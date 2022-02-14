冬奥会点燃中国民众滑雪热情，“谷爱凌、苏翊鸣”们能复制吗？

来源：中国经济周刊

作者：孙冰

在很多人的印象中，滑雪运动非常小众且门槛很高。但它也是一项有魅力甚至有魔力的运动，一碰就“上头”“入坑”的人比比皆是，甚至在“雪圈”有人调侃滑雪是“白色鸦片”，会像上瘾一样难以割舍。

近几年来，随着北京冬奥会的筹备和举办，全民上冰雪的热情被进一步点燃。滑雪也逐渐开始“出圈”，变得越来越流行，不仅参与的人数快速增加，也有越来越多的家长，希望自己的孩子能够参与到滑雪运动中来，毕竟哪个妈妈不想要一个谷爱凌或者苏翊鸣呢？

滑雪为何如此令人着迷？只能是“贵族运动”？

2009年，毕业来到北京工作的彭超和同事一起第一次在京郊雪场滑雪。“我当时刚从欧洲留学回来，我在欧洲都没去滑过雪，在北京滑了一次就一发不可收拾，成为狂热滑雪爱好者。”彭超告诉《中国经济周刊》记者。

彭超告诉记者，过去滑雪爱好者确实是一个非常小的圈子，但最近几年，他明显感受到滑雪开始在大众群体中流行起来。

“很多人说，是北京冬奥会带火了滑雪，冬奥之后大家可能就不滑了，我并不这么认为。北京举办冬奥会当然有推动作用，但在此之前，滑雪的人就已经越来越多了。最根本的原因还是经济发展了，中国人的消费水平，尤其是一二线城市，已经到了可以消费滑雪的阶段，而滑雪又是一个太容易被爱上的运动。”彭超说。

在彭超看来，滑雪除了能够带来肾上腺素飙升的快感，它还有无限的设定，你可以几乎永无休止地自我挑战，通过解锁新技能、新雪道、新雪场、新装备，不断收获成就感。

此外，滑雪还可以分为旅行党、装备党、摄影党、竞技党、社交党、户外党等诸多门派和玩法，“单拎出来哪一样，都足够让人着迷了。比如仅仅滑雪旅行一件事就足够丰富，从东北到新疆，从日本到北美欧洲，反季节再去新西兰，无数迥异的雪道和美景在等着你。”

但彭超也反复强调，在他看来，滑雪并不是一定要高消费的“贵族运动”，花几百元（人民币，下同）租服装雪具在郊区雪场滑雪，和花十几万置办全套装备飞到中国国外滑雪，都有各自的快乐。

“滑雪上的投入确实可以非常昂贵；但接触它的门槛并不高，可能很多人因为社交媒体上一些网红发出的‘炫耀帖’而产生了误解，但其实滑雪的快乐是可以非常简单的。”彭超说。

过去很多年彭超和多年的雪友比利白一直业余创作关于滑雪旅行、装备和培训的经验分享，2020年夏天，被疫情困住的他们决定用更认真和投入的态度来对待这件事情，一起组建创业团队，创办了热雪（SnowFever），并很快获得了风险投资。

“热雪集合了装备、旅行、培训三大业务，我们希望跟更多人分享滑雪者对装备和滑雪旅行的真实体验，为推动冰雪运动和冰雪产业在中国的发展，做一点力所能及的事情。”彭超说。

不只因北京冬奥，滑雪运动和滑雪培训早已火爆

“带着未来一起向未来。”北京冬奥会如火如荼地进行着，李小飞则正在带几位小学员在吉林松花湖进行滑雪训练，他在朋友圈分享了小朋友们在雪上的精彩瞬间，并配上了上述文字。

自嘲已经“吸雪”十几年的李小飞告诉《中国经济周刊》，他从2010年开始就迷上滑雪，在此之后，他几乎用掉了自己所有的假期时间来滑雪。后来做了爸爸，小朋友四、五岁开始，他就带着一起滑雪。

“其实不管有没有北京冬奥会的契机，都会有越来越多的中国人爱上滑雪运动，尤其是小朋友们。”李小飞说。

也正是因为这样的变化，坚定了李小飞离职创业的决心。他之前一直在做环保行业，并且成为了一家上市公司的高管。“从滑雪爱好者到从业者，一来是源自于真的喜欢，二来也是看到了未来的发展趋势，中国冰雪市场一定是有巨大的商业机会的。”李小飞说。

于是，李小飞和中外雪友一起创办了Style Elite滑雪训练营，专门从事青少年滑雪培训。

在李小飞看来，有一个重要的趋势已经出现。“前几年，一般都是家长本身喜欢滑雪，才会带着孩子一起滑；但这些年，尤其是北京申办冬奥会成功以后，开始有很多家长自己并不会滑，但希望孩子能够学好滑雪。”李小飞说。

据李小飞透露，因为北京成功申办冬奥之后，北京各个区县的体委以及很多学校都开始组建冰雪项目的运动队，升学、择校等原因推动了很多家长把孩子送来参加滑雪培训。而对于那些想去国外读书的孩子，有一项运动特长也是申请名校时一个很大的加分项，而滑雪也是个不错的选择。“这两部分需求占到了青少年滑雪培训市场的挺大一块。”他说。

谷爱凌的故事激励“海淀妈妈”，但“谷爱凌”能复制吗？

谷爱凌、苏翊鸣等00后冬奥明星运动员的“出圈”，更是再次激发了家长们的热情。于是，有网友调侃：要相信“海淀妈妈”，给她们一个谷爱凌故事，她们一定会还给世界更多惊喜。

但李小飞却很想提醒那些想要培养出“谷爱凌和苏翊鸣”的家长们：他们的家庭所付出的时间、精力、财力是超出想象的，想要复制出下一个“谷爱凌和苏翊鸣”，是非常难的。

“比如大家最关心的、但其实最不重要的财力上，培养出一个谷爱凌或者苏翊鸣到底需要多少钱？”李小飞透露，仅仅在教练费、训练费用上，一年没有7位数的投入是不太可能的。而且由于国内没有成熟的训练体系，大部分想走专业竞技道路的孩子，都需要到国外去学习和训练，海外留学和陪读的费用，教练费和培训费，食宿、交通、比赛的费用……都是巨大的开销。

彭超也告诉记者，一位让孩子走专业竞技路线的家长曾经跟他抱怨：最贵的并不是培训费、教练费和全世界飞行的住宿、机票费用，而是比赛时滑雪板上要涂抹的一种蜡。“那个东西按照克数算比黄金都要贵，但滑几个转弯也就没了。”彭超说。

“虽然谷爱凌、苏翊鸣进入专业运动队之后会有赞助，进入国家队体系可以由国家承担培训和比赛费用，但在那之前都是靠他们的家庭来支撑的。任何运动走向专业都是‘军备竞赛’。而且更为重要的是，家长只有经济实力还远远不够，还要有足够的专业知识储备，为孩子设计出科学的培养规划和训练计划，不是花钱把孩子扔给教练就可以的。”李小飞说。

李小飞还回忆说，早在2015年前后，他就经常看到谷爱凌和苏翊鸣到北京第一个对外的专业蹦床馆去训练。“因为蹦床对自由式滑雪、单板、双板都是特别好的辅助训练，那时候经常会看到他们两个去跳。”他说。

此外，李小飞也表示，运动员除了运动能力和肯拼肯吃苦的精神，还需要很高的综合素质，平时训练水平很高，但一上场就不行的运动员也有很多。

“比如谷爱凌就是很非常典型的比赛型运动员，有一颗‘大心脏’，她最后一跳敢于挑战自己，而不是求稳保银牌，这种性格与家庭教育和成长环境都有很大关系。”他说。

李小飞认为，谷爱凌和苏翊鸣太个案化了，对于绝大多数孩子和家长来说，他的建议是回归运动的本质，而不是追求成绩和结果。

“让孩子在滑雪场的人造雪上绕着插好的小旗子搞竞速，和去大山中享受滑过自然粉雪的快乐，这是两件事。”李小飞说，他希望家长和孩子们都能通过滑雪强身健体，享受到运动的快乐，并让滑雪成为小朋友拥抱世界的通用语言。