超能力的小精灵！”

面对这一可爱玩偶，每个人都在心中编织各不相同的五彩幻梦，这正是吉祥物的魅力，或者说，整个冬奥会、奥运会就是一场全人类的大型“梦幻”派对，就是追逐“更快、更高、更强——更团结”的梦想，就是要突破日常的平庸，奔向共同认定的那个更美好的世界。

但这次冰墩墩说话，无疑是扮演者将自己的声音甚至人格赋予玩偶，玩偶突然现身真人，打碎了一众网友的童话梦。

一位有幸在冬奥会前囤了两只冰墩墩的朋友分享道，想象一下，你正开开心心地抱着冰墩墩玩，结果它突然张口说话，甚至吐出一串粗犷的男声，你还会有抱它的欲望吗？当然，我们并不对任何性别抱有偏见，只是就像你养的宠物有一天开口说话一样，你还能接受它人畜无害的形象吗？

对于一些资深玩偶圈人士来说，他们早已接受了玩偶扮演者不露面、不说话这一“常识”。有人拿迪士尼类比，迪士尼玩偶不能在大众面前摘下头套，小动物的设定是不能说话的，曾经有人看到夏天花车游行的队伍中，有玩偶扮演者因高温而中暑晕倒，但是仍然没有摘掉头套，“为的就是保护大家的童话梦”。

让冰墩墩回归吉祥物本身，也让大家的童话梦有所安放，因为冬奥会本来就是造梦的地方。

