50万彩礼纠纷：说好的婚姻自主、恋爱自由呢

来源：澎湃新闻

作者：胡欣红

“没有50万彩礼，女朋友被强行拖走，我该怎么办？”近日，一则视频引发热议。2月13日下午，银川警方发布通报称，已告诫郜某（被拖走女孩）父母不得采取暴力手段限制郜某人身自由。郜某也回应称，50万彩礼是家人说的气话，希望网友可以停止对其家人的网暴。

由于观念和立场等方面的差异，父母对子女婚姻有不同的看法，也是很正常的，但不惜动用“武力”粗暴干涉的，却并不多见。视频显示，女孩被父母强行从男方的家中拉出，在地上拖拽，一男子还手持衣架对其殴打，随后女孩被塞进了车里，男方追上去也被摁在地上捶打。

如此近乎野蛮的极端行径，隔着屏幕都令人愤怒不已。当事女子的发声，固然澄清了一些疑问，但公众依然意难平。即便真的如郜某所言，自己和男友在一起将近六年，半年前才将关系告知家人，因此家人很生气。但问题是，生气就可以如此暴力吗？暴力的性质，并不因动机而有什么质变。

中国《婚姻法》第一章总则中的第三条明确规定：“禁止包办、买卖婚姻和其他干涉婚姻自由的行为。禁止借婚姻索取财物。”《民法典》中也有类似规定。换言之，即便50万彩礼是气话，粗暴干涉也涉嫌违法。

婚姻自主，恋爱自由，每个人都拥有自主决定自己婚恋的合法权利。包括结不结婚、和谁结婚、什么时候结婚、以什么方式结婚等，都应由当事人自主决定。父母对子女的婚恋问题，可以有不同意见、可以反对，但只可以给予建议或劝说，不得强行替子女决策，更不能使用暴力，这应是常识。

还要看到，“拿不出50万彩礼女友被拖走”，固然只是极端个例，但父母出于种种原因干涉子女婚姻，却有一定的普遍性，引发矛盾的也不在少数，不容等闲视之。

总而言之，50万彩礼究竟是不是气话，并不重要，“气话”也不能成为粗暴干涉子女婚姻的挡箭牌。这一次，女孩给予了理解和谅解，那么还会不会有下次？如何防范类似的事情再度上演？这一系列问题，值得深思。