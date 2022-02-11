冰雪运动、冰雪经济和冰雪竞技

来源：证券时报

作者：木木

说实话，老徐小时候，在冬天，还是经常有机会参加一下冰雪运动的。

下雪了，当然就可以打雪仗，路上的雪踩瓷实了，还可以“雪地越野”，虽然棉鞋的塑料硬底滑在雪地上的脚感确实不如雪板来得舒服，但也足够把藏在大脑深处的多巴胺一阵阵刺激出来了。这样的雪上运动几乎没有成本——除非把棉裤、棉鞋搞得过于湿。

冰上运动的成本相对就要高许多。一是时间成本高。跑两里多地去玉渊潭溜冰，来回路上花费的时间确实有点儿多。二是风险成本高。一方面要严防自己掉进冰窟窿里，成为风险教育的反面典型，另一方面更要防备被家长发现这个小秘密。三是人情成本高。只要不甘于“鞋底溜冰”，就需要借别人的冰车儿过过瘾，而这无疑是一笔巨大的人情债。

这都是上世纪70年代末、80年代初的事情了。再后来，一年一年过去，老徐的冰上运动似乎突然间就升了级。差不多是1988年冬天吧，老徐终于有了自己的冰鞋，印象里花了35元，差不多是普通人半个月的工资。虽然花大价钱置办了装备，但每年冬天滑冰的次数，掰着手指头就能数过来，有闲事太多的原因，最主要的，好像还是玩儿心不再像原来那么大。

北京建起滑雪场，印象里是2000年前后的事情。怀北滑雪场建成之后，北京周围的山里就陆陆续续开了许多家。去滑雪场滑雪的成本当然就更高，时间成本、交通成本、食宿成本、入场费、教练费等等，都得算，比较讲究的，还要自己置办装备，花费就更可观。考虑到2000年前后，家庭轿车尚未普及，拖家带口往山里跑一趟，真是“出远门儿，办大事”，非提前计划、认真准备不行。

2000年，中国城镇居民人均收入不过6200多元（人民币，1310新元），去山里滑雪的费用支出，即使对绝大多数城里人而言，也足具财务压力，偶尔去玩一玩可以，把这个活动定时定点地固定下来，并固定相关预算，几乎没可能。毕竟，相较于昂贵的滑雪运动，在城里替代性地滑滑冰，哪怕在国贸地下冰场滑呢，显然都要实惠得多。其他更廉价的运动方式当然就更多，单纯要锻炼效果，跳跳绳、跑跑步其实也一样。

2005年，全国城镇居民人均可支配收入达到1万0493元；到了2010年，这个数字提高到1万9109元。居民收入的提高，是冰雪运动更蓬勃发展起来的最底层基础。在这个阶段，冰雪运动终于渐渐成为一部分人、一部分家庭日常生活中的固定需求。随着这部分人群体规模的日渐扩大，全国随之逐渐出现多个冰雪运动热点地区，冰雪产业、冰雪经济也终于让人远远地看到了一丝曙光，让置身其中者有了越来越多的希望。

对冰雪运动、冰雪经济而言，北京冬奥会的成功举办，当然是一次动力强劲的顶级推动，但国民经济的持续发展、居民收入的持续提高、居民生活质量的持续改善，才是这项运动及相关产业持续发展的原动力。除此之外，推动冰雪运动、促进冰雪经济的发展，也是一项系统工程。在这个系统框架内，硬件建设相对要容易许多，“软件”工程才更具挑战性。比如，青少年冰雪运动培训、竞赛体系的构建，就需要方方面面合力统筹安排；比如，相关企业在经营中要尽力把握“平衡”，要在经营的可持续性上多想办法，不能急功近利，总惦记着干一锤子买卖。前几年，每到雪季，一些滑雪热点地总爆负面热点，这是对这项运动以及整个产业前途的根本损害。

站在今天这个历史基点，我们可以很肯定地作出这样的判断：中国的冰雪运动，参与者一定会越来越多，带动起来的产业规模也一定会越来越大，对经济的助力也一定会越来越强。在这样的判断基础之上，我们大约也能得出中国的冰雪竞技水平也会“水涨船高”的结论。冰雪竞技水平提高，无疑是锦上添花的事情，之前的基础性工作，才最重要，也最艰巨。