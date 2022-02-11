中国冰壶队接受“挫折教育”

来源：中国青年报

作者：郭剑

“我们今天比赛状态感觉还不错，前面也一直控制着比赛，所以战术布局都没有问题。唯一的失误就是第九局的整体衔接没跟上，磕球的角度不好。”中国男子冰壶队4垒马秀玥在赛后这样告诉记者。

今天下午，北京冬奥会男子冰壶循环赛第二轮较量，昨天以4：6不敌瑞典队的中国队再次披挂上阵，他们的对手，是第一轮以5：6输给美国队的俄罗斯奥委会队。原本中国男子冰壶队一路领先，但第九局俄罗斯奥委会队4垒谢尔盖·格卢霍夫最后一壶打出神一般的“双飞”，将中国队营内红壶全部撞出，这一壶为俄罗斯奥委会队带来单局四分的巨大收益，比赛的胜负也就此定下基调。

同样被对手“神来之笔”逆转的，还有今天中午亮相的中国女子冰壶队。对阵本届冬奥会循环赛第一个对手丹麦队，年轻的中国女子冰壶队全程未有重大失误——这一点对于一支年轻的队伍而言已经殊为不易——双方在前九局打成6：6平，最后一局，中国队4垒韩雨掷出的壶精准进营成功，眼看可以将比赛带入加时，但丹麦队4垒、第三次参加冬奥会比赛的老将马德莱娜·杜邦的最后一壶，居然奇迹般从三枚黄壶的封锁中进营且牢牢钉在恰恰让丹麦队胜出一分的中心圈位置，果然应验了冰壶比赛中“最后一局、最后一壶、出名壶”的说法。

“我们已经努力了，但她们最后一球完成得非常好。”王芮说，“我们今天其实整体打得都非常好，但中间有一局给了对手大分，那局我们出现了一些很简单的失误，就是输在了最后一球上。”

本届北京冬奥会冰壶比赛是开始最早、结束最晚、时间维度最长的比赛项目，从2月2日（冬奥会开幕式前两天）混双循环赛开赛至2月20日闭幕式当天决出女子金牌，每天比赛没有间断，而中国冰壶队自前两日混双比赛赢下振奋人心的两连胜之后，至今一胜难求，这样的“挫折教育”确实令人印象深刻。

然而本届冬奥会上的“挫折教育”，却是中国冰壶必须经历的常规考验。依照历届资格赛规定，中国男子冰壶队恐不具备冬奥会参赛资格，只是由于2020年冰壶世锦赛取消且不安排重赛，世界冰壶联合会向国际奥委会申请对冬奥会积分参赛规则作出调整：2021年男子、女子冰壶世锦赛的前六名以及混合双打世锦赛的前七名将直接获得北京冬奥会参赛资格（冬奥会三项各10支队伍参赛，通过资格赛产生剩余席位）；东道主中国队自动获得男子、女子和混双三个项目的参赛资格。

过去两年，中国冰壶队受全球疫情影响无法出国参赛，只能在训练场上锻炼基本功，而据队伍不完全统计，欧洲各国冰壶队每年比赛接近100场，训练与实战之间的巨大差距，导致中国冰壶队“制胜球”的能力还无法与对手抗衡——无论混双、男子、女子，多场比赛中国冰壶队均输在“最后一壶”，看似运气成分不少，但“人家能完成绝杀，前提是人家得有绝杀的水平”。

比赛中观众看到的，是4垒最后一投线路与最终落点质量不高，给对手留出“绝杀”机会，是1垒和2垒布局不够理想，导致4垒无法完成高水平投掷。投壶的基本功中国冰壶队员不差，但击打能力的不足，反映出队伍在复杂局势下解题、解难题水平欠缺——对方往往可以把握中国冰壶队的失误，但对方的失误，中国冰壶队则很难对症下药扩大战果。

“虽然连着输了两场，但教练一直在鼓励我们，后面还有7场比赛，我们不会受到影响。”马秀玥说，“现在不敢说能赢几场，但是肯定不抛弃、不放弃，努力去拼每一场，把这四年的训练成果完全展现出来。”