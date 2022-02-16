医护人员追求“事业蒸蒸日上”哪里做错了

来源：中国青年报

作者：罗志华

近日，江西上饶一中医院医护人员举杯高喊，“2022年内三科事业蒸蒸日上”引热议。网友表示听到这样的祝福语，不免觉得“背后发凉”。2月12日，当地卫生健康委发布情况通报称，已责成涉事医院对相关责任人进行严肃处理，并对涉事科室和个人做进一步调查，将根据调查结果依规依纪严肃处理。

当前，医疗机构或医护人员谈业绩，已经成为一件十分敏感的事。医院庆祝住院病人数量大幅增长、门诊大楼张贴“生意兴隆”对联、科室年终总结大会悬挂“虎虎生威迎新年，手术室里全是钱”横幅等事件，都曾受到舆论的非议。这一次，医护人员表达“事业蒸蒸日上”的愿望，同样一石激起千层浪。

公众反感医护人员庆祝业绩增长，是担心医疗染上浓厚的铜臭味。过去出现的术中加项加价、边开药边登记回扣等现象，让民众看到个别医护人员见钱眼开，这样的业绩增长建立在患者的痛苦之上，让人无法接受。此外，与疾病、死亡等相关的事物都不应该庆祝，这是起码的伦理常识。高调庆祝医院业绩增长甚至“生意兴隆”，为民众所忌讳，就算无心之错，也属情商不高。

但也要看到，“宁可架上药生尘，但愿世间无病人”，这是一种理想。每个行业都要考虑生存、每个人都希望收入更高，却是现实。若以包容的眼光来看，医护人员预祝“事业蒸蒸日上”，可以理解为追求医改进度更快、医疗质量更高、医学科研成果更丰硕。倘若这类祝词备受谴责，医护人员要么消极看待绩效，要么只能口是心非说假话。

正当的医疗业绩增长，不仅不应指责，还要受到鼓励。比如，对于“大医院患者扎堆看病、基层医院门可罗雀”现象，基层医疗业绩增长是一种纠偏。医改一直在强化基层，只有当基层医疗机构人头攒动时，才能均衡分配医疗资源，到家门口看病才能变成现实。此外，针对重诊疗轻预防的问题，医疗机构“治未病”的业务量大增，也是好事。

因此，民众应该反对带有逐利目的和欺诈性质的医疗业务追求，但对于正当的业绩增长，则应给予理解和包容。从医护人员的角度看，即使是正当的业绩追求，也要注重表达方式，不是站在自身立场“期待医疗业绩迅速增长”，而是以患者为主体，为他们“提供优质服务”。医患交流需要真诚，也需要情商与技巧，尤其需要重视对方的感受。

消除此类纷争的根本方式，是加速推进相关医改。杜绝以药养医，将按项目付费变成按病种等综合方式付费，把防疫、慢性病管理等计入绩效，这些举措都能降低疾病诊疗数量对于医疗机构的重要性，也能让过度诊疗变得无利可图。经济效益较差但社会效益显著的基本公共卫生服务等工作，也需要进一步重视。这样的转变，将对医疗机构的经营与管理产生积极影响。

目前医护人员的薪酬称得上是“数量激励型”，如果变成“质量激励型”“贡献激励型”，让薪酬与诊疗收入脱钩，与质量和贡献挂钩，并使医疗质量高、社会贡献大的医护人员获得更高荣誉和更优待遇，那么，医护人员就会从单一追求诊疗数量，变成追求医疗质量和社会贡献，医疗业绩话题就会逐渐“脱敏”。