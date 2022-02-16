撸猫狗追大象 这届年轻人为什么那么喜欢动物

来源：中国青年报

在《95后青年说》中，来自中国、德国、古巴的年轻人又找到了共同话题——宠物。这届年轻人定义人生赢家有一个新标准——“有钱有闲，猫狗双全”。

在中国期间，德国姑娘伊莎贝尔(lsabell Perner)收养了一条流浪狗，“它是百分百中国血统，但只听得懂德语，因为是我爸爸带大的”。

古巴小伙儿王少聪(Wilson)曾经自己给狗做玩具、做衣服，带它去沙滩、去公园，“因为狗狗喜欢”。

《2021年中国宠物经济产业研究报告》显示，2020年中国宠物经济产业规模达2953亿元，同比增长33.5%。受访者中超七成有过饲养宠物的经历，其中，65.6%养狗，40.6%养猫。77.7%的受访者将宠物视为情感寄托。

“我已经说过100万次了，它就是家庭成员！”

在王少聪看来，年轻人之所以越来越喜欢养宠物，是因为宠物能帮助自己减轻工作、学习带来的压力，“当你放学、下班，回到家和狗狗一起玩耍，会放松不少”。而且在大城市，很多年轻人是独自居住，很长一段时间见不到家人，这时候，宠物就承担了家人陪伴的功能。

“宠物的陪伴真的很重要，我已经说过100万次了，它就是家庭成员！你给狗狗的爱，它会回馈同样的爱，这是很神奇的感觉。爱，是养宠物的主要原因。”伊莎贝尔说。

2021年一部讲述宠物与人密不可分关系的纪录片《离不开你》，豆瓣评分9.0，网友评价“从第一集哭到第六集”。片中，熊姥爷面对重病的爱犬“毛熊”，选择为它安乐死；小臧寻找饲养多年的爱猫“拉菲”无果，慢慢释怀与放下；姬阿姨将家里“打洞”，就为了方便流浪猫狗进出房间；还有穿梭在不同城市中的宠物殡葬师与宠物侦探师……无论我们与宠物之间发生了什么，生老病死终将到来，宠物教会我们的始终是爱。

在年轻人聚集的问答社区知乎上，有近2000万用户关注宠物相关话题，每天有上百万年轻人参与宠物相关的讨论。为什么年轻人越来越喜欢养宠物？网友分享的一些小故事也许就是答案。

自称“宠物盐究员”的网友“八只包子”，讲了自己凌晨4点从医院急诊室回到家时的经历，“这团毛茸茸的小身影就挡在玄关，拦住了你迈进屋子里的必经之路，用不紧不慢的步子向你走来，温柔缓慢地拱了拱你刚输完液、还贴着纱布的手背”。

心理学研究证实，宠物确实可以减少孤独感。2019年一项研究调查了1160名独居老人，其中12.5%的老人养猫，5.4%的老人养狗，结果发现，养宠物的人比不养宠物的人更少受到社会孤立。事实上，宠物已经成为一种辅助心理治疗的方法，当我们面对孤独、抑郁、焦虑或者其他不良情绪时，“毛孩子”的抚摸或拥抱，就能减轻痛苦。

年轻人舍得为宠物购买好的、贵的

伊莎贝尔说，在德国，如果你想养一条狗，只有两种官方途径去实现，要么在宠物店，要么在救助站。“为了获得一个宠物，你必须证明自己有足够的金钱和足够的空间去饲养它，而且要把这些情况都写在纸面上。必须对它负责，宠物更像是家庭成员，而不仅仅是一个动物。”伊莎贝尔说，如果遗弃宠物，可能会因为“遗弃罪”被处以9万欧元的罚款。

王少聪说，在古巴，关于动物的法律和德国有一些不同，饲养宠物不需要支付很多钱，但要保证善待它们。

毫无疑问，宠物经济在中国正蓬勃发展。《2020中国宠物消费趋势报告》显示，目前线上宠物市场整体以85后、90后年轻消费群体偏多，占据了40.3%的份额；其次为95后，占据了23.6%的份额。简而言之，对年轻消费群体来说，宠物充当满足陪伴、交流、自我展示，以及更高层次的精神需求的角色。在宠物消费上，他们舍得购买好的、贵的。

而且，宠物经济涉及的领域越来越广，包括饮食、清洁、医疗、托管、殡葬……几乎涵盖了宠物一生各个阶段的所有需求。

在节目中，伊莎贝尔带着宠物狗“福宝”来到一家“宠物酒店”。这家专为宠物服务的“酒店”，所有房间都是独立的，且配备智能安防系统，更有“陪伴式寄养”。店长介绍，狗狗“入住”后，每天会有人陪它们玩耍，它们也可以在院子里游戏、社交。

“我的福宝有点内向怎么办？”伊莎贝尔抛出了更苛刻的问题。店长胸有成竹：“我们可以每天安排和它同体积大小、性格比较温顺有亲和力的狗狗与它互动，这样它不会觉得无聊，对它的社会化也将起到很好的作用。”嗯，听上去比人类酒店的服务还要周到。

今年春节期间，宠物经济和年一样红火。在电商平台，“猫肥家润”等宠物主题的新式春联、窗花等，销量好的店铺，一家就能轻松卖出“10万+”件。去“猫咖”“狗咖”，以及新晋网红“鸭咖”“羊驼咖”等宠物主题的饮品店，也成了年轻人的假期娱乐消费之一。

伊莎贝尔在成都去过“狗咖”，这是她在德国从未见过的。身处一屋子的狗狗之间，她顿时萌生了以后回德国也要开一家的想法，“That would be amazing(太让人惊喜了)！”

一个全球关注的“大象旅行团”

城市中的年轻人要“触摸”到动物，只有家里的宠物或者动物园中的动物，而更多的动物，它们生活在广袤的大自然。爱护动物，并不仅仅是家中的宠物。

2021年春天，云南的一群亚洲象组成“逛吃逛吃团”，从原栖息地西双版纳国家级自然保护区一路北迁，一时间成为全国、乃至全世界的焦点。伊莎贝尔也关注到了这个新闻：“我看到村里的人都在照顾大象，等着它们离开，不会做任何其他事情，也不会打扰它们。这太有爱了！”

自称“动物行为学爱好者”的知乎网友王豆皮，对大象北迁现象提出了自己的见解：象群未必是迷路了，很可能是因为一路上都没找到合适的栖息地，所以才会越走越远。而这支北上的象群，通过“逛吃”活动，一路采食沿途的野生植被、农作物和居民仓储，一定程度上降低了寻找栖息地的成本，进而“肆无忌惮”地越走越远。

动物的“肆无忌惮”，背后是人类的“纵容”。数据显示，经过30多年的保护，云南野生亚洲象种群数量，由20世纪80年代初的193头发展到目前约300头。2020年，普洱市野生动物肇事公众责任保险，为亚洲象肇事理赔了1604.6万元。

2021年10月，中国正式设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等5个第一批国家公园，保护面积达23万平方公里，涵盖近30%的陆域国家重点保护野生动植物种类。

人们对野生动植物一直充满了好奇，动物类纪录片一直是纪录片的热门品类。即便不是纪录片爱好者，你也一定听过那句熟悉的“春天到了，万物复苏，大草原又到了动物们交配的季节”。对80后90后来说，《动物世界》堪称童年共同记忆。近两年来，《野外生存实录：濒临灭绝的野生动物》《杀害买卖：带你走进犀牛角之战》《熊猫故事》等纪录片，也从不同侧面讲述了动物的故事。

讲动物，归根到底讲的是人与动物。

纪录片《一路“象”北》跟踪记录了那个“大象旅行团”每天的生活。其中一个在深夜发生的紧急事件：一辆汽车在深夜与象群正面遭遇，仅仅相隔三四米，下车的人群才与象群“打了照面”，双方互相吓了一跳，纷纷掉头后撤……

人与自然的关系，本就该是如此平等而有趣。