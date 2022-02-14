来源：“原理”微信账号

作者：Måka

当我们想到一对情侣或夫妻需要克服多少障碍，才能最终走到一起时，常常会感叹找到另一半似乎是一种奇迹。当然，建立一段恋爱关系并不容易，结束一段恋爱或许更难、更痛苦。

如果你也这么觉得，你绝对不是一个人。近期的一篇新的论文认为，人们在决定如何处理恋爱关系时，通常都倾向于推动关系发展，而不是结束它们。

在这篇发表于《人格与社会心理学评论》上的这篇新论文中，心理学家萨曼莎·乔尔（Samantha Joel）和杰夫·麦克唐纳（Geoff MacDonald）系统地回顾了大量关于在恋爱关系中做出决定的文献。在社会心理学、社会学、家庭研究和行为经济学等一系列领域中，他们发现了“进展偏误”（progression bias）的一致证据，也就是说，我们有一种倾向，会做出推进恋爱关系的决定。

进展偏误的证据

恋爱中的进展偏误指的是，我们更喜欢做出启动、推进和维系恋爱关系的决定，而不是那些会让关系“解体”（也就是拒绝或分手）的选择。也就是说，至少在短期内，维持一段关系比从中撤出感觉更容易。

但这与以往两种常见的主张相悖。过去有科学家认为，人们只有在被拒绝风险很低时，才会倾向于做出有利于关系的决定，因为被拒绝的痛苦超过了追求关系的潜在好处。还有一种说法是，人们只有在关系已经确立的情况下，才会倾向于做出有利于关系发展的决定，比如一对已婚夫妻往往会努力克服婚姻中的障碍，而不是轻易离婚。

但在这项新的综述研究中，通过再次审视其他的过往研究，两位心理学家提出，这些有利于关系的偏误在关系建立的最初就已经存在了，它们在推动约会伴侣建立关系的方面也发挥了重要的作用。

研究人员引用了过往一项对10000名快速约会者的研究，这项研究表明，人们对与广泛的恋爱伴侣约会持开放态度。参与者平均对40%的约会选择表示同意（女性为34%，男性为49%）。

在另一项先前的研究中，参与者首先在调查中列出了一些他们不希望伴侣拥有的特质。随后，他们在实验室中查看了一些约会资料。这些参与者被告知，潜在的约会对象拥有至少一项他们提到过的不喜欢的特质。

但实验发现，当参与者认为这是一个真的约会机会时，74%的人还是会同意与“不兼容”的追求者约会。也就是说，进展偏误可能让人们把握住“稳操胜券”的机会，而不是等待“没有把握”的机会。

他们发现，人们也倾向于迅速投入到新的关系中。在一项以122名与伴侣同居的人为样本的研究中，36%的人在约会6个月内就搬到了一起。还有研究显示，参与者往往在约会的三个月内就会对伴侣产生深厚的感情。

进化和文化规范的约束

两位心理学家认为，进化和文化规范或许是在这种倾向背后的原因。进化可能促成了进展偏误的形成，站在基因生存的角度来说，确保你配得上对，可能要远优先于挑剔和找到理想伴侣。

对我们的祖先来说，他们在伴侣的选择上并不存在像现在这么多，拥有伴侣可能比拥有一位理想伴侣更重要。换言之，那些为了等待理想伴侣而最终错失机会的人或许不太可能将他们的基因传给我们。

除此之外，还有一些深层次的、长期存在的文化规范和压力，将单身人士推向恋爱关系。通常情况下，人们会经历很多要求建立关系的社会压力。有很多研究表明了单身是如何被污名化的。无论一个人的伴侣是谁，都存在着某些“社会收益”。从文化上讲，拥有伴侣意味着被视为一个正当的社会单位。

这也可能是单身人士似乎对广泛的约会伴侣持开放态度的另一个原因，因为许多人会从积极的角度看待潜在的约会伴侣，以至于他们会忽略潜在的缺陷和不相容的地方。

人的多面性

这种进展偏误可能会帮助人们解决关系中的挑战，但它也可能让人们处在不理想的关系中。

通常情况下，当你发现你的伴侣有一些与你不相容的特征或生活目标时，你已经在这段关系中进行了大量投资。此时，止损或许就更难了。我们不喜欢浪费时间和精力，而维护好双方的关系往往需要大量时间和精力，结束这段关系则需要更多时间和精力。

在论文中，研究人员还谈到了关系偏误和发展的潜在界限。对许多人来说，进入一段恋爱关系比走出来更容易。但同样重要的是认识到，对其他的很多人而言，进入一段关系也并不容易。

