冰墩墩背后的二手生意：黄牛价格翻十倍 闲鱼转转已屏蔽

来源：界面新闻

“谁能买到冰墩墩？孩子天天冰墩儿冰墩儿。”

为了满足孩子的愿望，自称从来不赶潮流的许振，不得已问了一圈身边的朋友，怎么才能买到一只“网红”冰墩墩。大年初四，北京冬奥会开幕后，吉祥物“冰墩墩”瞬间站上顶流，当春节假期遇上市场热情，供需关系失衡，经过短短几天的发酵，市场很快就上演了一场“全民找墩”运动。

冬日北京，今天中午，在王府井工美大厦冬奥会特许商品经营店门口，仍排着数百米的长队，当日预售2月24日到货的冰墩墩早已卖空，其他周边包括钥匙扣、水晶球、手办、盲盒均无货。现场工作人员称，工美店每天早上9：30开始发号，需身份证预约，每人限购一个，到货后再通知取货。

冬奥赛场之内，冰墩墩同样热情难挡。早早进入冬奥会项目组“闭环”管理的技术工程师朱宏刚说，在冬奥主媒体中心里的官方特许商品零售店门口，早上7点就已经排起了长队，“这家店上午10点才开门，人太多了，冰墩墩早就脱销了，排队也买不到。”

货架一扫而空，平台连续售罄，这其中产生的利益让不少人垂涎，黄牛、工厂、二手交易势力涌入其中。不过冰墩墩作为奥运特许商品，有着一套完整的特许经营销售流程，冰墩墩的生产和销售，均须经过北京冬奥组委授权批准，线上下购买也都有特许销售渠道。因此，从平台端、供应链端到市场末端，也围绕着掘金冰墩墩展开了一场力量博弈。

二手平台屏蔽冰墩墩

一位阿里内部人士感叹，冰墩墩的热度与难抢程度简直堪比茅台。

据天猫提供的数据显示，奥林匹克天猫官方旗舰店在2月3日、2月4日两天的访客数超过100万人次。2月4日，5000件冰墩墩手办上线15分钟内，即被抢购一空。2月至今，天猫旗舰店内销量最高的冰墩墩雪容融盲盒手办，已卖出了超过9万件。前一秒放库存，后一秒就提示已售罄，几乎是常态。市场全面缺货，奥林匹克天猫官方旗舰店每天少量放货，基本都是秒没。

由于冰墩墩的特殊授权商品性质，阿里作为平台方，仅仅承担官方销售渠道的角色，与授权生产的供应链工厂也没有任何接触。

至于为何冰墩墩如此紧俏，在供应链端，除了需求集中爆发，各工厂的工人仍在春节假期，导致供需关系跟不上的原因之外。在产品生产端，冰墩墩的制造还要通过彩盒厂、硅胶场、纸箱厂、印刷厂等多个供应链环节的配合，才能最终制成成品。由于特许商品的特殊性，生产公司的数量也有所限制，据北京冬奥组委会透露，目前冬奥会特许生产企业仅有29家，特许零售企业58家。

据北京冬奥组委市场开发部特许经营管理处处长郭磊透露，目前北京冬奥组委市场开发部已和各生产企业进行了多轮沟通，工厂已有序复工，积极推进产品生产。工美大厦工作人员表示，预计到正月十五之后，相关情况会逐渐有所缓解。

从平台方的角度来说，甚至还需要为冰墩墩的知识产权提供一定保护，二手网站也已屏蔽冰墩墩相关交易。目前，在淘宝上搜索“冰墩墩”，仅展示官方旗舰店的产品，其他关联产品也是以非冰墩墩形象的雪娃周边为主，而在转转、闲鱼等二手交易平台上，“冰墩墩”、“冬奥”、“吉祥物”等关键词，均已无法显示任何搜索结果。只有通过变更搜索“冰顿顿”等谐音词，才会出现少数相关产品。

2月8日，抖音也发布《关于违规使用“奥林匹克”相关信息》公告，规定称未经许可，禁止出售奥林匹克运动会特许商品。也就是说，未经授权的冰墩墩无法在抖音等电商平台售卖。

黄牛价格翻十倍

一墩难求，催生黄牛。

在小红书、微博等互联网社交平台上，有不少黄牛、商家借着展示冰墩墩的名义，通过私聊引流至微信，兜售相关产品。在小红书上某篇冰墩墩的相关笔记下面，有账号在评论区表示“280（人民币，下同）一个，朋友那一堆”暗指有货源，该评论引来了137条回复。该工厂相关人士对界面新闻表示：“初三之前还没什么人问，这几天一下子就加过来了好几百人，现货早都卖完了。”

为了蹭上冰墩墩的热度，该工厂已经紧急生产加印了“冰墩墩”形象的长短袖T恤、双肩背包，这些周边产品都是现货，上述工厂相关人士说：“T恤等周边款定价不高，主要是走量，太火了，我自己都忍不住拿了一件跟跟风。”

另一位通过朋友圈售卖冰墩墩的黄牛说，市场上的正版冰墩墩通常以翻倍甚至更高的价格出售。原价92元的冰墩墩毛绒玩具，现在要卖400元一个，还没有现货。另外毛绒玩具还需要以套盒的形式出售，“因为雪容融不太火，如果单卖冰墩墩，那就更难抢了。”据该黄牛透露，冰墩墩多彩盲盒更是被炒到1600元一个，价格翻了10倍以上。

让摩洛哥亲王、日本电视台记者都心动的冰墩墩，甚至一把火到了国外，不少跨境电商卖家也打起了冰墩墩生意的主意。一款售价9.99-11.99美金的冰墩墩钥匙扣，上架仅1个月，就登上了亚马逊Best Seller榜单第一名，每天售出七百多件。不过，同样由于版权问题，现在亚马逊上“BingDwenDwen”、 “2022 winter olympics”的相关词条产品也已被限流。

高价之下，众多网友呼喊表示：“抢不到的不要着急，给义乌的缝纫机多一点时间，肯定能把价格打下来。”全网等待义乌货，不过，随着工厂们的集体开工，未来冰墩墩很快将迎来“降热”，留给黄牛们赚钱的时间也不多了。

此外，在突如其来的商机面前，疯狂卷钱的黄牛们也面临着盗版风险。2月8日，北京市东城公安分局通报，有3人因在指定销售网点等地高价倒卖“冰墩墩”，非法牟利，扰乱正常购买秩序，已被处以行政处罚。

一位义乌地区的工厂老板也向界面新闻表示，不做冰墩墩的生意，“这种钱不能赚”。