宠物经济的A面与B面：小猫小狗的生意好做吗？

来源：红星资本局

记者：俞瑶 刘谧

近年来，各大消费品牌都蹭起了“小猫小狗”的热度。

比如：麦当劳推出限定猫窝套餐、喜茶开设宠物友好主题店、完美日记推出与李佳琦的宠物Never联名小狗眼影盘、星巴克推出猫爪杯等等。

而事实上，与宠物捆绑的营销思路，也确实让这些企业获得了流量与销量的双丰收。

麦当劳的10万份限定款猫窝一天内全部售罄，相关微博话题讨论度过亿；喜茶开设的宠物友好主题店，吸引了不少消费者前去拍照打卡；完美日记与李佳琦的狗狗Never联名小狗眼影盘，在李佳琦直播间10万库存不到1分钟售罄；星巴克的猫爪杯，更是“一杯难求”。

“大火大卖”的背后，是新兴消费群体对于新鲜事物的热爱与追捧，也体现了中国宠物市场正在不断崛起。资料图 图据 IC photo

宠物经济的A面：繁荣火热的市场

根据《2020年中国宠物行业白皮书》数据显示，中国宠物数量及养宠人数持续增长。2020年中国犬猫数量已突破1亿只，养犬猫人数达到6294万人，增幅为2.8%；其中超六成养宠人群分布在一二线城市。宠物数量的增长，带动宠物行业进入更为广阔的蓝海市场。

“宁愿自己省吃俭用，也要给宠物更好的生活条件。”这是当下不少养宠人士的内心独白。宠物行业产业链可分为上中下游三个部分：上游为宠物领养和买卖，中游包括宠物食品、用品等，下游包括宠物美容、寄养、医疗、保险等服务。

正是因为宠物在人们生活中的地位越来越高，围绕宠物产业链，整个行业开始“快速生长”起来。

据淘宝发布数据显示，2019年“双11”猫粮已超过婴儿奶粉，荣获“最受欢迎进口商品”榜首；同年“双12”期间猫汉服、和风宠物小被、宠物烘干机、狗窝电热毯等销量更是大幅增长。

今年春节期间，宠物年夜饭、宠物对联等产品在电商平台也非常火爆，以宠物年夜饭为例，价格在几十上百元不等，最高则近千元。宠物消费品已涉及到宠物日常的方方面面，根据《2020年中国宠物消费市场报告》显示，2020年中国人均单只宠物的年消费金额为6653元，相比较2019年的5561元，同比增长19.6%；由此可见宠物主为宠物花钱的意愿愈发强烈。

同时根据《2021年中国宠物消费趋势白皮书》显示，2020年宠物经济规模已将近3000亿元，预计到2023年规模将达到4456亿元。来源：艾瑞咨询、红星资本局

宠物数量以及消费者为宠物花钱的意愿都在不断提升，巨大的市场规模下，宠物赛道显得格外“诱人”。

据天眼查数据显示，从2015年开始，宠物赛道迅速成为资本的“香饽饽”。之后的数年，不论是融资数量还是融资金额，市场热情都丝毫未减。据壹览商业不完全统计，2021年国内宠物行业共发生42起融资，披露的融资金额已超过31亿元。

市场关注重点领域主要有宠物食品、宠物用品与宠物医疗。

宠物食品是贯穿宠物生命周期的一大必需品，具有高频次、强刚需、高复购率等特征，因此是整个宠物消费结构中最重要的领域。2021年在宠物食品领域共发生16起融资事件，累计融资金额超16亿元。来源：公开资料、壹览商业

宠物用品为宠物生活所需，是除食品之外的其他消费品类，目前正朝着智能化方向发展。2021年在宠物用品（包括宠物智能）领域共发生13起融资事件，累计融资金额近3亿元，是融资次数仅次于宠物食品的第二大细分市场。来源：公开资料、壹览商业

宠物医疗为宠物经济中资金与技术门槛最高的细分领域，涵盖宠物诊疗、宠物药品、宠物疫苗三大类。2021年宠物医疗行业共发生5起融资，累计融资金额达到7亿元。从融资金额来看，2021年宠物行业融资过亿元的企业，主要都集中在宠物医疗领域。来源：公开资料、壹览商业

此外，据天眼查数据，截至2021年10月底，国内已有超过75万家宠物相关企业，2021上半年新注册企业同比增速高达237.74%。

新玩家的入局以及资本的不断加码，都让宠物赛道活力满满、热闹非凡。

宠物经济的B面：坐“冷板凳”的上市公司

虽然宠物经济看起来热度非凡，但目前国内专注于宠物经济的A股上市公司相对较少，主要有宠物食品生产商佩蒂股份（300673.SZ）、中宠股份（002891.SZ）、以及宠物用品生产商依依股份（001206.SZ）；同时企业体量也相对较小，业务覆盖面也相对较窄。

1.宠物上市公司的业绩情况

从企业营收来看，根据各企业财报数据，佩蒂股份、中宠股份、依依股份2021前三季度营业收入分别为9.15亿元、20.12亿元、9.44亿元，同比增速分别为-5.8%、24.2%、2.2%；而中宠股份前三季度的高营收主要由于收购新西兰宠物罐头工厂PFNZ70%股权，三季度将其纳入合并报表所致。抛开收购因素，前三季度各企业营收增幅都相对乏力。

净利率方面，各企业的净利率也并不高。佩蒂股份、中宠股份、依依股份在2021年前三季度净利率分别为8.78%、5.26%、10.98%；另外佩蒂股份在2021年业绩预告中表示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降47.75%～21.62%，主要因为越南工厂受疫情停工等因素影响。同时，三家企业的主要营收来源都来自海外。财报显示，2020年全年，佩蒂股份、中宠股份、依依股份的境外及其他业务营收占总营收的比例分别为85.14%、75.89%和88.13%，所谓境外业务核心就是为国外宠物品牌提供生产代工服务。

由于企业主要走“代工”模式生产，因此企业的毛利率并不高。对比来看，美国专注于做新鲜天然宠物食物企业Freshpet（FRPT.US），企业的毛利率基本保持在40%以上。另外，国内这些企业的“代工”模式，还需要面临生产上游的原料成本变动风险，同时也没有自身品牌溢价。没有核心话语权，可以说赚的都是“辛苦钱”。来源：公司财报、红星资本局

2.自建品牌，企业还有很长的路要走

为了提高品牌影响力，增加产品的议价能力，这些以代工起家的国内公司都在尝试推出自有品牌，获取更大的盈利空间。

比如中宠股份在国内市场推出“Wanpy顽皮”、“Zeal真致”，在境外市场推出宠物零食品牌“Wanpy”、“Jerky time”、“Toptrees”；佩蒂股份则推出自有品牌好适嘉Healthguard、齿能ChewNergy、爵宴Meatyway、佩蒂、CPET等；依依股份推出的自有品牌为乐事宠（HUSHPET）。

但自建品牌之路其实也并不好走，一方面，宠物赛道终端用户较分散，难以快速触及到消费者层面；另一方面，宠物食品等购买者和使用者是分离的，消费者倾向于购买自己信任的品牌，因此获客也相对较难。

这就有可能导致企业为了推出自有品牌，大力烧钱砸营销，但市场却反响平平的尴尬处境。如国内宠物电商赴美上市第一股波奇宠物（BQ.），企业先是推出走性价比路线的“怡亲”，并邀请贾乃亮代言，随后又推出轻奢路线的冻干粮品牌“魔咖”。但这两个自有品牌状况并不乐观，产品销量始终难提升，自有品牌的净收入占比也一直处于下降趋势。财报显示，在2019财年、2020年财年及2021财年，自有品牌带来的净收入分别占比25.9%、19.2%及15.1%。图据 公司财报

对于国内这些上市企业来说，想要得到品牌红利，获取更多消费者的认可，恐怕还有很长的路要走。

A面与B面引发的思考

一面是庞大的市场与争先恐后的资本，一面是上市公司不够成熟的发展路径，宠物赛道在资本层面似乎出现了“断层”。

之所以出现“断层”的原因，主要还是在于目前国内宠物市场仍处于野蛮发展时期，市场整体为无序竞争，整个行业集中度也偏低。

以宠物食品行业来看，根据Euromonitor数据显示，2020年国内宠物食品市场CR10仅占中国宠物食品行业市场规模的18.2%，也就是说宠物食品行业玩家众多，但是真正有市场话语权的品牌少之又少。此外由于宠物用品行业门槛低、宠物需求多元化，因此行业同样存在高度分散，尚无大品牌跑出的情况。

而宠物医疗市场由于信息不对称、资源不对称，近年来，整个行业整体呈现出“乱象频频”的状态。据鲸准《宠物医疗行业报告》显示，2019年全国共有10000～15000家宠物医院，其中大规模连锁医院数量占比不足15%。宠物医疗行业收费不透明、医疗水平低、服务质量差等诸多问题亟待解决。

小结：

中国人口基数大，同时由于人口老龄化、年轻人生活压力大等因素，“它经济”未来的想象空间巨大，但另一方面，中国宠物市场的发展仍处于起步阶段，行业还需要时间去践行市场的优胜劣汰法则。对于玩家们来说，这是机会更是挑战。