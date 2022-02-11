公开领导干部手机号，优化营商环境直面民意诉求

来源：新京报

作者：龙之朱

据封面新闻报道，2月7日，虎年春节后首个工作日，广西南宁将县市两级党政主要负责人和纪委书记（纪检监察组组长）共46名领导干部的电话号码向社会公开。其后，2月8日，安徽省亳州市也向社会公开了包括市委书记、市长在内共81位领导干部的手机号码，并表示要真正做到 “民有所呼、我有所应”。而这一举措在当地尚属首次。

领导干部主动向全社会公开电话，传递出与民众和市场主体沟通的意愿，值得点赞。特别是，此番不管是南宁各市县，还是亳州市，公布的均是负有重要责任的主要领导的电话，直面社会，直面市场，体现出极大的诚意。

从嗣后媒体记者的追访看，效果也很明显，亳州市的领导手机均为本人接听或回复，南宁市县领导的电话虽说由话务员代转，但职责分工十分清晰，相信民意也能够迅速反馈到领导案头。

凡此种种，均表明，政府及领导干部若想转变工作作风、优化营商环境，本来就应该主动打破信息壁垒，主动寻求与民众、市场主体的沟通渠道顺畅。惟有信息通畅了，连接直接了，各种难点、堵点才有希望得到尽快解决，不会一拖再拖，才不会出现“小问题拖大、大问题拖炸”等情形。

地方政府惠民惠企的宏大规划如何落到实处？“放管服”改革如何找到便利的抓手？政策的善意如何释放并形成产业能力？这些都需要找到切实的落点，需要具体的人员督办、经手，不可能凭空而来。

以往，各地也经常性地出台各种优惠性激励政策，但很多时候，这些政策并没有能够在现实中产生预期效果。这中间，不排除政策缺乏可操作性的因素，但也与对接不顺、沟通不畅、落实乏力等有很大关系。

比如，多地存在着“重规定、轻服务”“重承诺、少督促”“重表态、乏落实”等现象。一方面，各地在财政、金融、创新、“多证合一”等方面文件相继制定，政策一个接一个出台；但另一方面，要么找不到落实的人，要么找不到解释的机构，到头来，不仅企业、民众得不到多少实惠，更重要的是地方经济社会发展的机遇可能错失了。

此次南宁、亳州等地均注意到这种现象，并以公开主要领导、“一把手”电话的方式试图寻求信息联通。此举落实，将会实现政府与市场主体之间无障碍连接，相信以往各种人为阻隔与政策随意等问题，都会得到进一步阻遏。如此，困扰企业快速发展、市场良性运行的很多堵点、难点等，也会迎刃而解。

事实上，此类问题由来已久，此前也有很多地方公布领导干部电话，公开接受投诉与举报，也曾产生了一定的效果。除了直接的信息联通之外，这一措施还会起到一个监督作用。这就好比是一次公开喊话，如果各个环节、各个部门依然缺乏服务意识，依然阻碍营商环境，那么，自然会有人来督责、查处。

当然，也应该看到，营商环境的改变，不能仅仅寄希望于公布一些领导干部的电话。一座城市活力大小、经济发展动能是否强劲，关键还在于是不是激发出整体的机制体制活力，在于各级领导干部、政府机构是不是主动转变了作风，在于有没有把企业、市场真正作为经济社会发展的主要动能。

以“承诺最多跑一趟”为例，工作人员一次性给企业交代清楚所需办理材料。做到企业只需递交各项材料即可，后续程序则由政府部门内部协商进行，跑完一趟就可以在家安心等待结果。

思想通了，才会形成共识，也才会传导到社会层面，进而形成磅礴的发展动能。从这个意义上讲，公开领导干部电话，是体现“政府为企业着想”理念、向社会开放信息的重要一步。接下来，还有大量的后续工作要做。