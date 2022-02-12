钱到位了 水军就能“制造”全网刷屏

来源：中国青年报

当下，藏匿在深处的网络水军，正以一种潜移默化的姿态，悄然侵蚀着我们的生活。有记者为揭开网络水军黑幕，加入10多个网络水军群进行卧底调查，发现评论越真报酬越高，其中有任务群也有精品群，只要钱到位了，再不堪入目的文案和言语都能直接刷屏。影视圈明星新剧上线刷评、电商平台购物体验虚假种草，电影满屏“好看”弹幕……大都出于网络水军之手。

得评论区者得天下，越来越依赖评价机制的我们，只能在某部新剧上线时看到满屏的“彩虹屁”，却得不到真实的观看体验。通过刷好评，生意兴隆的网络水军将评价引到了一个利益方想要的方向；整齐划一的购物好评忽悠着不明就里的消费者，店家每一个销售额的提高，都在侵害消费者的权益，造就了虚假繁荣。试想，刷好评就能到首页，就能有高人气，谁还会把心思放在提高产品质量上？更可怕的是，被“种草”的消费者，一旦轻信了这些所谓的“笔记”或者体验，遭受的损失又该谁来埋单？

网络水军出征，可以说寸草不生。当“好评”泛滥，差评也变得难打。刷评、控评现象的存在，让有些店家越来越不能承受别人给出的差评。前几天，就有客服因为寄错快递，和顾客产生误会，直接给顾客下单清明祭拜用的花圈，行为之荒唐，令人想直接打差评并且拉黑。事后证明是一场乌龙时，也只是一个轻飘飘的道歉，仿佛事情根本不存在。

谁也不想见到一个只有互相拉踩和虚假好评的世界，被网络水军操控的评价，只能带来评价机制的失灵。只有利益，无关好坏，只会让网络空间变得乌烟瘴气，扰乱经济秩序，消费者对于商家和平台的信任也将荡然无存，最终两败俱伤。

1月14日，中国公安部召开新闻发布会介绍，2021年公安机关共侦办相关案件200余起，抓获犯罪嫌疑人2000余名，依法关停网络水军账号620万余个，解散网络群组17万个。不过，点开某些平台，我们依旧可以看到网络水军的身影，那些整齐划一的评论还是让人感到“辣眼睛”。

今年年初，中国国家互联网信息办公室发布关于《移动互联网应用程序信息服务管理规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知。其中第六条提出，“用户不提供真实身份信息，或者冒用组织机构、他人身份信息进行虚假注册的，不得为其提供相关服务”，这也再度强调了平台的属地管理责任。平台作为展示地，不能任由“把关人”角色缺失，做好“用户注册、账号管理、信息审核、日常巡查、应急处置”等措施的落地，缺一不可。只有让网络水军制造垃圾评论的成本提高了，才能从源头上治理这一躲在暗处的“狂欢”。

同时，在一些报道中也提到，网络水军群体的警惕性很高，经常是任务完成就解散群组，让收集证据和认定的难度进一步加大，相关执法部门也要及时跟进，发现一起查处一起，进行严厉打击，与平台形成合力，切断网络水军的利益链。