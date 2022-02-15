“雪道的尽头是骨科”？不必夸大冰雪运动的风险

来源：新京报

作者：唐小米

随着北京冬奥会的举办，大众对冰雪运动更加充满热情和好奇。在社交媒体上，一度出现了一个“雪道的尽头是骨科”的热搜，不少网友在这个话题下面回忆了自己滑雪的“惨痛经历”。

受伤比例没有想象中高

据澎湃新闻报道，上海市第六人民医院骨科主任医师张伟在接受采访时表示，任何运动都有一定的风险，滑雪其实非常有意思，也充满挑战，“雪道的尽头应该是健康和快乐，这也是任何一项运动的核心精神。”

《北京大学学报(医学版)》曾发表一篇论文，分析了2018和2019两个雪季，崇礼某大型雪场的医疗站数据。这两个雪季，一共有753例损伤，每1000例滑雪者的平均日损伤分别为4.53例和4.46例。

直白一点说，在一天中有1000个滑雪者，还不到5例受伤。运动受伤当然不愉快，但是这个比例并不见得很高。因此，“雪道的尽头是骨科”更像是一个幽默的段子。

但是，不管是滑雪还是滑冰，确实给人一种容易受伤的印象。尤其是成年人初次接触冰雪运动，很容易失去平衡，摔倒是大概率的事情。相比之下，小朋友不但更勇敢，也更容易掌握平衡。

“雪道的尽头是骨科”热搜下面的讨论中，很多人谈到自己的“受伤”，在表达痛苦的同时，也有一点炫耀的意味。那是他们“第一次”滑雪的经历，而现在他们已经“学会了”，这更像勇士在展示伤口一样。

冰雪运动“群众基础”在扩大

“雪道的尽头是骨科”，这个段子式的句子能上热搜，除了冰雪运动确实给人一种危险的感觉外，还说明滑雪的人已经相当多。

在20年前，滑雪还是东北或者北方大城市的专利。但是，现在即便是上海、广州这样的南方城市，也有不少滑雪爱好者。冬天成为他们最期待的季节，到外地去滑雪，已经是一种相当时尚的运动。在成都附近的太子岭滑雪场，经常有来自广东的客人，近年来已经见怪不怪。

过去20年，中国冰雪运动的爱好者大大增加，越来越多的人有时间滑雪，也有钱购买各种装备。在大城市有不少商场都有滑冰场地，这也是技术进步带来的福利。

比如，在深圳有花样滑冰俱乐部，不久前还举办了广东全省的花样滑冰少年锦标赛；在成都，花120元就可以在市中心商场的冰面上玩半天，这是普通家庭完全能支付得起的。

可以看到，在滑冰场上不仅有灵动雀跃的小朋友，也有不少中年人，他们小心翼翼，甚至推着用来帮助平衡的塑料企鹅，慢慢滑行。

这就是现在中国冰雪运动的“群众基础”，在大量人口参与进来的情况下，和任何一项运动一样，都可能出现一些“受伤”，这是再正常不过的事。如果说冰雪项目有什么特别的话，那就是对初学者来说，最好请教练进行专业指导，既掌握基本技巧，又要学会摔倒时如何做好自我保护。

雪道的尽头是“飒”

真正值得注意的一个问题是，随着冰雪项目的普及，很多地方兴建了人造雪的雪场，冰雪运动正成为一个快速发展的商业模式。

和很多项目一样，当一个“新兴事物”过快发展时，安全和配套措施可能会存在滞后的情况，如何更规范运营并做好防护，包括医疗人员的配备，需要更严格的“强制标准”，才能让这个行业更加健康地发展。

对个人来说，大可不必被“雪道的尽头是骨科”这样的热搜吓倒。

实际上，人们在雪道和冰场上，所感觉到的更多是身体自由所带来的畅快，用这次冬奥会的一个流行词来说，雪道的尽头是“飒”——立在风中的感觉。这也是冰雪运动的魅力所在。

当然，初学者需要谨慎一点，守好安全线，不要过高估计自己的能力，也不要贸然尝试太过危险的动作，这都是需要注意的。