滑多快才能当冬奥会医生？

来源：新民周刊

作者：舍文

不得不说，冬奥会上的冰雪运动看起来比夏季奥运会很多项目要惊险刺激得多。这两天正在进行的高山滑雪项目，就挑战着人类速度、技巧、勇气的极限。

昨天（2月11日），北京2022年冬奥会高山滑雪女子超级大回转冠军诞生，瑞士选手拉拉·古特-贝赫拉米夺得冠军。

摘下护具，这位奥运冠军还是美女，不禁感慨别人的人生如此完美。

2月10日，北京2022年冬奥会高山滑雪男子全能比赛，奥地利选手约翰内斯·施特罗尔茨获得金牌。颜值也是非常在线的。

在欣赏他们精彩表现的同时，不要忘了竞技类的高山滑雪项目其实还是一项非常危险的运动。

在坡度近70%的雪道上，运动员穿着长2.17米的雪板在冰面滑行，最高时速可超过140公里。

高山滑雪是冬奥会和冬残奥会中最高危的运动项目，相关统计数据显示，运动员及相关工作人员受伤率为15%-30%。

因此，高山滑雪对医疗保障的要求非常高。

国际滑雪联合会要求，运动员在赛道任何地方摔倒受伤，医疗救援人员必须在4分钟内滑雪到达现场。但除去清空赛道时间，医生赶往现场的时间只有1分多钟。

滑雪比赛的医疗保障医生要具备在极端条件下救治伤员的能力，还要有近乎专业水平的滑雪技能。

北京冬奥会为高山滑雪项目准备了一支40多名专业医疗人员组成的高山滑雪医疗队。他们既有丰富的医疗救治经验，又有高超的滑雪技能。

这也是中国第一支高山滑雪医疗保障专业团队。医疗队从2018年组建后，每年冬季集训四周，每天接受专业的滑雪训练6小时，4个冬天下来，有的医生滑成了运动员水平。

和运动员不一样的是，一旦有人在赛道上受伤，这些滑雪医生要背着十公斤左右的背包迅速赶到出事地点，然后在冰天雪地中做医疗急救和转运，想想都觉得好难。

之前华山医院有位名医登上珠峰，可能是中国唯一站上世界之巅的医生。接下来是不是要诞生滑雪最快的医生了？

冬奥会上已救助多名运动员

在2月7日结束的高山滑雪女子大回转项目比赛中，美国选手尼娜·奥布莱恩不慎摔倒在地，接受医疗保障人员的施救。这可能是观众第一次看到北京冬奥会高山滑雪医疗队执行任务。

据《新京报》报道，冬奥会高山滑雪医疗队医疗官梁学亚介绍，当天下午4时左右，奥布莱恩在接近终点线摔倒、翻滚，积水潭医院创伤骨科医师、滑雪医生、副医疗官郭祁仅用1分钟就穿过终点区赶到伤员身边。

雪道上，医疗队给受伤运动员止痛、下肢夹板固定等处理，救援船将伤员迅速转运到竞技运动员医疗站。之后，积水潭医院创伤骨科医师李宇能迅速检查伤口，包扎止血，并向运动员的队医介绍了病情。10多分钟后，救护车将伤员转运至延庆赛区定点医院北医三院延庆医院。

延庆冬奥定点医院首席医疗官、北医三院创伤中心主任周方介绍，患者伤情较为严重，为开放性、粉碎性骨折。医护团队与运动员的队医进行充分沟通后，对奥布莱恩进行了手术。手术持续一个多小时，非常成功。

此后，奥布莱恩在社交媒体上介绍了自己的情况，并向中国医护道谢。

同样是2月7日这天，男子滑降比赛中，德国选手多米尼克·施魏格尔在高速滑行过程中身体失去平衡，重重地摔倒在赛道上。守在附近的滑雪医生很快赶到他的身边，迅速对伤情进行检查处理后，用雪橇船将他转运到医疗站进行进一步救治，整个过程历时仅十多分钟。施魏格尔后来被转送至医院，经过检查治疗后伤势平稳，回到冬奥村。

30多人盯着整座山

高山滑雪赛事中，基本不可避免出现运动员受伤的情况，有的伤势可能非常严重。

“当运动员受伤后，黄金救援时间是4分钟。经过裁判长发出‘运动员停止出发’到‘关闭赛道’的指令后，留给救援人员的时间也就1分钟左右。” 国家高山滑雪中心场馆副医疗官袁强说，“为了充分利用好这珍贵的60秒，我们确定了细致完善的医疗救援流程。”

袁强在接受新华每日电讯采访时介绍，以北京积水潭医院为主体的十多家医院的医护人员组成的高山滑雪医疗队在竞技和竞速赛道周围共设置了十多个医疗点位，每个点位配备滑雪医生和救援队员。

一旦运动员发生意外，先由1名救援队员进场检查伤情，根据受伤情况，及时呼叫滑雪医生进行处置。如果伤情较重，救援队员会配合滑雪医生将伤员用雪橇船转运到运动员医疗站进行救治。伤情危重时，联合直升机快速将伤员转运至医疗站进行高级生命支持，随后送往定点医院。

除了成熟的医疗救援流程，过硬的急救技术是滑雪医生在黄金救援时间里的另一项“武器”。

“在雪道上为受伤运动员进行夹板固定、心肺复苏等操作时，其手法与在医院或城市保障中有很大差别。极寒天气下，滑雪医生要贴身携带药品、针剂等医药器材，以防结冰，还要妥善解决运动员的失温问题。”滑雪医生荣绍远说。

“几乎每天都有运动员或工作人员在比赛、训练或工作时受伤。”袁强说，“30多人要盯着整座山，每天在寒冷的户外长时间巡逻值守，大家都非常辛苦，但从来没有人抱怨。”

守在坡度最大赛道段的医生

到底要滑多快才能当上奥运会高山滑雪医疗队队员？中日友好医院神经外科医生李锐介绍了选拔和训练的过程。

李锐说，2018年，国家开始组建冬奥会高山滑雪医疗保障队，要求队员既要热爱滑雪，达到一定的滑行技术水平，还要在医疗专业上独当一面。

李锐从2008年开始正式接触滑雪，后来有机会与国内外的退役运动员、教练员一起交流切磋，技术也越来越成熟。

但是，会滑雪和做滑雪医生还是有很大差别。

国际雪联规定，滑雪医生要在4分钟内到达出事地点，实施救治、转运。整个救援过程被称为院外高级生命支持，包括气管插管、颈椎固定、止血包扎固定等操作。

在落差很大的赛道上，滑雪医生在斜坡上不仅要站得稳，还要保证随身背负的氧气钢瓶、头盔面罩、药品注射器等不能滑下去。另外，在室外极寒的天气下，手伸出来两分钟就会变麻、变僵，很多操作都变得很困难。

进入医疗队的医生们连续接受了3年的培训，救援知识、滑雪技能、外语能力、应急演练，每年冬天都会接受全方位的集训。其间，医疗队抓住第十四届全国冬运会的契机，为冬奥会做模拟演练，有针对性地进行优化。

李锐说，冬奥会滑雪赛道上的医疗急救，难点一是坡度，二是温度。

滑雪场地高度差极大，小海坨山上，2.5公里长的赛道落差可达800米以上，地形复杂，赛道设计难度位居世界前五，需要运动员和救援队员有良好的控制能力，对救援也提出了前所未有的考验。

“有一处坡度最大的山坳被称为‘海坨碗’，运动员需要滑行60米后落地。这里赛道弯度非常大，像一个胳膊肘，运动员会先奔着墙去，快撞到时，再拐一个90度的弯。这无疑是一个重点医疗点。在正式比赛时，我就会驻守在这里。”李锐说。

由于疫情影响，原计划2019年末、2020年末举行的办场地测试赛都取消了，这给滑雪医疗队模拟真实情况下的急救带来了困难。医疗队只能抓紧利用休息日在北京周边的雪场进行练习。